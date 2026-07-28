الەمدىك Dota 2 الپاۋىتتارى استاناعا كەلدى
استانا. KAZINFORM - استانا حالىقارالىق اۋەجايى «بولاشاق ويىندارى - 2026» (GOTF 2026) powered by Samruk-Kazyna حالىقارالىق تۋرنيرىنە قاتىسۋشىلاردى قارسى الۋدى جالعاستىرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى حابارلادى.
بۇل جولى ەلورداعا الەمدىك Dota 2 ارەناسىنىڭ الپاۋىت كوماندالارى - Xtreme Gaming جانە Vici Gaming كەلدى. ەكى كوماندا دا The International ءتۋرنيرىنىڭ فينالىندا ونەر كورسەتىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ەڭ بەدەلدى جارىستاردا جوعارى ناتيجەلەرىمەن تانىلعان.
Xtreme Gaming قازاقستانعا «بولاشاق ويىندارىنىڭ» قازىرگى چەمپيونى رەتىندە كەلدى. كوماندا ساپىندا Ame, NothingToSay, Xxs, fy جانە xNova ونەر كورسەتەدى. سونىمەن قاتار ۇجىم The International 2026 تۋرنيرىنە تىكەلەي جولداما العان. ال Vici Gaming Dota 2 تاريحىنداعى ەڭ تانىمال كلۋبتاردىڭ ءبىرى سانالادى. كوماندا بىرنەشە مارتە ءىرى حالىقارالىق تۋرنيرلەردە جوعارى ناتيجە كورسەتىپ، The International جارىسىنىڭ فينالىنا دەيىن جەتكەن.
بۇدان بولەك، استاناعا Team Resilience جانە Zero Tenacity كوماندالارى دا كەلدى. ولار MOBA PC Dota 2 Presented by Bank CenterCredit ديستسيپليناسىندا چەمپيوندىق اتاق ءۇشىن باق سىنايدى.
اتالعان تۋرنيردە قازاقستان نامىسىن Rune Eaters كومانداسى قورعايدى. كوماندا قۇرامىندا دانيال ءالىباي، ابدىمالىك سايلاۋ، ءالىم بەسپايەۆ، ايبەك توقايەۆ جانە نيكيتا وستاحوۆ ونەر كورسەتەدى.
سونداي-اق ەلورداعا DIGA Esports كومانداسى دا كەلدى. قازاقستاندىق ۇجىم Battle Royale - PUBG: BATTLEGROUNDS Presented by Alatau City Bank ديستسيپليناسىندا ەل نامىسىن قورعايدى.
Dota 2 تۋرنيرىنە بارلىعى 16 كوماندا قاتىسىپ، 1 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندەگى جۇلدە قورىن ساراپقا سالادى. ويىندار 2-5 تامىز كۇندەرى جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايىندا وتەدى.
ال Battle Royale - PUBG: BATTLEGROUNDS Presented by Alatau City Bank جارىستارى 31-شىلدە مەن 2-تامىز ارالىعىندا Beeline Arena ۇلتتىق تەننيس ورتالىعىندا ۇيىمداستىرىلادى.
«بولاشاق ويىندارى - 2026» (GOTF 2026) powered by Samruk-Kazyna حالىقارالىق مۋلتيسپورت ءتۋرنيرى 29-شىلدە مەن 9-تامىز ارالىعىندا استانادا وتەدى. ءدۇبىرلى دوداعا 50 دەن استام ەلدەن 800 دەن استام سپورتشى قاتىسادى.
ەلورداعا الەمدەگى جەتەكشى فيدجيتال جانە كيبەرسپورت كوماندالارى كەلگەنىن جازعان ەدىك.