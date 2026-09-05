الەمدىك ب ا ق-تاعى قازاقستان: توقايەۆتىڭ سۇحباتى، ۆيتسە- پرەزيدەنت، قىرعىزستانعا مۇناي تاسىمالداۋ
استانا. KAZINFORM - وسى اپتادا الەمدىك باسىلىمدا قازاقستان جايلى اقپارات ءجيى ۇشىراستى.
سونىڭ ىشىندە مەملەكەت باسشىسىنىڭ «شينحۋا» اگەنتتىگىنە بەرگەن ەكسكليۋزيۆتى سۇحباتى، لاوس پرەزيدەنتى تحونگلۋن سيسۋليتتىڭ ەلىمىزگە جاساعان رەسمي ساپارى ايتىلعان. وسى اپتادا تاعايىندالعان ۆيتسە-پرەزيدەنت پەن ۇكىمەت مۇشەلەرى كىم ەكەنى جانە قىرعىزستانعا مۇناي ءترانزيتى قالاي باستالعانى تۋرالى دا جازىلىپتى. تولىعىراق Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقىڭىز.
Reuters: توقايەۆ ۆيتسە- پرەزيدەنتتى تاعايىندادى
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇيسەنبى كۇنى ەرلان قاريندى ۆيتسە-پرەزيدەنت قىزمەتىنە تاعايىندادى. بۇل لاۋازىم بيىل قازاقستاندا قابىلدانعان جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس قۇرىلعان بولاتىن. اقپاراتتى Reuters جازعان.
كارين تەرروريزمگە قارسى كۇرەس سالاسىندا تاجىريبەگە يە جانە 2019-جىلدان بەرى توقايەۆتىڭ باس كەڭەسشىسى قىزمەتىن اتقاردى.
قازاقستاندا ۇكىمەت قۇرامى قايتا جاساقتالدى. ونىڭ قۇرامىنا 25 ادام كىرگەن. ۇكىمەتتەگى كادرلىق وزگەرىس جايلى رەسەيلىك تاسس تارقاتتى.
ۇكىمەتتى ولجاس بەكتەنوۆ باسقارادى، ال پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رەتىندە نۇرلىبەك نالىبايەۆ قايتا تاعايىندالعان. پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارلارى قاتارىندا عالىمجان قويشىبايەۆ، قانات بوزىمبايەۆ، سەرىك جۇمانعارين، جاسلان ماديەۆ بار.
سىرتقى ىستەر ءمينيسترى قىزمەتىنە مۇحتار تىلەۋبەردى، مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى لاۋازىمىنا ارمان قىرىقبايەۆ، توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى قىزمەتىنە مۇرات مۇحانوۆ، ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى قىزمەتىنە الىبەك قۋانتىروۆ تاعايىندالدى.
وزگە مينيسترەر ءوز لاۋىزىمىندا قالدى.
Caspian Post: لاوس پرەزيدەنتى رەسمي ساپارمەن كەلدى
قازاقستانعا لاوس پرەزيدەنتى تحونگلۋن سيسۋليت رەسمي ساپارمەن كەلدى. مارتەبەلى مەيماندى مەملەكەت باسشىسى تاۋەلسىزدىك سارايىندا قارسى الدى. اقپاراتتى Caspian Post بولىسكەن.
قوس ەل پرەزيدەنتى ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى. قۇرمەت قاراۋىلى روتاسىنىڭ باستىعى راپورت بەرگەن سوڭ ەكى مەملەكەتتىڭ ءانۇراندارى شىرقالدى.
كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تحونگلۋن سيسۋليت شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى.
Xinhua: قازاقستان قىتايمەن ماڭگىلىك جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا دايىن
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ شينحۋا اگەنتتىگىنە جازباشا سۇحبات بەردى. مەملەكەت باسشىسى استانا مەن بەيجىڭنىڭ ستراتەگيالىق بايلانىسى، اسىرەسە ەكونوميكا، ءبىلىم بەرۋ، جاساندى ينتەللەكت، سيفرلاندىرۋ، تۋريزم، تاريح سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى قاۋزاعان.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ «ءبىرتۇتاس قىتاي» ساياساتىن بەرىك ۇستاناتىنىن جانە مەملەكەتتەردىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعى قاعيداتىنىڭ بۇزىلۋىنا قارسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. قازاقستان ب ۇ ۇ، ش ى ۇ جانە ا و س ش ك اياسىندا قىتايمەن ءوزارا ۇيلەسىمدى جۇمىستى جالعاستىرادى. سونداي-اق «ورتالىق ازيا - قىتاي» فورماتىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تولىق قولدايدى.
- قازاق حالقى «جولى ءبىردىڭ - جۇگى ءبىر» دەيدى. ەكى ەل اراسىنداعى ءدال وسىنداي قارىم- قاتىناس حالىقتارىمىزدىڭ تۇپكى مۇددەلەرىنە ساي كەلەدى ءارى بۇكىل ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتەتىن ماڭىزدى فاكتور سانالادى،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
Jiji Press: قازاقستان قىرعىزستانعا مۇناي ءترانزيتىن باستادى
«قازترانسويل» تامىز ايىندا قازاقستان اۋماعى ارقىلى قىرعىزستانعا 35 مىڭ توننا مۇناي تاسىمالداعان. كومپانيانىڭ رەسمي مالىمەتىن جاپوندىق Jiji Press تاراتتى.
«قازترانسويل» - ماگيسترالدىق مۇناي قۇبىرلارىنىڭ ۇلتتىق وپەراتورى. كومپانيانىڭ باسقارۋىنداعى قۇبىر جەلىسىنىڭ جالپى ۇزىندىعى 5,4 مىڭ شاقىرىمدى قۇرايدى. قازىر رەسەي مۇنايى ماگيسترالدىق قۇبىرلار جۇيەسى ارقىلى «قازترانسويل» يەلىگىندەگى مۇناي قۇيۋ پۋنكتىنە جەتكىزىلىپ، ودان ءارى تەمىرجول تسيستەرنالارىنا تيەلۋدە.
قىرعىزستان باعىتى بويىنشا مۇناي ترانزيتىنىڭ ىسكە قوسىلۋى قازاقستان اۋماعى ارقىلى مۇناي جەتكىزۋدىڭ جاڭا باعىتىن اشىپ، «قازترانسويل» كورسەتەتىن تاسىمالداۋ قىزمەتىنىڭ اۋقىمىن كەڭەيتپەك.
ەرسىن شامشادين