    الەمدىك مۇناي باعاسى تومەندەدى

    استانا. قازاقپارات - الەمدىك مۇناي باعاسى «ا ق ش پەن يران بەيبىت كەلىسىمگە جاقىنداپ قالدى» دەگەن حابارلامالار اياسىندا تومەندەپ جاتىر. Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى باررەلىنە 98 دوللارعا دەيىن ءتۇستى.

    لوندونداعى ICE بيرجاسىندا Brent ماركالى مۇنايدىڭ شىلدە ايىنداعى فيۋچەرستەرى 4,87 پايىزعا ارزانداپ، باررەلىنە 98,49 دوللاردى قۇرادى. بۇل تۋرالى استانا ۋاقىتىمەن 08:00 دەگى ساۋدا دەرەكتەرى كورسەتەدى.

    WTI ماركالى مۇنايدىڭ شىلدە فيۋچەرستەرى دە 5,06 پايىزعا تومەندەپ، 91,71 دوللار بولدى.

    23-مامىردا ا ق ش پەن يران بەيبىت كەلىسىم اياسىندا ءوزارا تۇسىنىستىك مەموراندۋمىن (م و ۆ) دايىنداۋ بويىنشا كەلىسسوزدەردى نەگىزىنەن اياقتاعانى بەلگىلى بولدى. بۇل كەلىسىمگە سايكەس، ورمۋز بۇعازى - الەمدىك مۇناي مەن سۇيىتىلعان تابيعي گاز جەتكىزىلىمدەرىنىڭ شامامەن بەستەن ءبىرى وتەتىن ماڭىزدى وتكەل - قايتا اشىلۋى ءتيىس.

    الايدا كەيبىر كۇردەلى ماسەلەلەر بويىنشا تاراپتار ءالى دە ورتاق كەلىسىمگە كەلگەن جوق.

    كۇنسۇلتان وتارباي
