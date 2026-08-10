الەمدىك مۇناي باعاسى ءوسىپ كەلەدى
الماتى. قازاقپارات – 10-تامىزداعى جاعداي بويىنشا الەمدىك مۇناي باعاسى كوتەرىلىپ كەلەدى.
بيرجاداعى ساۋدا-ساتتىق مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، Brent ماركالى مۇنايدىڭ قۇنى %1,01 قىمباتتاپ، باررەلىنە 84,39 دوللارعا جەتتى.
Oilprice دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، امەريكالىق WTI مۇنايى %0,75 ءوسىپ، باررەلىنە 78,81 دوللارعا جەتتى. %4 عا جۋىق وسكەن Urals ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى باررەلىنە 79,19 دوللار بولدى.
ورمۋز بۇعازى توڭىرەگىندەگى احۋال مۇنايى باعاسىنىڭ قۇبىلۋىنا اسەر ەتىپ وتىر. جۇما كۇنى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەرگە بايلانىستى Brent ماركالى مۇناي باعاسى 83,33 دوللارعا دەيىن، ال WTI مۇنايى 78,18 دوللارعا دەيىن قىمباتتاعان بولاتىن.
سونىمەن قاتار يران مەن ومان ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە وتكىزۋ ماسەلەسى بويىنشا كەلىسىمگە جاقىنداي ءتۇستى.
دەگەنمەن، تاراپتار اراسىنداعى كەلىسسوزدەر تۋرالى حابارلامالاردى ينۆەستورى ءالى دە ساقتىقپەن باعالاپ وتىر. سەبەبى الەمدەگى باستى مۇناي تاسىمالى باعىتتارىنىڭ ءبىرى ارقىلى كەمەلەردىڭ ءوتۋ رەجيمىنە قاتىستى بەلگىسىزدىك بار.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستان، ساۋد ارابياسى جانە رەسەي سياقتى جەتى وپەك+ ەلى 2026-جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن تاۋلىگىنە 188 مىڭ باررەلگە ارتتىرۋعا كەلىستى.