الەمدىك نارىقتا مۇناي باعاسى ءوستى
الماتى. KAZINFORM - يزرايل مەن يران اراسىنداعى جاعدايدىڭ ۋشىعۋى الەمدىك مۇناي باعاسىنىڭ وسۋىنە اسەر ەتتى.
8-ماۋسىمدا ساۋدا-ساتتىق باستالعاندا Brent ماركالى مۇنايدىڭ تامىز ايىنا ارنالعان فيۋچەرستەرى الدىڭعى ساۋدا كۇنىنىڭ جابىلۋ باعاسىمەن سالىستىرعاندا 3,6 پايىز قىمباتتاپ، باررەلى 96,7 دوللارعا جەتتى.
WTI ماركالى امەريكالىق مۇنايدىڭ باعاسى دا ءوسىپ، باررەلى 93,5 دوللار بولدى. ال urals ماركالى مۇنايدىڭ ءبىر باررەلى شامامەن 86,3 دوللاردان ساتىلىپ جاتىر.
مۇناي باعاسىنىڭ وسۋىنە تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋى جانە پارسى شىعاناعىنان مۇناي مەن گاز جەتكىزۋگە قاتىستى الاڭداۋشىلىق سەبەپ بولىپ وتىر.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش، يزرايل جانە يران اراسىنداعى قاقتىعىس بولىپ جاتقان 100 كۇن ىشىندە الەمدىك ساۋدا ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار ورمۋز بۇعازى ارقىلى شامامەن 1 مىڭ كەمە وتكەن. بۇل قالىپتى جاعدايدا بۇعاز ارقىلى ءبىر اپتادا وتەتىن كەمەلەر سانىنا تەڭ.
7-ماۋسىم كۇنى كەشكە يران ءيزرايلدىڭ سولتۇستىك بولىگىنە زىمىراندار اتتى. The Times of Israel باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل - ءساۋىر ايىنان بەرى جاسالعان العاشقى وسىنداي شابۋىل. ال تەگەران مۇنى ءيزرايلدىڭ ليۆانداعى ارەكەتتەرىنە جاۋاپ دەپ اتادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن يزرايل اسكەرى اتىستى توقتاتۋ رەجيمىنە قاراماستان ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى ناباتيا پروۆينتسياسىنا اۋە سوققىلارىن جاساعانىن حابارلاعانبىز.