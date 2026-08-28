الەمدىك ساياساتتا ىقپالى زور مەملەكەتتەر ءبىزدىڭ پىكىرىمىزگە قۇلاق اسادى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن اشقان قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىز بەيبىتشىلىك، ءوزارا دوستىق پەن ءتيىمدى سەرىكتەستىك قۇندىلىقتارىن كۇللى الەمگە تاباندى تۇردە دارىپتەي بەرەتىنىن مالىمدەدى.
- بارشاڭىز الەمدەگى احۋالدىڭ اسا كۇردەلى ەكەنىن، بولجاۋعا كەلمەيتىنىن كورىپ-ءبىلىپ وتىرسىزدار. ءوزارا سەنىم جوعالعان، تۇراقسىزدىق بەلەڭ العان مۇنداي الماعايىپ كەزدە قازاقستاننىڭ حالىقارالىق بەدەلى بيىك تۇرعانىن ايرىقشا اتاپ وتكەن ءجون. جاھان ەلدەرى، سونىڭ ىشىندە الەمدىك ساياساتتا ىقپالى زور مەملەكەتتەردىڭ ءوزى ءبىزدىڭ پىكىرىمىزگە قۇلاق اسادى. بۇل - وتە ماڭىزدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، ۇلتتىق مۇددەمىزدى بارىنەن بيىك قويا وتىرىپ، ەلىمىزگە ءتان بەيبىتشىلىك، ءوزارا دوستىق پەن ءتيىمدى سەرىكتەستىك قۇندىلىقتارىن كۇللى الەمگە تاباندى تۇردە دارىپتەي بەرەمىز.
- تۇپتەپ كەلگەندە، ۇلت بولىپ ۇيىسا الماساق، ازاماتتارىمىز ورتاق ىسكە جۇمىلماسا، وسى جەتىستىكتەردىڭ ەشقايسىسى دا بولماس ەدى. ەلىمىزدىڭ باستى قۋاتى، ياعني، ستراتەگيالىق باسىمدىعى - حالىقتىڭ مىزعىماس بىرلىگىندە جانە جاسامپاز رۋحىندا. ءبىز وزىق ەل رەتىندە بيىك ماقساتتارعا ۇمتىلۋىمىز كەرەك. ۇساق- تۇيەك، كەرتارتپا اڭگىمەلەرگە، الەۋمەتتىك ەنجارلىققا ۇرىنباي، ءارقاشان العا ۇمىتپەن، سەنىممەن قاراۋىمىز قاجەت. ءبىزدىڭ ناقتى جوسپارىمىز بار، باعدارىمىز دا - ايقىن. تەك وزىمىزگە سەنىپ، تاباندى جۇمىس ىستەۋىمىز كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.