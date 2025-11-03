ۇلتارازدىقتى قوزدىردى دەپ ايىپتالعان اليكا مۇحاماديەۆاعا سوت ۇكىمى شىقتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قاراعاندى قالاسىنىڭ قازىبەك بي اتىنداعى اۋدانىنىڭ سوتى اليكا مۇحاماديەۆاعا قاتىستى قىلمىستىق كودەكستىڭ 174-بابىنىڭ 1-بولىگى بويىنشا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداعان ايىپتاۋ ۇكىمىن شىعاردى.
وسى ۇكىممەن وعان قىلمىستىق كودەكستىڭ 74-بابىنىڭ تارتىبىندە جازانى ورىنداۋدى كەيىنگە قالدىرۋ شاراسى تاعايىندالدى.
كەيىنگە قالدىرۋدى قولدانۋعا ونىڭ 2 جاسار بالاسىنىڭ بولۋى نەگىز بولدى.
سوت ونى الەۋمەتتىك جانە ۇلتتىق ارازدىقتى قوزدىردى دەگەن ايىپپەن 3,5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.
الايدا، اليكانىڭ ەكى جاسار بالاسى بار بولعاندىقتان، سوت جازانى وتەۋدى كەيىنگە قالدىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل دەگەنىمىز ول بالاسى بەلگىلى ءبىر جاسقا تولعانشا تۇرمەگە وتىرمايدى.
ەسكە سالايىق، اليكا مۇحاماديەۆا شىلدە ايىندا الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالاعان قورلايتىن جازبالارى مەن پىكىرلەرى ءۇشىن ۇستالعان. ول قازاقستاندىقتاردى «مامبەت»، مۇسىلمانداردى «دوڭىز» دەپ اتاعان.
اتالعان جازبالار قوعامدا ۇلكەن نارازىلىق تۋعىزدى. ارتىنشا اليكا ۆيدەو ارقىلى كەشىرىم سۇراپ، ءوز ارەكەتىنە وكىنەتىنىن ايتتى.
2025 -جىلعى 16-قىركۇيەكتەن باستاپ قىلمىستىق زاڭعا 5 جىلدان استام باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالاتىن جەكەلەگەن قىلمىستاردى قوسپاعاندا، جاس بالالارى بار ايەلدەر ءۇشىن جازانى وتەۋدى كەيىنگە قالدىرۋدى مىندەتتى تۇردە قولدانۋدى كوزدەيتىن وزگەرىستەر ەنگىزىلگەندىكتەن، بۇگىنگى كۇنى جازانى كەيىنگە قالدىرۋ مىندەتتى نورما بولىپ تابىلاتىنىنا نازارلارىڭىزدى اۋدارامىز.