الەمدىك بيرجادا مۇناي باعاسى ارزاندادى
الماتى. قازاقپارات – 3-تامىزداعى جاعداي بويىنشا الەمدىك مۇناي باعاسى ارزاندادى.
بيرجاداعى ساۋدا-ساتتىق مالىمەتتەرىنە سايكەس، WTI ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى %5,95 عا تومەندەپ، باررەلىنە 79,63 دوللار بولدى.
ال Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى %5,20 عا ارزانداپ، 83,36 دوللارعا دەيىن ءتۇستى.
سونىمەن قاتار Urals مۇنايىنىڭ باعاسى ازداپ قانا تومەندەپ (-%0,97)، باررەلىنە 84,56 دوللار دەڭگەيىندە بەلگىلەندى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستان، ساۋد ارابياسى جانە رەسەي سياقتى جەتى وپەك+ ەلى 2026-جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن تاۋلىگىنە 188 مىڭ باررەلگە ارتتىرۋعا كەلىستى.
سونداي-اق الەمدىك مۇناي باعاسى وتكەن جۇمادا ساۋدا-ساتتىقتى %1 دان استام وسىممەن اياقتاپ، شىلدە ايىن ناۋرىزدان بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىشپەن قورىتىندىلادى.