KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دەمالىس ماۋسىم باستالعانىنا قاراماستان جاسىباي كولى جاعاسىنداعى قۇرىلىس جۇمىستارى ءالى ءجۇرىپ جاتىر

    پاۆلودار. قازاقپارات – 10-ماۋسىمنان باياناۋىلداعى جاسىباي دەمالىس ايماعىندا تۋريستىك ماۋسىم باستالىپ كەتتى. الايدا كوممۋنالدىق جاعاجايدا ءالى كۇنگە قۇرىلىس جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    Жасыбай көлі жағасындағы құрылыс жұмыстары әлі жүріп жатыр
    فوتو: ۆالەري بۋگايەۆ

    وبلىس اكىمدىگىنىڭ دەرەگىنشە، وسى ايدىڭ سوڭىنا دەيىن جاعاجايدا 65 كۇنقاعار قالقا، 3 ۇلكەن كولەڭكەلى شاتىر، 400 دەن استام جاتىن ورىندىق، 3 قۇتقارۋ مۇناراسى ورناتىلادى. كەسپەتاس پەن تەرراسالىق تاقتايدان جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدارى توسەلىپ، دۋش كابينالارى، سانيتارلىق توراپتار جانە كيىم اۋىستىراتىن ورىندار پايدالانۋعا بەرىلەدى.

    Жасыбай көлі жағасындағы құрылыс жұмыстары әлі жүріп жатыр
    فوتو: ۆالەري بۋگايەۆ

    - جۇمىس كولەمى وتە اۋقىمدى بولعاندىقتان، دەمالۋشىلاردان ۋاقىتشا قولايسىزدىقتار ءۇشىن تۇسىنىستىك تانىتۋدى سۇرايمىز. بۇل وزگەرىستەردىڭ ناتيجەسى كۇتكەن ءۇمىتتى اقتاپ، ۇزاق جىلدار بويى حالىق يگىلىگىنە قىزمەت ەتەدى دەپ سەنەمىن، - دەپ مالىمدەدى ءوڭىر باسشىسى اسايىن بايحانوۆ.

    Жасыбай көлі жағасындағы құрылыс жұмыстары әлі жүріп жатыр
    فوتو: ۆالەري بۋگايەۆ

    جوبانى تولىق اياقتاۋ شىلدە ايىنىڭ ورتاسىنا كوزدەلگەن. وسى كەزەڭگە دەيىن مەدپۋنكت، پوليتسيا مەن قۇتقارۋشىلار بەكەتتەرى، فۋتبول جانە ۆولەيبول الاڭدارى، سونداي-اق ويىن ايماعى جابدىقتالادى.

    وسىنداي كەشەندى جۇمىستار 2025 -جىلى سابىندىكول جاعالاۋىندا دا جۇرگىزىلگەن. بۇگىندە بۇل نىساندار تۋريستەر تاراپىنان جوعارى سۇرانىسقا يە.

    Жасыбай көлі жағасындағы құрылыс жұмыстары әлі жүріп жатыр
    فوتو: ۆالەري بۋگايەۆ
    ايماق پاۆلودار جاڭالىقتارى
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور