الەمدىك ب ا ق-تاعى قازاقستان: ورمۋز بۇعازىنداعى جەر تەلىمى، ۇلتتىق كريپتورەزەرۆ جانە الەۋمەتتىك جەلىنى باقىلاۋ
استانا. KAZINFORM - اپتا ىشىندە جاھانداعى اقپارات تاراتۋشى ينتەرنەت-باسىلىمدار قازاقستانداعى ساياسي وقيعالاردى قاپى جىبەرمەدى. سونىڭ ىشىندە ۇلتتىق ستراتەگيالىق كريپتورەزەرۆ قۇرۋ يدەياسى مەن يراننىڭ ورمۋز بۇعازى ماڭىنان قازاقستانعا جەر تەلىمىن بولۋگە كەلىسۋى كوپ جازىلعان. ءماجىلىس دەپۋتاتىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردى باقىلاۋعا قاتىستى ويى جانە قىتايمەن اراداعى جۇك تاسىمالىنىڭ جايى دا اتاۋسىز قالمادى. تولىعىراق Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقىڭىز.
Report: ۇلتتىق كريپتورەزەرۆ قۇرىلادى
جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى «ستراتەگيالىق سيفرلىق ماينينگتى جۇزەگە اسىرۋ قاعيدالارى» جوباسىن ازىرلەدى. جوبا 1-شىلدەگە دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋ ءۇشىن «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالانعان. جاڭالىقتى Report تاراتتى.
جوبا اياسىندا ستراتەگيالىق سيفرلىق ماينينگتى جۇرگىزۋ شارتتارى بەلگىلەنبەك. ونىڭ ىشىندە قىزمەتتى ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستارمەن قامتاماسىز ەتۋ ەرەكشەلىكتەرى قاراستىرىلعان.
سونىمەن قاتار مەملەكەت ۇلتتىق ستراتەگيالىق كريپتورەزەرۆ قالىپتاستىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. ونى ستراتەگيالىق سيفرلىق ماينينگ سۋبەكتىلەرى وندىرەتىن سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ ەسەبىنەن ازىرلەيتىن بولادى.
مۇنداي ەرەجەلەر 28 مامىرداعى «سيفرلىق اكتيۆتەر يندۋسترياسىنىڭ كەيبىر ماسەلەلەرى تۋرالى» قاۋلىدان كەيىن قولعا الىنىپ وتىر.
The Times of Central Asia: قازاقستان- يران پورت ينفراقۇرىلىمىن دامىتادى
ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين يران يسلام رەسپۋبليكاسى جول جانە قالانى دامىتۋ ءمينيسترى فارزانە سادەكپەن كەزدەستى. كەلىسسوز بارىسىندا ورمۋز بۇعازىنداعى شاحيد رادجاي (بەندەر-ابباس) پورتىنان قازاقستانعا جەر تەلىمى بولىنەتىنى بەلگىلى بولدى. اقپاراتتى The Times of Central Asia باسىلىمى جاريالاعان.
وعان قوسا يران قازاقستانعا چاباحار پورتىندا جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرۋگە دايىن. بۇل پورت وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- شىعىس ازيا نارىعىنا تىكەلەي شىعۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
فارزانە سادەكتىڭ ايتۋىنشا، زاحەدان- چاباحار تەمىرجول جەلىسى قۇرىلىسىنىڭ 90 پايىزدان استامى اياقتالعان. نىساندى ىسكە قوسۋ الداعى ايلارعا جوسپارلانىپتى. جەلى ىسكە قوسىلعاننان كەيىن چاباحار پورتى ءۇندى مۇحيتىن، ورتالىق ازيا مەن ەۋروپانى بايلانىستىراتىن حالىقارالىق تەمىرجول جەلىسىنە قوسىلادى.
Caspianpost: قازاقستان TikTok, YouTube جانە Instagram پلاتفورمالارىنا باقىلاۋدى كۇشەيتۋى مۇمكىن
ءماجىلىس دەپۋتاتى دانابەك يسابەك بالالارعا ارنالعان سيفرلىق كونتەنت ساپاسىنا قاتىستى ماسەلە كوتەردى. دەپۋتاتتىڭ ءسوزىن Caspianpost ءبولىستى.
قازاقستان قازاق تىلىندەگى بالالار كونتەنتىن دامىتۋعا باعىتتالعان مەملەكەتتىك ستراتەگيا ازىرلەۋى ىقتيمال. دانابەك يسابەكتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا قازاق تىلىندەگى ساپالى سيفرلىق ورتا تولىق قالىپتاسپاعان. ال قازاق تىلىندەگى بالالار كونتەنتى، تانىمدىق پلاتفورمالار، انيماتسيا، عىلىمي- اعارتۋشىلىق باعدارلامالار مەن مەدياجوبالار جاھاندىق سيفرلىق پلاتفورمالارداعى اگرەسسيۆتى اقپارات اعىنىمەن باسەكەلەسە الماي وتىر.
وسى ورايدا دەپۋتات بالالار پسيحولوگياسىنا زيان كونتەنتكە توسقاۋىل قويۋدى سۇراپ، TikTok، YouTube جانە Instagram سەكىلدى پلاتفورمالارعا باقىلاۋدى كۇشەيتۋ كەرەك دەپ مالىمدەدى.
Xinhua: شيان مەن الماتىداعى تەرمينالدار قازاقستان- قىتاي ىنتىماقتاستىعىن تەرەڭدەتە ءتۇستى
الماتىداعى حالىقارالىق قازاق- قىتاي ZHETYSU لوگيستيكالىق تەرمينالى جۇمىس ىستەي باستاعانىنا ءبىر جىل تولدى. تاقىرىپقا وراي Xinhua اقپارات اگەنتتىگى مەملەكەتارالىق پورتتاردىڭ جاي-كۇيىن باياندادى.
سيانداعى تەرمينال 2024 -جىلى، ال الماتىداعى ZHETYSU تەرمينالى 2025 -جىلى ىسكە قوسىلدى. ZHETYSU تەرمينالى قىسقا ۋاقىت ىشىندە ماڭىزدى ترانسشەكارالىق لوگيستيكا تورابىنا اينالدى. ال قىتايدىڭ شيان قالاسىنداعى قازاقستان لوگيستيكالىق تەرمينالى ارقىلى قازاقستاننان اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى ەكسپورتتالۋدا.
Anadolu: توقايەۆ تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ ءرولىن جوعارى باعالادى
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ جوعارعى سوت توراعالارىمەن كەزدەستى.
Anadolu اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، پرەزيدەنت باۋىرلاس ەلدەر ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋدا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ ءرولى ايرىقشا ەكەنىن جەتكىزگەن. سونىمەن قاتار ت م ۇ مۇشە ەلدەردىڭ جوعارعى سوتتارىنىڭ ەكىنشى كونفەرەنسياسىندا سوت سالاسىن سيفرلاندىرۋ ماسەلەسى تالقىلاناتىنىن ايتتى.