الەمدىك نارىق قازاقستان مەتالدارىنا نەگە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ 16- Astana Mining Metallurgy 2026 كونگرەسىندە سويلەگەن سوزىندە تاۋ-كەن مەتاللۋرگيا كەشەنىنىڭ (ت م ك) ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى تاڭدا ت م ك ەلدەردىڭ جاھاندىق باسەكەگە قابىلەتتىلىگىنىڭ نەگىزگى فاكتورلارىنىڭ بىرىنە اينالىپ كەلەدى.
الەم جاڭا يندۋستريالدى داۋىرگە قادام باستى، وندا ەنەرگەتيكا، سيفرلىق ەكونوميكا، جاساندى ينتەللەكت، ەلەكتر كولىكتەرى، ميكروەلەكترونيكا جانە اەروعارىش سالالارىنىڭ دامۋ قارقىنى مەتالدار مەن مينەرالدىق شيكىزاتقا سەنىمدى قولجەتىمدىلىككە تىكەلەي بايلانىستى.
حالىقارالىق ساراپشىلاردىڭ باعالاۋى بويىنشا، الداعى ونجىلدىقتاردا ەنەرگەتيكالىق وتپەلى كەزەڭ مەن جاھاندىق ەكونوميكانىڭ تەحنولوگيالىق ترانسفورماتسياسى اسەرىنەن كوپتەگەن مەتالدارعا الەمدىك سۇرانىس تۇراقتى تۇردە وسەدى.
- وزىق تەحنولوگيالاردى مەڭگەرۋ، وڭدەۋ جانە جاھاندىق وندىرىستىك تىزبەكتەرگە قاتىسۋ ەرەكشە ماڭىزعا يە. ستراتەگيالىق ماڭىزى بار مينەرالدار نارىعى دا ەرەكشە ءارى جوعارى سۇرانىسقا ورىنعا يە. بۇگىننىڭ وزىندە ولار اككۋمۋلياتورلار، جارتىلاي وتكىزگىشتەر، ەنەرگيا ساقتاۋ جۇيەلەرى، تسيفرلىق ينفراقۇرىلىم جانە باسقا دا كوپتەگەن بىرەگەي تەحنولوگيالار ءوندىرىسىنىڭ نەگىزىنە اينالدى. ءىس جۇزىندە ءدال وسى ستراتەگيالىق ماڭىزدى مينەرالدار جاڭا يندۋستريالىق ءداۋىردىڭ نەگىزگى رەسۋرستارىنىڭ بىرىنە اينالىپ كەلەدى. قازاقستان ەلەۋلى مينەرالدىق-شيكىزاتتىق الەۋەتكە يە جانە وسى ۇدەرىستەردە لايىقتى ورىن الا الادى. ەلىمىز پايدالى قازبالاردىڭ ءبىرقاتار تۇرلەرى بويىنشا الەمدىك كوشباسشىلار قاتارىنا كىرەدى، ال وتاندىق تاۋ- كەن مەتاللۋرگيا كەشەنىنىڭ ونىمدەرى الەمنىڭ ءىرى نارىقتارىندا جوعارى سۇرانىسقا يە. ءبىز بۇل سالانى دامىتۋدى ەلىمىزدىڭ جاڭا ونەركاسىپتىك ساياساتىنىڭ ستراتەگيالىق باعىتتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرامىز،- دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.