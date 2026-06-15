دەمالىس ماۋسىم باستالعانىنا قاراماستان جاسىباي كولى جاعاسىنداعى قۇرىلىس جۇمىستارى ءالى ءجۇرىپ جاتىر
پاۆلودار. قازاقپارات – 10-ماۋسىمنان باياناۋىلداعى جاسىباي دەمالىس ايماعىندا تۋريستىك ماۋسىم باستالىپ كەتتى. الايدا كوممۋنالدىق جاعاجايدا ءالى كۇنگە قۇرىلىس جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
وبلىس اكىمدىگىنىڭ دەرەگىنشە، وسى ايدىڭ سوڭىنا دەيىن جاعاجايدا 65 كۇنقاعار قالقا، 3 ۇلكەن كولەڭكەلى شاتىر، 400 دەن استام جاتىن ورىندىق، 3 قۇتقارۋ مۇناراسى ورناتىلادى. كەسپەتاس پەن تەرراسالىق تاقتايدان جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدارى توسەلىپ، دۋش كابينالارى، سانيتارلىق توراپتار جانە كيىم اۋىستىراتىن ورىندار پايدالانۋعا بەرىلەدى.
- جۇمىس كولەمى وتە اۋقىمدى بولعاندىقتان، دەمالۋشىلاردان ۋاقىتشا قولايسىزدىقتار ءۇشىن تۇسىنىستىك تانىتۋدى سۇرايمىز. بۇل وزگەرىستەردىڭ ناتيجەسى كۇتكەن ءۇمىتتى اقتاپ، ۇزاق جىلدار بويى حالىق يگىلىگىنە قىزمەت ەتەدى دەپ سەنەمىن، - دەپ مالىمدەدى ءوڭىر باسشىسى اسايىن بايحانوۆ.
جوبانى تولىق اياقتاۋ شىلدە ايىنىڭ ورتاسىنا كوزدەلگەن. وسى كەزەڭگە دەيىن مەدپۋنكت، پوليتسيا مەن قۇتقارۋشىلار بەكەتتەرى، فۋتبول جانە ۆولەيبول الاڭدارى، سونداي-اق ويىن ايماعى جابدىقتالادى.
وسىنداي كەشەندى جۇمىستار 2025 -جىلى سابىندىكول جاعالاۋىندا دا جۇرگىزىلگەن. بۇگىندە بۇل نىساندار تۋريستەر تاراپىنان جوعارى سۇرانىسقا يە.