KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الەمدىك بيرجادا مۇناي باعاسى ارزاندادى

    الماتى. قازاقپارات – 3-تامىزداعى جاعداي بويىنشا الەمدىك مۇناي باعاسى ارزاندادى.

    БАҚ: Иран мұнай қоймалары толып кетпеуі үшін өндірісті қысқарта бастады
    Фото: Reuters

    بيرجاداعى ساۋدا-ساتتىق مالىمەتتەرىنە سايكەس، WTI ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى %5,95 عا تومەندەپ، باررەلىنە 79,63 دوللار بولدى.

    ال Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى %5,20 عا ارزانداپ، 83,36 دوللارعا دەيىن ءتۇستى.

    سونىمەن قاتار Urals مۇنايىنىڭ باعاسى ازداپ قانا تومەندەپ (-%0,97)، باررەلىنە 84,56 دوللار دەڭگەيىندە بەلگىلەندى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستان، ساۋد ارابياسى جانە رەسەي سياقتى جەتى وپەك+ ەلى 2026-جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن تاۋلىگىنە 188 مىڭ باررەلگە ارتتىرۋعا كەلىستى.

    سونداي-اق الەمدىك مۇناي باعاسى وتكەن جۇمادا ساۋدا-ساتتىقتى %1 دان استام وسىممەن اياقتاپ، شىلدە ايىن ناۋرىزدان بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىشپەن قورىتىندىلادى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور