الەمدىك ەكونوميكانىڭ ءوسىمى 2026-جىلى 2,8 پايىزعا دەيىن باياۋلايدى
استانا. KAZINFORM - الەمدىك ەكونوميكانىڭ ءوسىمى 2025 -جىلعى 3,4 پايىزدان 2026-جىلى 2,8 پايىزعا دەيىن باياۋلاپ، كەيىن 2027-جىلى قايتادان 3,1 پايىزعا دەيىن قالپىنا كەلەدى.
مۇنداي بولجامدى سارسەنبى كۇنى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمى (ە ى د ۇ) جاريالاعان. بۇل تۋرالى سينحۋا اگەنتتىگى جازدى.
ە ى د ۇ- نىڭ «ەكونوميكالىق شولۋىندا» اتاپ وتىلگەندەي، الەمدىك ەكونوميكا 2026-جىلعا كوپتەگەن ساراپشىلار كۇتكەننەن دە مىقتى كورسەتكىشتەرمەن قادام باسقانىمەن، تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس ونىڭ بولاشاعىن ايقىندايتىن باستى فاكتورعا اينالدى.
ۇيىم ساراپشىلارىنىڭ پىكىرىنشە، قاقتىعىستىڭ قالاي ءوربيتىنى ازىرگە بەلگىسىز، ال ونىڭ ەكونوميكالىق سالدارى اسكەري ءىس-قيمىلدار اياقتالعاننان كەيىن دە ءبىراز ۋاقىت بويى سەزىلۋى مۇمكىن.
وسىعان بايلانىستى ەىدۇ ەكى ىقتيمال دامۋ سەناريىن ۇسىندى: قىسقا مەرزىمدى جاعىمسىز اسەرلەرمەن شەكتەلەتىن ۋاقىتشا تۇراقسىزدىق جانە سالدارى اۋقىمدى ءارى ۇزاققا سوزىلاتىن تۇراقسىزدىق.
ا ق ش پەن يران اراسىنداعى بەيبىت كەلىسىمگە قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگى ارتىپ، 2026-جىلدىڭ ورتاسىنان باستاپ ەنەرگيا تاسىمالداۋشىلار باعاسى بىرتىندەپ تومەندەيدى دەگەن بازالىق ستسەنارييگە سايكەس، ە ى د ۇ الەمدىك ەكونوميكانىڭ ءوسىمى 2025-جىلعى 3,4 پايىزدان 2026-جىلى 2,8 پايىزعا دەيىن باياۋلاپ، 2027 -جىلى 3,1 پايىزعا دەيىن قالپىنا كەلەدى دەپ بولجاپ وتىر.