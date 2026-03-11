اليۋمينيدىڭ باعاسى شارىقتادى
استانا. KAZINFORM - الەم بويىنشا اليۋميني باعاسى سوڭعى ءتورت جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە كوتەرىلدى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج Investing پورتالىنا سىلتەمە جاساپ.
لوندون مەتال بيرجاسىندا (LME) ساۋدا بارىسىندا اليۋميني فيۋچەرستەرى %2,8 عا وسكەن - تونناسى 3544 دوللارعا جەتكەن. بۇل كورسەتكىش ءساۋىر 2022 -جىلدان بەرى العاش رەت تىركەلدى.
سودان كەيىن باعا ازداپ تومەندەدى. سوڭعى مالىمەتتەر بويىنشا اليۋمينيدىڭ تونناسى 3387 دوللارعا، ياعني %1,1 عا ارزانداعان.
وتكەن اپتادا اليۋميني باعاسى شامامەن %10 عا كوتەرىلىپ، سوڭعى ءۇش جىلدىڭ ەڭ ۇلكەن اپتالىق ءوسىمىن كورسەتتى. ساراپشىلار بۇل ديناميكانى تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن كەلەتىن جەتكىزىلىمدەردە مۇمكىن بولاتىن ۇزىلىستەرگە بايلانىستى دەپ تۇسىندىرەدى. بۇل ەلدەر الەمدىك اليۋمينيي ءوندىرىسىنىڭ شامامەن %9 ىن قامتاماسىز ەتەدى.
سونىمەن قاتار، قاتار مەن باحرەيندەگى ەكى اليۋميني زاۋىتى ايماقتاعى قارۋلى قاقتىعىسقا بايلانىستى جەتكىزىلىمدى توقتاتۋعا ءماجبۇر بولدى.
Shuohe Asset Management Co. كومپانياسىنىڭ ساراپشىسى گاو ين ۇزاققا سوزىلعان قاقتىعىس اليۋميني جەتكىزىلىمدەرىنە تەرىس اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، تۇتىنۋشىلار مۇمكىن بولاتىن ۇزىلىستەرگە دايىن بولۋ ءۇشىن مەتال قورىن ارتتىرا باستادى.