الەمدىك ب ا ق-تاعى قازاقستان: قاشاعان داۋى، قىتايمەن بايلانىس، قوقىس وڭدەۋ زاۋىتى جانە كارديوحيرۋرگيا جەتىستىگى
استانا. KAZINFORM - وسى اپتادا الەمدىك باسىلىمداردا قازاقستان جايلى اقپارات ءجيى ۇشىراستى.
اسىرەسە، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىتاي ەلىنە ساپارى، وتاندىق كارديوحيرۋرگيا سالاسىنىڭ الەمدىك رەيتينگتەگى كورسەتكىشى جانە قوقىس وڭدەۋ زاۋىتتارى ەرەكشە اتالعان. قاشاعان وپەراتورلارىنا سالىنعان ەكولوگيالىق ايىپپۇل مەن مانەرلەپ سىرعاناۋشى ميحايل شايدوروۆتىڭ سپورتتىق مانسابى دا قالىس قالماپتى. تولىعىراق Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقىڭىز.
Xinhua: شي جينپيڭ قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن كەزدەستى
16-شىلدەدە شاڭحايداعى سيتسزياو رەزيدەنتسياسىندا قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭ قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن كەزدەستى. قازاقستاننىڭ مەملەكەت باسشىسى قىتايعا دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنسياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن بارعان. اقپاراتتى Xinhua اگەنتتىگى حابارلادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار ساۋدا، ينۆەستيتسيا، ەنەرگەتيكا، كولىك، سيفرلىق ەكونوميكا جانە جاساندى ينتەللەكت سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ تۋرالى ءسوز قوزعادى. سونىمەن قاتار ب ۇ ۇ، ش ى ۇ، «قىتاي - ورتالىق ازيا» فورماتى جانە وزگە دە حالىقارالىق الاڭدار ارقىلى جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا ۋاعدالاستى.
Reuters: قاشاعان وپەراتورلارى قازاقستانعا 2,3 تريلليون تەڭگە ايىپپۇل تولەۋگە ءتيىس
ۇكىمەت قاشاعان مۇناي كەن ورنىن يگەرىپ وتىرعان كومپانيالاردان 2,3 تريلليون تەڭگە ەكولوگيالىق ايىپپۇلدى ءوندىرىپ الۋعا نيەتتى. قاشاعان وپەراتورى - North Caspian Operating Company (NCOC) كومپانياسىنا ايىپپۇلدى ەرىكتى تۇردە تولەۋگە 20-شىلدەگە دەيىن ۋاقىت بەرىلگەن. مالىمەتتى Reuters تاراتتى.
ەگەر كونسورتسيۋم بەلگىلەنگەن مەرزىمدە قارجىنى اۋدارماسا، مينيسترلىك ايىپپۇل اقىسىن ماجبۇرلەپ ءوندىرىپ الماق. ەگەر ماجبۇرلەپ ءوندىرۋ شاراسى باستالسا، نەگىزگى ايىپپۇل سوماسىنا 10 پايىز (230 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق) ءوسىمپۇل قوسىلادى.
ايتا كەتەيىك، 2023 -جىلى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى «قاشاعان» مۇناي جوباسىنا قاتىستى 2,3 تريلليون تەڭگە (5,1 ميلليارد دوللار شاماسىندا) كولەمىندەگى تالاپتى كۇكىرتتى شامادان تىس ساقتاۋ فاكتىسى بويىنشا ەنگىزگەن ەدى.
Report: 3 قوقىس وڭدەۋ زاۋىتى سالىنادى
پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ China Tianying Inc. كومپانياسىنىڭ پرەزيدەنتى ءارى پارتيا كوميتەتىنىڭ حاتشىسى دەبياو تساومەن كەزدەستى. Report اقپارات اگەنتتىگىنىڭ جازۋىنشا، ەكى جاق قالدىق وڭدەيتىن زاۋىتتار سالۋ ماسەلەسىن تالقىلاعان.
قازاقستاندا سالىناتىن شاعىن قۋاتتى زاۋىتتار تاۋلىگىنە 250 دەن 500 تونناعا دەيىن قوقىس وڭدەي الادى. مۇنداي كاسىپورىندار قالدىق كولەمى ءىرى كەشەن سالۋدى قاجەت ەتپەيتىن وڭىرلەردە بوي كوتەرۋى مۇمكىن.
China Tianying بۇل سالادا 20 جىلدان بەرى جۇمىس ىستەيدى. كومپانيانىڭ ءوز تەحنولوگيالىق جانە وندىرىستىك قۋاتتارى بار. ۇيىم سينگاپۋر، مالديۆ ارالدارى جانە فرانسيا سەكىلدى الەمنىڭ 30 دان استام ەلىندە جوبالاردى جۇزەگە اسىرعان.
The Times of Central Asia: قازاقستان كارديوحيرۋرگيا سالاسى بويىنشا الەمنىڭ ۇزدىك 30 ەلىنىڭ قاتارىنا ەندى
قازاقستاندا جوعارى تەحنولوگيالىق كارديولوگيالىق جەتىلىپ كەلەدى. وتكەن جىلى جۇرەككە 13106 اشىق وپەراتسيا جاسالعان، بۇل 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا %7,2 عا كوپ.
The Times of Central Asia-نىڭ جازۋىنشا، كەيىنگى بەس جىلدا قاناينالىم جۇيەسى اۋرۋلارىنا شالدىققاندار %15 عا، ءولىم-ءجىتىم %35,1 عا تومەندەدى. ال بيىل قاڭتار-مامىر ارالىعىندا قاناينالىم جۇيەسى اۋرۋلارى - %6,6 عا، ارتەريالىق گيپەرتەنزيا - %9,7 عا، جۇرەكتىڭ يشەميالىق اۋرۋى -%10,1 عا، جەدەل ميوكارد ينفاركتى -%5,7 عا، م ي قاناينالىمىنىڭ جەدەل بۇزىلىسى (ينسۋلت) -%6,1 عا ازايعان.
كارديوحيرۋرگيانىڭ قارقىندى دامۋىنىڭ ناتيجەسىندە قازاقستان وسى سالاداعى جەتىستىكتەرى بويىنشا الەمنىڭ ۇزدىك 30 ەلىنىڭ قاتارىنا ەندى.
Euronews: شايدوروۆتىڭ جەڭىس جولى
قازاقستاندىق مانەرلەپ سىرعاناۋشى ميحايل شايدوروۆ 2026 -جىلعى وليمپيادادا التىن مەدال جەڭىپ الىپ، وسى سپورت تۇرىنەن ەلدەگى تۇڭعىش وليمپيادا چەمپيونى اتاندى. قازىر ول الماتىداعى Halyk Arena مۇز ايدىنىندا جاڭا ماۋسىمعا قىزۋ دايىندالىپ جاتىر. وسىعان وراي Euronews جاريالاعان ماقالانى ىقشامداپ ۇسىندىق.
شايدوروۆتىڭ سپورتتاعى جولى الماتىداعى ساۋدا ورتالىعىنداعى شاعىن مۇز ايدىنىنان باستالعان. بالالىق شاعىندا ونى 2014-جىلعى وليمپيادانىڭ قولا جۇلدەگەرى دەنيس تەننىڭ جەتىستىگى ەرەكشە شابىتتاندىرعان ەكەن.
كەيىن شايدوروۆتىڭ وليمپياداداعى جەڭىسى قازاقستان ءۇشىن تاريحي وقيعا بولدى. ەل قورجىنىنا مانەرلەپ سىرعاناۋدان العاشقى وليمپيادا التىنى ءتۇسىپ، دەنيس تەن باستاعان جەڭىس جولى جالعاستى.
الداعى ۋاقىتتا ميحايل شايدوروۆ مانسابىن جالعاستىرماق. جارىستارعا قاتىسىپ، باعدارلاماسىنا جاڭا ەلەمەنتتەر ەنگىزۋگە قۇلىقتى.
سونىمەن قاتار قازاقستاندا مانەرلەپ سىرعاناۋدى ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا مۇز شوۋىن ۇيىمداستىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.