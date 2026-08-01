الەمدىك ب ا ق-تاعى قازاقستان: تۇركى ەلدەرىنىڭ العاشقى جەرسەرىگى، «بولاشاق ويىندارى» مەن داستان ساتپايەۆتىڭ گولى
استانا. KAZINFORM - وسى اپتادا الەمدىك باسىلىمدا قازاقستان جايلى اقپارات ءجيى ۇشىراستى. سونىڭ ىشىندە «بولاشاق ويىندارى - 2026» حالىقارالىق مۋلتيسپورت تۋرنيرى، تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ جەرسەرىك ۇشىرۋ يدەياسى ەرەكشە اتالعان. جاھاندىق مەديا قازاقستاندا رەسەي مۇنايىن وڭدەۋ ماسەلەسى جانە داستان ساتپايەۆتىڭ «چەلسي» فۋتبول كلۋبىنداعى ءساتتى قادامىنا قاتىستى تاقىرىپتى قالىس جىبەرمەدى. تولىعىراق Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقىڭىز.
Report: تۇركى ەلدەرى العاش رەت جەرسەرىك ۇشىرادى
تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى العاش رەت نانوسەرىك ازىرلەپ، عارىشقا ۇشىراتىن بولدى. ورتاق عارىش اپپاراتى «OTS- SAT» دەپ اتاۋ الىپ، ۇشىرۋ مەرزىمى 2027 -جىلعا جوسپارلانعان. جاڭالىقتى Report اگەنتتىگىنىڭ قازاقستانداعى بيۋروسى جاريالادى.
جۋىردا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسۇلان ماديەۆ پەن ت م ۇ باس حاتشىسى قۋبانىچبەك ومىراليەۆ جوبانى تالقىلاعان. تاراپتار جوبا اياسىندا كەلىسىمدەردى ازىرلەۋ، جوبانى قارجىلاندىرۋ جانە ۇشىرۋ پروتسەسىنە قاتىستى ماسەلەلەردى پىسىقتادى.
- سپۋتنيكتىڭ ينجەنەرلىك مودەلى تولىق قۇراستىرىلدى، جۇمىستار بەكىتىلگەن كەستەگە ساي جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى مينيسترلىك.
بەلگىلى بولعانداي، عارىش اپپاراتى قازاقستاندىق ينجەنەرلەر مەن ماماندار استاناداعى عارىش اپپاراتتارىن قۇراستىرۋ- سىناۋ كەشەنىندە ازىرلەۋدە.
جاسۇلان مادييەۆتىڭ ايتۋىنشا، OTS- SAT جوباسى تمۇ- عا مۇشە ەلدەردىڭ تەحنولوگيالىق ىنتىماقتاستىعىن نىعايتىپ، عارىش سالاسىنداعى بىرلەسكەن جوبالارعا جول اشادى.
Reuters: رەسەي مۇنايىن وڭدەۋ بويىنشا كەلىسسوز ءجۇرىپ جاتىر
قازاقستان زاۋىتتارىندا رەسەي مۇنايىن وڭدەۋ بويىنشا كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر. بولجام بويىنشا، مۇناي ونىمدەرى قازاقستاننىڭ ىشكى نارىعىنا ساتىلادى جانە رەسەيگە تاسىمالدانۋى مۇمكىن. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتىن Reuters اگەنتتىگى تاراتتى.
- رەسەي مۇنايىن وڭدەۋ، ودان الىنعان ءونىمدى كەيىن قازاقستان نارىعىنا ساتۋ جانە ءونىمنىڭ ءبىر بولىگىن رەسەي فەدەراتسياسىنا ەكسپورتتاۋ تۋرالى كەلىسسوز جۇرگىزىلۋدە، - دەلىنگەن مينيسترلىك اقپاراتىندا.
ۆەدومستۆو دەرەگىنە سايكەس، اتالعان قادام وتاندىق مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىن شيكىزاتپەن قامتۋ ءارى ىشكى نارىقتاعى جانار-جاعارماي تاپشىلىعىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قولعا الىنعان.
Lenta: «بولاشاق ويىندارى 2026» حالىقارالىق تۋرنيرى باستالدى
استانادا «بولاشاق ويىندارى - 2026» حالىقارالىق مۋلتيسپورت تۋرنيرى باستالدى. تۋرنير فيزيكالىق جانە تسيفرلىق فورماتىن قامتيتىن فيدجيتال- باعىتتار بويىنشا وتپەك. سايىس تۋرالى رەسەيلىك Lenta.ru ينتەرنەت باسىلىمى جازدى.
سايىستا 34 ەلدىڭ 800 دەن استام وكىلى باق سىنايدى. تۋرنيردە سپورتشىلار فيدجيتال- فۋتبول، فيدجيتال- باسكەتبول، فيدجيتال- جەكپە-جەك، فيدجيتال- شۋتەر، فيدجيتال-بي، Dota 2، Mobile Legends: Bang Bang جانە PUBG: Battlegrounds سەكىلدى 8 باعىت بويىنشا كۇش سىناسادى.
تۋرنيردىڭ اشىلۋ سالتاناتى 29-شىلدەدە «بارىس ارەنا» كەشەنىندە ءوتتى. ويىن 9-تامىزعا دەيىن جالعاسادى.
The Chelsea Chronicle: ساتپايەۆتىڭ ماۋسىمالدى جولى
بريتاندىق «The Chelsea Chronicle» باسىلىمى داستان ساتپايەۆتى «چەلسي» - «ۋەستەرن سيدنەي ۋوندەرەرس» ماتچىنىڭ باستى جۇلدىزىنىڭ ءبىرى دەپ باعالادى.
باسىلىم ءتىلشىسى دجەك دريۋري ساتبايەۆتىڭ كاسىبي دەڭگەيىنە جوعارى باعا بەرگەن. قازاقستاندىق فۋتبولشىنىڭ العاشقى مينۋتتاردان-اق قارسىلاستىڭ قاقپاسىنا دوپ سوققانىن ايتا كەلە، سپورتىق مانسابىنا ءۇمىت ارتتى.
- بۇعان دەيىن داستاننىڭ «چەلسي» فۋتبول كلۋبىنا اۋىسۋى كوپتىڭ نازارىندا بولدى. جانكۇيەرلەرى جاس ويىنشىعا زور قىزىعۋشىلىق تانىتقانىن بايقادىق. داستان «چەلسي» ساپىنداعى العاشقى گولىن ويىننىڭ نەبارى 10 مينۋتى وتپەي سوقتى. «چەلسي» شابۋىلشىسىنىڭ جاسى 16-دا، ول بولاشاق جۇلدىز ەكەنىن دالەلدەدى. ونى بۇل ەرلىگىنەن كەيىن باس باپكەر حابي الونسو ازۋلى قارسىلاستارعا قارسى ويىنداردا نازاردان تىس قالدىرماسى انىق، - دەپ جازدى اۆتور.