الىبەك اسقار. «ايەل پاراساتى. عابباس پەن شۋرا» - دەرەكتى اڭگمە
وسى اڭگىمەنى العاش ەستىگەندە الدەبىر وكىنىش اش وزەگىمىزدى ورتەگەندەي كۇيگە ءتۇسىپ، قاتتى تەبىرەنگەنىمىز بار. اڭگىمەنىڭ ۇزىن-ىرعاسىن الدىمەن مۇحتار قۇل-مۇحاممەد ( ەلىمىزدىڭ مادەنيەت ءمينيسترى) ايتىپ بەرىپ ەدى. «جازىپ جۇرگەن جاڭا سيكلىڭىزعا قاتىپ تۇر، وسىنى قولعا الساڭىز» دەپ ۇسىنىس جاساعان. سوڭىنان بۇل باياننىڭ باس كەيىپكەرىنىڭ ۇزىك-ۇزىك ەستەلىكتەرى مەن جازبالارىن وقۋدىڭ دا ءجونى ءتۇستى. ءسويتىپ، وسى وقيعا ارقىلى ايەل زاتىنىڭ كوك اسپانداي تۇڭعيىق جەكە الەم ەكەنىنە ءبىز تاعى ءبىر كوز جەتكىزگەندەي بولعانبىز. قىل پەرنەدەن دە نازىك ايەل جانىنىڭ جۇمباقتىعىنا قايران بولىپ، ءلاجىسىز ونى تاعى دا مويىنداۋعا تۋرا كەلگەن. ءبىز، ەركەك اعايىن، ەنەدەن ەندى ەكى تۋىپ كەلسەك تە بۇل سيقىردى ماڭگى تۇسىنبەي وتەتىنىمىزدى مىقتاپ ۇققانبىز.
الدىمەن، كەيىپكەرلەردىڭ اتتارىن وزگەرتىپ، سۋداي ساپىرىپ قيالعا ءبىراز ەرىك بەرەيىكشى دەپ تە ويلادىق. ارتىنشا بۇل ويدان اينىپ، اتتارىن دا، زاتتارىن دا ەستىپ-بىلگەن سول قالپىندا قالدىرعاندى ءجون سانادىق. وزگەرتىپ جازساق وتىرىك شىعاتىنداي، ءارى ول كىسىلەردىڭ ار-ۇياتىنا قامشى باسىپ، وبالىنا قالارداي سەزىندىك. قىسقاسى، ادالىنان عۇمىر كەشكەن ادامداردىڭ ارۋاعى الدىندا كۇناهار بولعىمىز كەلمەدى.
ونىڭ ۇستىنە بۇل اڭگىمەگە بىردەڭە دەپ ويدان قوسۋدىڭ قاجەتى دە شامالى ەدى. ءبارى دە تايعا تاڭبا باسقانداي ايقىن، ءومىردىڭ وزىنەن ويىپ الىنعان ايداي شىندىق-تى.
سول سەبەپتى دە، قىمباتتى وقىرمان، ەستىگەن اڭگىمەمىزدى شاشاۋ شىعارماي، قاز-قالپىندا سىزدەرمەن بولىسكىمىز كەلدى.
ءبىرىنشى جەلى
ولار ءبىر اكە-شەشەدەن ەكەۋ ەدى، اعاسى قاليحان مەن ءوزى - گۇلجان. اعاسىمەن ارالارى ون جاس-تى. گۇلجان اكە-شەشەسى مەن جالعىز اعاسىنىڭ ورتاسىندا تۇلىمشاعى جەلبىرەپ، بالالىقتىڭ ۋايىمسىز قىزىعىنا بالداي باتىپ ءجۇرىپ جاتتى. بۇل ونىڭ، قازاق ايتاتىن، اق جۇمىرتقا، سارى ۋىز الاڭسىز شاعى بولاتىن. سوعىس دەگەن سۋىق ءسوز، كوپكە كەلگەن سەلەبە، بەل قايىستىرعان اۋىر جىلدار پارۋەيىنە دە كىرمەيدى، ونىڭ نە ەكەنىن ۇعىپ جاتقان گۇلجان جوق. ءبىراق، جىلاعان بالا، بوزداعان انا، كۇڭىرەنە كۇرسىنگەن كەمپىر-شالدى ءسابي گۇلجان دا اۋىل اراسىندا ءجيى كورىپ جۇرەتىن.
بۇلار توبەتايلى تەپسەڭگە سالىنعان ەڭسەلى ءۇش بولمەلى ۇيدە تۇرىپ جاتتى. اكەسى قالياسقار سوعىسقا دەيىن كوپ جىل قارا تابان شاحتەر بولعان كىسى ەدى، سودان وكپەسى قابىنىپ كوكساۋ بوپ قالعان-دى. قۇدايدىڭ تەگىن اۋاسىن ارمانسىز ءبىر جۇتا الماي تۇنشىعىپ، ىلعي دا كوگەرىپ-سازارىپ كۇركىلدەپ جۇرگەنى. سوعىسقا جاراماي، اق بەلەتپەن قالعان. قورادا بىرەر مالى بار، الا كوبەڭ شارۋاسىن كۇيتتەپ ءجۇرىپ جاتتى. كوكساۋ بولسا دا ول كىسى اعاشتان ورنەك سالىپ، تەمىردەن ءتۇيىن تۇيگەن شەبەر ەدى. كوڭىلىنە مەدەت، ارقا سۇيەر قۋاتى - ازامات بولعان جالعىز ۇلى قاليحان. قوعام جۇمىسىنان قولى قالت ەتە قالسا، قاشان كورسەڭ ۇلى ەكەۋىنىڭ تىرتىڭداپ اعاش كەسىپ، شۇقشيىپ تاقتاي جونىپ جاتقاندارى. ءجونىن ءبىلىپ تۇرعاسىن ايانسىن با، ەكەۋلەپ ءۇيدىڭ ءىشى-سىرتىن اعاش ويۋلارمەن ورنەكتەپ، قورشاۋ شارباق، ەسىك پەن تەرەزەگە دەيىن الەم-جالەم بوياپ تاستاعان. توبە باسىنداعى بۇلاردىڭ ءۇيى بىلايعى تاۋتيگەن تاپال تامدارعا قاراعاندا اتا قورازدىڭ ايدارىنداي كەكيگەن، قۇددى ءبىر مۋزەي سەكىلدى ەرەكشەلەنىپ تۇراتىن.
ۇيگە كىرە بەرىستە قوس تەرەزەلى ۇزىنشا سەنەك. سەنەكتىڭ ءدال ورتاسىندا تەربەتىلىپ گۇلجاننىڭ اتكەنشەگى ءىلۋلى تۇر. اتكەنشەكتىڭ قىزىل-الا ءجىبى قىز بۇرىمىنداي ورىلگەن اسەم، وتىراتىن تاقتايشاسىندا زىتىپ بارا جاتقان قوياننىڭ بەدەرلى سۋرەتى. سەنەكتەن وتكەن بەتتە - اس ءۇي، اس ۇيدەن ەكى جاققا ەكى بولمە تارايدى. ولار جاتىن بولمەلەر. اس ءۇيدىڭ ورتاسىندا ورنەكتەلگەن قازاقى ۇستەل، گۇلجان شەشەسىنە ەركەلەپ لاقتىرىپ تاستايتىنى بولماسا، كوبىندە بەتىندە كوگالا اششاۋلىق جايۋلى تۇرادى. وڭ جاقتا ۇلكەن قارا قازان. قازان تۇرعان تۇستاعى قابىرعادا كۇندەلىكتى تىرشىلىككە قاجەت ىدىس-اياق، وجاۋ، ءشومىش، قاسىقتار. ءبىر جاقتا ءتۇرباسى مۇرجا ارقىلى سىرتقا جالعانعان سارى ساماۋىر، قاشان كورسەڭ دە تەرلەپ-تەپشىپ، ەكى يىنىنەن دەم الىپ تۇرعانى. بوساعاعا تاياۋ تۇستا قىستا سۇتتەن ماي پىسەتىن، جازدا قىمىز اشىتاتىن كۇبى.
جاتىن بولمەنىڭ العاشقىسىندا الەمىش ويۋلارمەن ناقىشتالعان ەكى بىردەي اعاش توسەك تۇر. ءتور جاقتاعىسى - شەشەسى مەن گۇلجاندىكى، بەرگىسىندە اكەسىمەن قاليحان جاتادى.
ەكىنشى بولمە - عابباس اعايدىڭ بولمەسى.
ول جەردە جۇگى سىرەسىپ جينالعان، ءۇستىن اقپەن جاۋىپ قويعان تاعى ەكى توسەك تۇر. اناۋ بولمەدەگى اعاش توسەكتەردەي جالپاق ەمەس، ىقشام، ورىستىڭ جالتىراعان تەمىر كەرەۋەتتەرى. بۇل بولمەنىڭ ەسىگى كوبىندە جابىق تۇرادى.
عابباس - اكەسى قالياسقاردىڭ ءىنىسى، اراعا بالا تۇسپەگەن جالعىز تۋىسى. ول كىسى سوعىس باستالعان جىلعى قىستا مايدانعا كەتىپتى. قىرىق ءۇشتىڭ جازىنا دەيىن امان-ساۋلىعىن ءبىلدىرىپ، اعايىن-تۋعانعا ءۇشبۋ سالەم جولداعان بىرەر حات كەلگەن كورىنەدى. سودان كەيىن حابار-وشار جوق ۇشتى-كۇيلى جوعالعان. سول جىلدىڭ كۇزىندە عابباستان «ەرلىكپەن قازا تاپتى» دەگەن «قارا قاعاز» كەلەدى. قىزىق بولعاندا، قىرىق ءتورتتىڭ جازىندا ءدال وسىنداي تاعى ءبىر «قارا قاعاز» كەلىپتى... ياعني، عابباس اعاسى ەكى رەت ەرلىك جاساپ، اراعا جىل سالىپ ەكى مارتە قازا تاپقان.
- سوندا قالاي، اعاي ەكى رەت ولگەن بە؟ - دەپ ەرەسەك قاليحاننىڭ دا تۇسىنبەستىك تانىتقانى بار.
- جوق، بالام، اعاڭ ءتىرى، جۇرەگىم بىردەڭە سەزەدى!
بۇلاي دەگەن ساعيلا شەشەسى.
«قارا قاعاز» العاش كەلگەندە كوڭىل ايتىپ ازالاعان اعايىندى ساعيلا باسىنا قارا سالىپ جوقتاۋ ايتىپ قارسى الىپ ەدى. ەكىنشى جولى بوزىنگەندەي بوزداعان قالىڭ ايەلدى ءبىر-اق سوزبەن اۋىزدارىن جاپتى دا، جاماندىقتى قولىمەن الاستاپ، قايتارىپ جىبەردى. كەيىن دە عابباس جايىندا ءسوز بولا قالسا:
- قاينىم ءتىرى، بۇلارى نەسى-ەي! ادام ەكى رەت ءولۋشى مە ەدى؟ وتىرىك... سەنبەيمىن! - دەپ شام شاقىرعانداي بولىپ ءجۇردى.
ءسويتىپ ساعيلا شەشەي عابباستىڭ توسەگىن تاپ-تۇيناقتاي ەتىپ جيناپ، ەسىك-تەرەزەسىن ايناداي عىپ جۋىپ، ەدەنگە الاشا توسەتىپ، بولمەسىن جاپتىرىپ قويعان.
سودان بەرى گۇلجانعا عابباس اعاسى الىستا ايۋداي ۇلكەن، ءۇستى-باسى شۋدا-شۋدا ءجۇن، الدەبىر ايبىندى جاۋمەن جالعىز ءوزى الىسىپ جۇرگەندەي ەلەستەيتىن. ايبىندى جاۋ اعاسىن ەكى رەت ولتىرگەن ەكەن، ءبىراق ەكى رەتىندە دە كۇش-قۋاتى مىعىم، الاپاتى باسىم اعاسى بوي بەرمەي، ءدۇر سىلكىنىپ قايتا ءتىرىلىپ كەتىپتى. سوندىقتان ول كىسى، گۇلجاننىڭ بولجاۋىنشا، جاۋدى ءبىرجولا جەڭگەن سوڭ عانا اۋىلعا قايتۋى ءتيىس.
گۇلجان باتىر اعاسىن بالالار اراسىندا اشىقتان-اشىق ماقتان تۇتاتىن، قاشان كەلەر ەكەن دەپ ىشتەي ارمان ەتىپ جۇرەتىن.
بارىنا شۇكىر، جوعىنا سابىر ەتكەن الاڭى كوپ زامان عوي. قۇدايدان سۇراعانى اق، تىلەگى ءتۇزۋ، نيەتى تازا بۇل شاڭىراق بىرەۋدەن ىلگەرى، بىرەۋدەن كەيىن دەگەندەي، ءوستىپ جۇرت قاتارلى ءومىر ءسۇرىپ جاتتى.
گۇلجان التىعا تولعاندا جەر-دۇنيەنى تىتىرەنتىپ وتكەن سوعىس تا بىتكەن. قاسىرەتپەن قان قۇستىرعان قارالى جىلدار، جىلاۋ كۇندەر مەن بۇلاۋ تۇندەر ارتتا قالعانداي ەدى. كوتەرەم ەل ەسىن جيناپ ەتەگىن ءتۇرىنىپ، جان شاقىرا باستادى. تۇتىندەرىن تۇزەپ، ۇمىتتەرىن جالعاپ بەيبىت تىرلىكتىڭ قارەكەتىنە كىرىستى. زارۋلىكپەن سوعىستان سوڭعى جاز ءوتتى، قۋانىشى مەن قايعىسى قاتار تايتالاسقان تاعى ءبىر قىس اياقتالدى. سۇزەكتەي سوزىلىپ قىرىق التىنشى جىلدىڭ كوكوزەك كوكتەمى دە كەلىپ جەتتى.
بالالىق شاعى تايراڭداعان بوتاداي بەيكۇنا ەدى. تالتۇس بولعانشا تىرپ ەتپەستەن ۇيقى سوعادى. سودان كوزىن تىرناپ اشقاننان قاس قارايىپ كوز بايلانعانشا ۇيگە جولامايدى، بەزەك قاعىپ دالادا سەكەڭدەپ جۇرگەنى. ويىننىڭ قىزىعىمەن كوبىندە قارنىنىڭ اشقانىن دا بىلمەي قالادى.
- گۇلجان، ءاي گۇلجان، ءبىرۋاق تاماعىڭدى ىشسەڭشى؟ - دەپ شەشەسى بايەك بولىپ شاقىرىپ جاتادى.
كەيدە ول الدەنەنى ۇمىتقانداي جۇگىرىپ ۇيگە كىرىپ، ءبىر كەسە ايراندى ءسىمىرىپ الادى دا، قايماق جاققان باتىردىڭ ءۇزىمىن جۇرە جەپ، قايىرا دالاعا قاشادى.
سول ادەتىمەن بىردە سۋ ىشپەككە اپىل-عۇپىل جۇگىرىپ ۇيگە كىرگەن. كوكتەمنىڭ شاعىرماق شۋاعى قايتىڭقىراپ، كۇن ۇياسىنا ەڭكەيگەن اق پەن قىزىل اراسى ەدى. كىرسە - تابالدىرىقتا بۇرىن بۇل اۋىلدان كورمەگەن، ءوزى جالاڭاياق، جالاڭباس ءبىر بوتەن ايەل تۇر. جامان تۇيەنىڭ جابۋىنداي كيىمى دە البا-جۇلبا، ءوزىنىڭ كىرگەن بەتى دە وسى بولسا كەرەك. ارسالاڭداپ جەتكەن گۇلجان بەيساۋات جاندى كورىپ، ابدىراپ تۇرىپ قالدى.
- قالياسقاردىڭ ءۇيى وسى ما؟ - دەدى كەلگەن ايەل ءۇي ءىشىن كوزبەن شولىپ. داۋسى ەنتىگىپ تۇر، ەركەكتىڭ ۇنىندەي تارعىلدانىپ شىقتى.
شەشەسى ءبىر بۇرىشتا بۇكشەڭدەپ كىر جۋىپ جاتىر ەكەن، سۋسىپ ءتۇسىپ كەتكەن ورامالىن باسىنا جاپتى دا، ايەلگە مويىن بۇردى.
- ءيا، وسى! - دەدى تاڭدانعان پىشىنمەن.
- وسى بولسا، ءسۇيىنشى! - دەدى بوتەن ايەل ءالى دە ەنتىگىن باسا الماي.
سولاي دەدى دە، ساعيلانىڭ باسىنداعى ورامالىن سىپىرىپ الىپ، ءوزىنىڭ موينىنا وراي سالدى.
ساعيلا كىبىرتىكتەپ، كىرىن تاستاي بەرە ورنىنان تۇرىپ كەتتى.
- ءسۇيىنشى، ءسۇيىنشى! - دەپ بوتەن ايەل شانشىلا ءتۇستى.
- قالاعانىڭىزدى الىڭىز... دەگبىردى قاشىرماي، تەز ايتساڭىزشى ەندى؟
- ايتسام سول... مەن جاڭعىزتوبەدەن كەلىپ تۇرمىن. بايقايمىن، جاسىمىز قارايلاس سياقتى... مەنىڭ اتىم قازينەش. ۆوكزالدا ەدەن جۋۋشى بولىپ ىستەۋشى ەدىم. ءسىزدىڭ قاينىڭىزدى كوردىم...
- ءۇيبۋ-ۋ... نە دەيدى... كوزجاقسىمدى ايتىپ تۇرسىز با؟
- كوزجاقسىڭنىڭ كىم ەكەنىن مەن قايدان بىلەيىن. مەن عابباستى ايتىپ تۇرمىن.
- شىن ءسوزىڭىز بە؟
- شىن بولماعاندا، وتىز شاقىرىمنان نەسىنە جۇگىرىپ كەلدى دەيسىڭ!
- كوزجاقسىمدى تانيدى ەكەنسىز عوي؟
- سوعىسقا دەيىن تالاي كورگەم. جازباي تانىدىم، شۇباڭىز بولماسىن... بۇل ارادا مەندە جاڭىلىس بولعان جوق!
بۇل حاباردى ەستىگەندە ساعيلا ەسىنەن ايرىلىپ قالا جازدادى، كوزىنەن بىرەر تامشى ىستىق جاس شىعىپ كەتتى. ەكى قولىن قويارعا جەر تاپپاي اسىپ-ساستى، ءتىپتى ءۇنى دە قۇبىلىپ شىقتى.
- اسىل قاينىم ەدى... قالياسقاردىڭ سوڭىنان ەرگەن جالعىزى ەدى... ءتىرى ەكەنىن سەزىپ ەدىم...
- قۇربىم، زار-زاپىرانىڭدى سوسىن توگە جاتارسىڭ، مەن اسىعىسپىن.
- ءيا-يا... سۇيىنشىگە نە الاسىز؟
- نە بەرسەڭ دە تارتىناتىن مەن ەمەس.
- ەندەشە كۇتىڭىز، ورىستەن مال الدىرايىق؟
- ورىستەگى مالدى كۇتىپ وتىرار ۋاقىتىم جوق. سەنسەڭ، قۇربىم، وسى بويدا قاشىپ شىققانداي بولدىم... جان ۇشىرىپ جەتتىم.
- ءورىستى توسپاساڭىز، قورادا ءبىر مارقا بار ەدى، سونى... ەگەر ولقىسىنباساڭىز؟
- مەيلىڭ ءبىلسىن. نيەتىڭە راحمەت! - دەپ شيرىقتى كەلگەن ايەل.
ساعيلا جانارى جاساۋراپ، ايتار ءسوزى ەرنىندە بوگەلىپ، ەڭكەيىپ گۇلجاندى ماڭدايىنان شوپ-شوپ ءسۇيىپ الدى. سوسىن:
- ورازباي اعاڭ ۇيدە شىعار، شاقىرىپ كەل، مارقانى سويىپ بەرسىن! - دەدى.
قۋانىشتى حاباردان گۇلجاننىڭ دا كوڭىلى سۋداي تاسىپ، زۋىلداپ كورشى ۇيگە باردى.
- مارقا سويۋ كەرەك! - دەدى كىرگەن بەتتە.
- ونى قايتپەكسىڭدەر؟
- عابباس اعا كەلە جاتىر!
- قاي عابباس.. ءۇيباي، الگى «ءولىپ قالدى» دەيتىن باياعى عابباس پا؟
- ءيا، سولاي...
- نە دەيت!
- ءيا، سولاي...
سول اق ەكەن، ورازبايدىڭ ۇيىندەگى ۇلكەن-كىشىنىڭ ءبارى ورە كوتەرىلىپ قالياسقاردىكىنە شۇبىردى. حاباردى ەستىپ باسقا كورشىلەر دە جينالىپ جاتىر. ازدان سوڭ ءۇيدىڭ ءىشى-سىرتى اق جاۋلىقتى ايەلگە، كەمپىر-كەشەككە تولىپ كەتتى. بالا-شاعا دا شۋ-شۋ ەتىسىپ، ولار دا اياققا وراتىلىپ ءجۇر.
دەنساۋلىعىنا بايلانىستى جەڭىل جۇمىس دەپ، اكەيدى كولحوزدىڭ دابىلشىسى ەتىپ قويعان. قاليحان اتقا مىنە شاپقىلاپ اۋىلدىڭ ارعى شەتىندە جۇرگەن اكەسىن شاقىرۋعا كەتتى.
ورازاي اعاي ىلەزدىڭ اراسىندا مارقانى جىلىكتەپ سويىپ، جايراتىپ تاستادى. ساعيلا سويىلعان مارقانى باس-سيراعىمەن، ىشەك-قارنىمەن قوسا قورجىنعا نىعارلاي سالىپ، قازينەشكە ارقالاتىپ جىبەردى.
- بوسقا كەلمەگەن ەكەم، اعايىن، ريزامىن! - دەدى قازينەش جينالعان كوپشىلىكتىڭ بارىنە ەستىرتە. - ولگەندەرىڭىز ءتىرىلىپ، وشكەندەرىڭىز جانىپ جاتىر. قۋانىشتارىڭىز ۇزاعىنان بولسىن!
سولاي دەدى دە، جەلە-جورتىپ ستانساعا قاراي جالاڭاياق جاياۋ تارتىپ كەتتى.
قاپ-قارا ءتۇن تۇندىگىن جامىلعان مەڭىرەۋ دالاعا ءسىڭىپ جوعالعانشا جينالعاندار قازينەشتىڭ سوڭىنان قاراپ تۇردى دا قويدى. بۇل شاڭىراققا كوپتەن كۇتكەن جاقسىلىق حاباردى ەكى وكپەسىن قولىنا الىپ، اسىعىپ-اپتىعىپ جەتكەن بەيتانىس ايەلگە اعايىننىڭ ايتار راحمەتى شەكسىز ەدى.
قالياسقار مەن كورشى ورازبايدىڭ ۇيىندە ءتۇنى بويى ۇيقى بولعان جوق، قازان كوتەرىپ، وت جاعىپ ەكى ءۇي دە ابىر-سابىر كۇيگە ءتۇستى. وقىس حابار اعايىن-اجىننىڭ دەگبىرىن قاشىرىپ، دەرتتى ەتىپ كەتكەندەي ەدى. ەرەسەك قاليحان ول دا ەرتە تۇرىپ، كۇن شىقپاي گۇلجاندى وياتىپ جىبەردى.
اكەي ات-اربانى جەگىپ، تاڭ جارشىسى تاۋىق شاقىرعاننان عابباس ءىنىسىن الىپ كەلۋگە ستانسيا جاققا كەتىپ قالىپتى.
كۇن كوتەرىلە «عابباستار كورىندى» دەگەن زارىعا كۇتكەن حابار دا جەتتى-اۋ!
ونسىز دا ءتۇن ۇيقىسىن ءتورت بولىپ تىقىرشىعان اعايىن سىلتاۋ تاپپاي ازار وتىر ەكەن. ءساتتىڭ اراسىندا اۋىل سىرتىنداعى كۇرە جولدىڭ بويى قارا قۇرىم حالىققا تولىپ كەتتى. سوعىس بىتكەلى جىلدىڭ ءجۇزى وتسە دە، مۇنداي ۋاقيعا بۇل اۋىلدا كوپتەن كەزدەسكەن جوق-تى. عابباستىڭ الدەقاشان ءولىپ قالعانىنا ساعيلادان باسقا وسى اۋىلدىڭ ءبارى باياعىدا-اق يلانعان بولاتىن. ەندى مىنەكي، ەكى رەت ولگەن سول كىسىڭىز عايىپتان تىرىلگەندەي ەلىنە امان-ەسەن كەلە جاتىر دەسەدى. ال، كەرەك بولسا! ادام سەنگىسىز اڭگىمە ەمەس پە!
ولاي بولسا، اركىم وسى حاباردىڭ شىن-وتىرىگىن ءوز كوزدەرىمەن كورۋگە اسىققان ەدى.
نە زاماتتا بەرگىدەگى بۇك تۇسكەن بۇلعىر جوتانىڭ باۋرايىنان قاراڭ ەتىپ اربا دا كورىنىس بەردى.
توبە باسىندا جينالعان ۇركىن ەل ۇدەرە قوزعالىپ ارباعا قاراي جىلجىدى. قاقشاڭداعان شال، كەمسەڭدەگەن كەمپىر، بالداق سۇيەنگەن، تاياق تىرەگەن اقساق-توقساقتار. ولاردىڭ سوڭىن الا قارا جامىلعان، الا جامىلعان ءبىر قورا كەلىنشەك، قىز-قىرقىن. ايتەۋىر ىركەس-تىركەس شۇبىرعان الامان جۇرت.
بالا-شاعا قۇيىنداي ۇشىپ، قيقۋلاسا شاڭداتىپ العا كەتكەن. اۋىلدىڭ جالباعاي يتتەرى دە شاۋىلدەي ءۇرىپ، جول جيەگىندە ويقاستاپ بەتالدى شاپقىلاسىپ ءجۇر. كوڭىلى الىپ ۇشقان گۇلجان دا بالالارمەن بىرگە ءبىراز جەرگە دەيىن قاباتتاسا جۇگىرگەن. سوسىن اعاسى بولسا دا بۇرىن كورمەگەن كىسىسى ەكەنى ەسىنە ءتۇسىپ، ءبىرتۇرلى تايسالىڭقىراپ تۇرىپ قالدى. كوپشىلىكپەن بىرگە سوڭىندا كەلە جاتقان شەشەسىن كۇتتى. ۇلكەندەر جاعى كەلەسى ءبىر تەپسەڭگە شىعا بەرە ۇيىرىلە توقتاعان. مايدانگەر ازاماتتى وسى ارادان قارسى الماق ويدا سەكىلدى.
شەشەسىنىڭ قاسىندا كوزى باقىرايىپ، ەلىكتەي ەلەڭدەگەن گۇلجاندى اربا جاقىنداي بەرە كوپ ايەلدىڭ بىرەۋى:
-ءاي ەركەم، بۇل ارادا سەن نەعىپ تۇرسىڭ؟ جۇگىر اعاڭا... ءبىرىنشى بولىپ سەن قۇشاقتا! - دەپ جەڭىنەن تارتىپ قالدى.
-سويتە عوي، كۇنىم... جۇگىر! - دەپ شەشەسى دە جايىمەن ارقاسىنان يتەرىپ جىبەردى.
سول-اق ەكەن، قانات بىتكەندەي كوڭىلى تاسىپ، گۇلجان ارباعا قاراي قۇستاي ۇشتى. جەتكەن بويدا تىپىڭداپ اربانىڭ قامساۋلى قاناتىنا جارماستى.
- بالام، بايقا، اربانىڭ استىنا ءتۇسىپ قالما! - دەپ اكەسى تىزگىن تەجەپ جاتىر.
سول ساتتە الدەبىر قۋاتتى قول گۇلجاندى قولتىعىنان كوتەرىپ الدى دا، ءوزىنىڭ الدىنا توپ ەتكىزىپ جاتقىزا سالدى.
ءوزىن لىپ ەتكىزىپ كوتەرىپ العان قارۋلى قول بوتەن ەمەس، عابباس اعاسى ەكەنىن ىشتەي سەزدى. اعاسى ەركەلەتىپ جاتىر، ايالاپ شاشىنان سيپادى، ەڭكەيىپ ماڭدايىنان يىسكەدى، ەمىرەنىپ بەتىنەن ءسۇيدى.
كوپ جىل كۇتكەن، ەكى رەت ءولدى دەپ «قارا قاعاز» العان جان اعاسى وسى! گۇلجاننىڭ كىشكەنتاي جۇرەگى مايداي ەلجىرەپ، قوس تامشى ىستىق جاس جانارىندا ىركىلىپ قالدى. ەڭىرەپ تۇرىپ جىلاعىسى كەلدى، ءبىراق جىلاعان جوق.
گۇلجان كىشكەنتاي قولىمەن اعاسىنىڭ بەلىنەن قۇشاقتادى دا، سارى الا گيمناستەركاسىنا تۇمسىعىن تىعىپ، يىسكەپ-يىسكەپ جىبەردى. اعاسى ءۇنسىز، قارىنداسىنىڭ كۇنسىگەن شاشىن الاقانىمەن سيپاي بەرەدى. ءوزىنىڭ الاقانى قانداي جۇمساق ەدى دەسەڭىزشى.
ىردۋان اربا دا ىرعاتىلىپ كوپشىلىككە جاقىنداپ قالعان.
اعاسىنا ىشتەي بولسا دا ەركەلەپ ماۋقى باسىلعانداي بولعان سوڭ، گۇلجان شالقالاپ كوزىن اشتى...
اشقان بويدا جىلان شاعىپ العانداي شار ەتە قالدى.
شوشىنعانى سونشالىق، ەكى قولىمەن باس-كوز جوق اعاسىنىڭ كەۋدەسىن توپەلەي باستادى. تۋرا ازىرەيىلدىڭ تىرناعىنا تۇسكەندەي قۇتىلۋعا تىرىسىپ، قۇلىنداي شىرقىرادى.
...ساقال-مۇرتى تىكىرەيگەن، بەت-اۋزى كىرپىدەي، جاق سۇيەگى شوميگەن، ءوزى شولمەكتەي ارىق ، ولىكتەي سۇپ-سۇر بىرەۋ توبەسىنەن ءتونىپ تۇر. ەڭ سۇمدىعى سول - ەكى كوزى جوق! ەكى كوزدىڭ ورنىندا دوڭگەلەنگەن قىپ-قىزىل قوتىر جارا. كورتىشقاننىڭ ىنىندەي ۇڭىرەيگەن قاپ-قارا قوس تەسىك. ميعا قونبايتىن، ساناعا سيمايتىن، ادامنىڭ ءوڭى تۇگىلى تۇسىنە كىرمەيتىن قورقىنىشتى بەينە! ۇڭىرەيگەن قوس تەسىك مۇنىڭ ءىشى-باۋىرىن تەسىپ جىبەرەردەي، تىرىدەي جۇتىپ قويارداي، ءتۇپسىز تۇڭعيىعىنا سۋىرىپ تارتىپ بارا جاتقانداي كورىنىپ كەتتى...
قولدى-اياققا تۇرماي شىر-شىر ەتكەن گۇلجاندى اعاسى كوتەرىپ، بىردەڭە دەدى دە، قاسىنداعى ايەلدىڭ الدىنا اۋدارا سالدى.
گۇلجان ءدىر-ءدىر ەتەدى، دەنەسى بەزگەك تيگەندەي ءبىر ىسىپ، ءبىر سۋىدى. بۇكتەتىلە ءبۇرىسىپ، شاشىنىڭ تۇبىنە دەيىن شىمىرلاپ، ءتىلىن تىستەپ الدى. پانا ىزدەپ ايەلدىڭ قۇشاعىنا تىعىلا ءتۇستى. ايەل دە ايمالاپ باۋىرىنا تارتىپ، بۇرىننان تانيتىن جانداي بەتىنەن شوپ-شوپ ءسۇيىپ جاتىر.
ىشتەي ماقتان تۇتىپ، قيالىندا الديلەپ جۇرگەن اسىل اعاسىن، جاۋدى جەڭىپ قايتقان كۇشتى باتىردىڭ بەينەسىن جاڭاعى ەلەس ءبىر-اق ساتتە تاس-تالقان ەتكەندەي بولدى.
ەندى ءبىر مەزەتتە مۇنى قۇشاقتاپ وتىرعان ايەل دە بىردەڭە دەپ سويلەپ قويماسى بارما!
ءسوزى بوتەن، ماقامى بولەك تىلدە شۇلدىرلەپ جاتىر.
جاڭاعى دوكىر تاجالدىڭ نە ەكەنىن تۇسىنبەي، ونسىز دا جانىن قويارعا جەر تاپپاي جاتىرقاعان گۇلجان انتەك سەلك ەتە ءتۇستى.
جارق ەتكىزىپ جالما-جان كوزىن اشىپ جىبەردى.
ماسقارا، تاس توبەسىندە شانشۋداي قادالىپ ءومىرى كورمەگەن كوز تۇر. كوز بولعاندا - تۇزداي كوكپەڭبەك، باداناداي ءۇپ-ۇلكەن. ءوزىنىڭ بەت-ءجۇزى ارۋاقتاي اپپاق، شاشى سايتانداي ساپ-سارى.
گۇلجان تاعى باج ەتە ءتۇستى. باج ەتىپ شيىرشىق اتا بۇلقىنا قاشتى. ەكى اۋناپ بارىپ اربانىڭ قاناتىنان اسا قۇلادى.
جەرگە بۇرق ەتە تۇسكەندە اربانىڭ ارتقى دوڭگەلەگى ءدال تۇمسىعىنىڭ قاسىنان شيقىلداپ وتە شىقتى.
گۇلجاننىڭ اربادان قۇلاپ قالعانىن كورىپ تۇرعان قالىڭ جۇرت ازان-قازان شۋلاسىپ جاتىر.
- ويباي، بالا ءولدى ەمەس پە!
- اربا باسىپ كەتپەسە نەعىلسىن!
- جوق، امان سەكىلدى...
شەشەسى توپ ىشىنەن ءبولىنىپ، شالىسىن جەلبىرەتىپ جان ۇشىرا جۇگىرىپ كەلەدى ەكەن.
ءۇستى-باسى شاڭ، شاشى دۋدىراپ، بەتىن ايعىز-ايعىز جاس جۋعان گۇلجان وكىرە جىلاپ، ول دا شەشەسىنە قاراي ۇمتىلدى.
* * *
بالا گۇلجان وسى ۋاقيعانىڭ ءمان-جايىن كەيىنىرەك، ەسەيگەن كەزدە ءبىراق بىلگەن بولاتىن.
اعاسى قىرىق ەكىنىڭ جازىندا قاتتى جارالانىپ، جاۋ تىلىندا قالىپ قويىپتى. ەسى بىردە بار، بىردە جوق، ورمان ىشىندە قۋ جانىن سۇيرەتىپ كەلە جاتقاندا مۇنى پارتيزان وتريادىنىڭ شۋرا دەگەن بايلانىسشى قىزى كەزىكتىرەدى.
جاراقاتى جازىلىپ، ساۋىعىپ تۇرعان سوڭ بارار جەر، باسار تاۋى جوق عابباس پارتيزاندار اراسىندا قالا بەرەدى. ۇلكەن جەرمەن بايلانىس قيىن، حابارسىز كەتكەن عابباستان العاشقى «قارا قاعازدىڭ» كەلۋ سىرى وسى ەكەن.
ورىس تىلىنە جۇيرىك، سوعىسقا دەيىن تەحنيكۋمدا وقىعانى بار، عابباس جۇقالتاڭ شىلتىك بولسا دا زەيىندى، العىر، ارادا كوپ ۇزاماي ۆزۆود كومانديرى بوپ تاعايىندالادى. اناۋ جولى ءوزىن ولىمنەن اراشالاپ قالعان ون توعىزداعى كيىكتىڭ اسىعىنداي سۇيكىمدى شۋرا قىزبەن جۇبى جازىلماي بىرگە جۇرەدى. سوعىستان امان-ەسەن ورالار بولسا قازاقستانعا بىرگە بارىپ، وتاۋ قۇرىپ ۇيلەنىپ، ومىرلەرىن بىرگە وتكىزبەك بولىپ سەرتتەسەدى.
كۇندەر زاۋلاپ، ايلار جىلجىپ ءوتىپ جاتادى.
بىردە پارتيزاندار تەمىر جولدى مينالايدى. ءبىراق ءتۇتىنىن بۋداقتاتىپ، قىشقىرىپ-پىسقىرىپ جاۋدىڭ ەشەلونى جاقىنداي بەرگەندە، مينا جارىلماي قالادى. قوپارعىشتىڭ تەتىگىن قالاي بۇراسا دا بىلق ەتپەيدى. بۇل دەگەن ادامنىڭ ميى تەرىس اينالىپ كەتەتىن، ءساتتىڭ اراسىندا شاشى اعارىپ كەتەتىن قيىن جاعداي ەدى. وندايدا ويلانىپ جاتار ۋاقىت قايدا، عابباس جاتقان جەرىنەن اتىپ تۇرىپ، سىمنىڭ بويىمەن تەمىر جولعا قاراي ۇمتىلادى. سونى كۇتىپ تۇرعانداي، عابباس تەمىر جولعا جاقىنداي بەرگەن مەزەتتە مينا بۇرق ەتىپ جارىلىپ كەتەدى.
ءۇستى-باسىندا ساۋ-تامتىق جەر جوق، عابباس ءولىمشى بوپ جارالانادى. سودان ءولى بولىپ كوردە جوق، ءتىرى بولىپ توردە جوق ەكى دۇنيەنىڭ اراسىندا جىل جارىم ۋاقىت ەمدەلەدى. سوعىس بىتكەن سوڭ دا عابباس گوسپيتالدە ۇزاق جاتىپتى.
ءسويتىپ، قىرىق التىنىڭ كوكتەمىندە عانا قالقيىپ گوسپيتالدەن امان-ەسەن شىققان ەكەن.
امان-ەسەن شىققانىمەن نە شارا، مينانىڭ جارىقشاعى قوس جانارىن بىردەي اعىزىپ ءتۇسىرىپتى. جىلت ەتكەن ساۋلە جوق، قىلاۋداي ساڭىلاۋ جوق - عابباس سۋ قاراڭعى سوقىر بوپ قالادى.
بۇل قۋ تاعدىر دەگەنگە شارا بار ما!
ايتەۋىر، قاسىنان شۋرا كەتپەپتى. باياعى ۋادەسىندە تۇرىپ، قالعان عۇمىرى بىرەۋگە كىرىپتار بولىپ قالعان، ءوزى اقسوڭكەدەي ارىق، ۋايىم جەپ سولعان عابباستى گوسپيتالدەن شىققان بويدا ۇيىنە كىرگىزىپ الادى. ءبىراز ءال ءبىتىپ، ءوڭى تۇزەلىپ، جونگە كەلدى-اۋ دەگەن كەزدە ەكەۋى قولتىقتاسىپ قازاقستانعا قاراي تارتىپ كەتەدى.
بار جاعداي وسى ەكەن.
وسىلايشا عابباس اعاسىن قارسى العان ءسات بالا گۇلجاننىڭ ەسىندە عۇمىر بويى جاتتالىپ قالعان.
قارعىس اتقىر سوعىس دەگەننىڭ بەينەسى قانداي بولاتىنىن التى جاسىندا-اق كورىپ-سەزىندى عوي بۇل گۇلجان!
ەكىنشى جەلى
سوعىس دەسە قازىر دە گۇلجاننىڭ كوز الدىنا قاتار قازعان كورتىشقاننىڭ ىنىندەي ۇڭىرەيگەن عابباس اعاسىنىڭ قاپ-قارا ەكى كوزى ەلەستەي قالادى. قۇداي ساقتاسىن، ادامنىڭ قوس جانارى جوق دەگەن ۇعىم ءالى كۇنگە ميىنا سيماي-اق قويدى.
ءبارى دە سۇم سوعىستىڭ قاسىرەتى عوي. قايرانىڭ جوق، كوكىرەگىڭ قارس ايرىلىپ، قۇر كۇرسىنەسىڭ دە قوياسىڭ. جۇرەگىڭدى الدەبىر الا مىسىق تىرناپ-تىرناپ جىبەرگەندەي وزەكتى اشىتقان وكىنىش كوڭىلدەن كەتپەيدى-اۋ، كەتپەيدى. بەينە-ءبىر تاسقا قاشالعان بادىزدىڭ ىزىندەي سانادان ماڭگىلىك وشەر ەمەس.
گۇلجان قالياسقارقىزى بۇگىندە ءوسىپ-ونگەن ونەگەلى شاڭىراقتىڭ ارداقتى اناسى. بىلتىرعى جىلى دۇنيەدەن وتكەن مارقۇم دۋلات قۇرمانعاليەۆ دەگەن اقىنجاندى، اقپەيىل ازاماتپەن ۇزاق جىل وتاسىپ، ۇرپاق ءوسىرىپ بالالى-شاعالى بولدى، ۇلىن ۇياعا، قىزىن قياعا قوندىردى. شۇكىرشىلىك، بالالارىنىڭ ءبارى دە قازىر جوعارى ءبىلىمدى، ءتۇرلى قىزمەتتە ابىرويمەن ەڭبەك ەتىسىپ جاتىر. گۇلجاننىڭ ءوزى سەكىلدى ءور مىنەزدى، اردا وسكەن العىر قىزى جاننا ۇلكەن ءبىر مينيسترلىكتىڭ باسشىلارىنىڭ ءبىرى. جالعىز اعاسى قاليحان التىنبايەۆ بولسا قازاقتىڭ قارا ءتىلىنىڭ شەشەنى، قارا ءسوزىنىڭ كوسەمى اتانىپ، حالقىنىڭ سىي-قۇرمەتىنە بولەنىپ ءوتتى. سۋىرىپ سالما ونەردىڭ كومەيسىز داراسى، ۇلتتىق ايتىستى قايتا تۇلەتكەن ساڭلاقتىڭ ءبىرى بولدى. قازاقستاننىڭ حالىق اقىنى اتاعىن يەلەنگەن ول كىسى دە بۇگىندە ومىردە جوق، بۇدان ءبىراز جىل بۇرىن مارقۇم بولعان.
ال، ءبىزدىڭ اڭگىمەمىزدىڭ ارقاۋى عابباس پەن شۋرانىڭ جايى ەدى عوي. گۇلجاندى شوشىتقان الگى وقيعادان سوڭ، بالالاردى ءويتىپ ۇرەيلەندىرە بەرمە دەدى مە، ارتىنشا شۋرا كۇيەۋىنىڭ كوزىنە شىنى سالدىرتىپ بەرگەن، ءسويتىپ عابباس قالعان عۇمىرىندا قارا كوزىلدىرىك كيىپ ءوتتى.
باقان تىرەس، ءيت تارتىس بۇل ومىردە ولاردىڭ دا كورگەنى كوپ بولدى، قيىندىقتىڭ قىساسىن، تىرشىلىكتىڭ تاۋقىمەتىن باستارىنان ءبىراز وتكەرىستى. ايتەۋىر، بارعا ءمازىر، جوققا ءازىر جۇرت قاتارلى تاتۋ-ءتاتتى ءومىر ءسۇرىستى، بەرەكەلى عۇمىر كەشتى.
وسى ارادا ءبارىن بولماسا دا، ەكەۋىنە قاتىستى مىنا ءبىر ۋقيعالاردى ايتا كەتكەندى ءجون ساناپ وتىرمىز.
...جۇتتان شىققان جۇرىنداي بولعان قازاق اۋىلدارى قىرقىنشى جىلداردىڭ سوڭىنا قاراي ەڭسە تىكتەپ، بوي جيناپ، شارۋاشىلىقتارىنىڭ تاسى ورگە دومالاي باستاعان-دى. ازىق-تۇلىكتى جىرىمداپ-ولشەپ بەرەتىن «كارتىشكە جۇيەسى» جويىلعان سوڭ، اعايىننىڭ بويىنا قان جۇگىرىپ، ەندى ولار بەيبىت تىرلىكتىڭ قام-قارەكەتىنە بەكەم كىرىسكەن شاعى-تىن. اعالى-ءىنىلى ەكەۋ - قالياسقار مەن عابباس بالا-شاعالارىمەن ورىس-قازاق بولىپ ءبىر ۇيدە جاراسىپ تۇرىپ جاتتى. كەلگەن جىلدارى شۋرا ءبىر اۋىز قازاقشا بىلمەيدى. عۇمىرى ءتىرى ورىستى كورمەگەن قاراپايىم قازاق اۋىلى ەمەس پە، ورىسشاعا كەلگەندە بۇلار دا اۋزىن بۋعان بۇزاۋداي. «ءبىزدىڭ ۇيگە كەلىن بولارىن ءبىلدىڭ، اناۋ جاقتا سوعىسىپ جۇرگەندە بىردەڭەنى ۇيرەتپەدىڭ بە؟» دەپ جەڭگەسى قينالعان كەزدە قاينىسىن سوزبەن تۇيرەگەن بولادى. اراداعى اۋدارماشى عابباستىڭ ءوزى. ايتەۋىر كىشكەنتاي گۇلجان جەڭگەسىنە بىردەڭە دەپ ىمداپ ءجۇرىپ، بىلگەنىنشە بىلدىرلاپ كورسەتىپ ءجۇرىپ، جارتى جىلدان سوڭ ەكەۋى وزدەرى عانا ۇعىنىقتى ىڭعايدا تۇسىنىسەتىندەي حالگە جەتكەن.
بىردە قالياسقار ىنىسىنە جەكە ءۇي سالىپ بەرمەكشى بولادى. بالا-شاعا، كورشى-قولاڭدى جيناپ، الدىمەن جەتكىلىكتى ەتىپ كىرپىش قۇيۋعا كىرىسەدى. سوعىس مۇگەدەگى رەتىندە عابباسقا ءۇي سالۋعا قاجەت قۇرىلىس ماتەريالدارى قوعام ەسەبىنەن تەگىن بولىنەدى. ءسويتىپ، ءۇي سالۋدىڭ دايىندىعى قاۋىرت باستالىپ كەتەدى.
ءۇيدىڭ ىرگەتاسى قۇيىلىپ، ماتەريالدار دايىن بولعان كەزدە عابباس شۋلاعان بالا-شاعانى تاراتىپ جىبەرەدى دە، قۇرىلىستىڭ ماڭىنا ادام جولاتپاي قويادى.
- جەتتى! - دەيدى ول. - سەندەرگە بەك راحمەت، اعايىن، ەندى قالعانىن مەن ءوزىم جاسايمىن.
عابباستىڭ بۇل سوزىنە جۇرت اڭ-تاڭ، قالجىڭى ما، شىنى ما - ول دا بەلگىسىز.
- ويبۋ، بۇل نە ءسوزىڭ، عابباس-جان-اۋ؟
- قالاي جالعىز سالماقسىڭ؟ اسار جاساپ ەكى-ءۇش كۇندە كوتەرە سالمايمىز با؟
- جوق! - دەيدى عابباس ايتقانىنان قايتپاي. - ەركەك دەگەن ءوز ءۇيىن ءوزى سالۋى ءتيىس... بالالار بالشىعىن اپەرىپ قولقابىس ەتسە بولادى، قالعانىن ءوزىم رەتتەيمىن. بولىسام دەگەن نيەتتەرىڭە راحمەت!
عابباسقا ەشكىم قارسى ءسوز ايتپايدى، شاقىرىلعان كوپشىلىك تارقايدى، ءىنىسىنىڭ قايسارلىعىنا باسىن قايتا-قايتا شايقاپ اعاسى جونەلەدى. عابباس بولسا قابىرعا ءۇشىن ارقاندى ءتۇزۋ ەتىپ كەرگىزىپ تاستاپ، ءجۇرىپ-تۇرار جولىن، الىپ تۇرار زاتتارىن بەلگىلەتىپ الادى دا، سول كۇننەن باستاپ قاۋىرت جۇمىسقا كىرىسىپ كەتەدى.
بورەنە كوتەرۋ، بەلاعاش ورناتۋ سياقتى قوسالقى كومەكتىڭ قاجەتى كەرەك تۇستا بولماسا، نەگىزىنەن كىرپىشتەرىن قالاپ، كاسەكتەرىن ورناتىپ، بولمەلەرىن جوبالاۋدى عابباس ءوزى قولعا الادى. بۇل جۇمىسقا ءالدەبىر تىڭ كۇش-جىگەرمەن قۇلشىنىپ، بىلەك سىبانىپ كىرىسەدى. ءتىپتى تۇسكى استى دا شۋرا كوبىندە قۇرىلىس باسىنا الىپ كەلىپ جۇرەدى. ءۇيدى الا جازداي، التى اي بويى سالادى. شارشاۋدى بىلمەيدى، كۇندىز دە، تۇندە دە جۇمىس ىستەي بەرەدى.
- تۇندە جۇمىسقا شىقپاي-اق قويساڭشى! ءبىرۋاق دەمالساڭ ەتتى؟ - دەگەندەرگە:
- سوقىر جانعا كۇنى نە، ءتۇنى نە؟ - دەپ قالجىڭعا بۇرىپ جىبەرەدى ەكەن.
ءسويتىپ كۇزگە قاراي ءتورت بولمەلى ءۇيدى بىتىرەدى دە، اۋىلداستارىن شاقىرىپ، ۇلان-اسىر قونىس تويىن جاسايدى.
قىسقا قاراي جوعارى جاقتان «سوعىس مۇگەدەكتەرىنە ءۇي بەرىلسىن، بۇزاۋلى سيىر بەرىلسىن» دەگەن نۇسقاۋ كەلگەندە عابباس ۇيدەن باس تارتىپتى. «ءۇيدى مۇقتاجدارعا بەرىڭدەر، مەنىڭ باسىمدا ءوزىم سالعان قارا شاڭىراعىم بار!» دەپتى. بۇزاۋلى سيىردى عانا الىپتى.
بۇزاۋلى سيىردىڭ ۇستىنە اعاسى ءوز ەسەبىنەن ەكى قوي، ەكى ەشكى بەرەدى. شۋرا قوي-ەشكىسىنە ءتۇرلى شۇبەرەكتەن بەلگى تاعىپ ەنشىلەپ قويادى. سودان ءۇيدىڭ شارۋاسى باستان اسىپ، شۋرا جۇمىس ىستەمەي قالادى. ونىڭ ۇستىنە كۇيەۋى جارىمجان، قاسىنان ۇزاپ كەتپەي، ۇيدە جۇرەدى. كىر جۋسا دا عابباس جانىندا، قورا تازالاسا دا بىرگە، باۋ-باقشادا ءشوپ وتاپ، جەر قازسا دا قاسىندا. ەكەۋى ەگىز جاندارداي قىستا دا، جازدا دا، تاڭەرتەڭ دە، كەشكە دە بىرىنەن ءبىرى ەكى ەلى اجىرامايدى. جىلدار وتە قورا مالعا تولادى، ءۇي بالاعا تولادى.
شۋرا راسىندا دا كەرەمەتتەي كوركەم، تەڭدەسسىز سۇلۋ ايەل بولادى. «اپىرماي، الماتى مەن وسكەمەننەن ورىستىڭ تالاي ارۋلارىن كەزدەستىرىپ ەدىك، ءدال مىنا عابباستىڭ كەلىنشەگىندەي سۇلۋدى كورمەپپىز» دەپ تاڭدانادى ەكەن اۋىل ازاماتتارى. اسىرەسە شۋرانىڭ التىنداي تولقىعان قويۋ شاشى بۇل ماڭايدا جوق ۇزىن، جايىپ جىبەرسە تىلەرسەگىنە دەيىن تۇسەدى ەكەن. ساعيلا شەشەي كەلىنىنىڭ سول ەرەكشەلىگىن ىلعي دا ايتىپ وتىراتىن كورىنەدى:
- مەنىڭ كەلىنىمنىڭ شاشىنداي ۇزىن شاش قازاقتىڭ قىزدارىندا دا جوق! - دەيدى ەكەن ماقتانىپ.
- ونىڭ ءجون، سوندا كەلىنىڭنىڭ توركىنى قاي جاقتان بولادى ءوزى؟
- ماسكەۋدەن دە ارى... پسكوۆ پەن تۆەردىڭ اراسىندا.
سول ءبىر اياۋلى كۇندەردى گۇلجان قالياسقار قىزى بىلاي دەپ ەسكە الادى:
«باقىتتارى باستارىنان اسىپ ءماز-مەيرام بولىپ جۇرگەندە بۇل شاڭىراققا تاعى ءبىر قاسىرەت كەلدى... ەكى ۇلى بىردەي قاتتى اۋىرىپ، اۋرۋحاناعا ءتۇستى. ۇلكەنى بەستە، كىشىسى ءۇش جاستا ەدى. ءبىر اپتاداي ەمدەلىپ جاتتى. كۇندە بارامىز، «مىنا دەرتتىڭ بەتى قايتپاي تۇر» دەپ شۋرا جەڭگەم كوزىن سىعىمدايدى. «بالالارىم قالاي؟» دەپ عابباس اعا دا سۇراي بەرەدى. ەكى قولى الدىنا سىيماي ءبىر وتىرىپ، ءبىر تۇرادى. تاعاتسىزدانادى. مەن نە دەيىن، ءبارى دۇرىس دەيمىن. عابباس اعا توسەكتە جاتسا - جاي دەم الىپ جاتىر ما، ۇيقتاپ جاتىر ما بىلمەۋشى ەدىك. كوزى شىنىدان عوي، جابىلمايدى، كوككە شانشىلىپ باقىرايىپ جاتادى دا قويادى. بىردە سولاي جاتقان اعام شوشىنا اتىپ تۇردى: «گۇلجان، شۋرا تاتەڭە جۇگىر، ەكەۋىڭ بالالاردى ءبىلىپ كەلىڭدەرشى»، - دەدى. «اعا، ءالى تاڭ اتقان جوق، دالا قاراڭعى عوي» دەيمىن مەن. «جانىم-اي، مەن ءبىر جامان ءتۇس كوردىم... قولىمداعى پىشاعىمدى بىرەۋ كۇشپەن تارتىپ الىپتى».
مەيلى سەنىڭىز، مەيلى قويىڭىز، اللا تاعالا عابباسقا ءدال وسى ساتتە بىردەڭەنى سەزدىرگەنى راس ەكەن. اۋرۋحانادا جاتقان ۇلكەن ۇلى ومىرلىك وسى ءتۇنى دۇنيەدەن ءوتىپ كەتىپتى.
بوتاداي بوزداپ، ومىرلىكتى جەرلەپ قايتقان كۇنى ەكىنشى ۇلى توقتامىسحان دا اۋرۋحانادا كوز جۇمادى. سوندا ەشتەڭەگە مويىماي كەلگەن، قايسار تۋعان عابباستىڭ ءوزى العاش رەت كوكىرەگى قارس ايرىلىپ، كۇيرەپ ءتۇسىپتى.
- ەي، سۇم تاعدىر! - دەپ كۇڭىرەنىپتى. - جيىرما بەسىمدە ەكى كوزىمدى الدىڭ، جارتىلاي ءوزىمدى الدىڭ، ەندى ەكى قوزىمدى الدىڭ. وسىنشالىق قينايتىنداي مەن ساعان نە جازدىم!
عابباس ەگىلگەن كەزدە جينالعان جۇرتتىڭ ساي-سۇيەگى سىرقىرىپ، ايەل بىتكەن ۇلارداي شۋلاپ قويا بەرىپتى.
بالانىڭ ەكەۋىنە دە قاتە دياگنوز قويىلعان ەكەن. «سۋىق ءتيدى» دەپ ەمدەگەن، سويتسە ەكەۋى دە قىزىلشا بولىپ شىققان.
«جاس كەزى عوي، ول زاماندا شۋرا جەڭگەم اراعا جىل سالىپ بوسانىپ تۇرۋشى ەدى، - دەيدى گۇلجان. - ەكى ۇلى ولگەن كەزدە جەڭگەمىزدىڭ اياعى اۋىر بولاتىن. ونداي كەزدە عابباس اعادا جان جوق، ىلعي دا جەڭگەممەن بىرگە تولعاتقانداي قينالۋشى ەدى. ءوزىن قويارعا جەر تاپپايتىن.
ەكەۋى دۇنيەگە ون ءبىر بالا اكەلىپ، ولاردىڭ توعىزىن ازامات ەتىپ تاربيەلەپ، ءوسىرىپ جەتكىزىپ كەتتى. بۇگىندە توعىزى بىردەي جوعارى ءبىلىمدى، دارىگەر، ينجەنەر، مۇعالىم، اگرونوم. ولار عابباستىڭ اتىن وشىرمەي ۇرپاعىن جالعاستىرىپ، بىرەۋى ويدا، بىرەۋى قىردا امان-ەسەن ءجۇرىپ جاتىر.
«عابباس» دەگەن قازاق اراسىندا كەڭ تاراعان ەسىمدەردىڭ ءبىرى. ارابتىڭ «ابباس» سوزىنەن شىققان ەكەن. ونىڭ تۋرا اۋدارماسى - ارىستان دەگەن ۇعىم. ەسىم رەتىندە «ايباتتى»، «قايراتتى» ماعىناسىن بەرەدى. شۇكىرشىلىك، سوعان قاراعاندا عابباس اعامىز ءوزىنىڭ ەسىمىنە لايىق، ۇرپاققا ۇلگى بولارلىق جاقسى عۇمىر كەشىپتى.
عابباس التىنبايەۆ سەكسەننىڭ التىسىنا جەتىپ، 2004 -جىلى بالا-شاعاسىنىڭ ورتاسىندا قايتىس بولدى.
ول كىسىنىڭ توپىراعىنا الىس-جاقىنداعى ەل مەن جەردەن قارا قۇرىم حالىق جينالىپتى. كىندىگىنەن تاراعان ۇرپاقتىڭ ءوزى ءبىر اۋىلعا جەتىپتى. بالالارى، قىزدارى، كەلىندەرى، نەمەرەلەرى، شوبەرەلەرى، ۇلكەن شوعىر شوپشەگى جانە ءبار - ءبارى اتاسىنىڭ قارا شاڭىراعىندا ويدان-قىردان باس قوسىپتى. ادامنىڭ ماڭدايىنا جالعىز-اق رەت جازىلار تىرلىكتە ەكى رەت ولگەن، سوڭىنان قاتال تاعدىرعا قايسارلىقپەن قاسقايىپ قارسى تۇرىپ وتكەن ارداگەر اتاسى ءۇشىنشى رەت قايتپاس جولعا اتتانعاندا سوڭىنداعى قالىڭ ۇرپاعى بوتاداي بوزداپ جىلاپتى. قوس قاراشىعىنان بىردەي ايرىلىپ، الپىس ەكى جىل قارا تۇنەك ءومىر كەشكەن اسىل تەكتى ازاماتتى، قاهارمان سولداتتى سوڭعى ساپارعا شىعارعاندا ول كىسىنىڭ اعايىن-تۋعانى عانا ەمەس، سول اراعا جينالعان مىڭداعان جانار اعىل-تەگىل ەگىلىپتى. بۇكىل ەل بولىپ كۇڭىرەنىپ كەتىپتى.
ارادا بىرەر ايدان سوڭ ول كىسىنىڭ جان جارى، ورىس حالقىنىڭ مەڭسىز سۇلۋ قىزى، قاسىنان قارعا ادىم ۇزاپ كورمەگەن شۋرا جەڭگەي - الەكساندرا الەكساندرقىزى رۋستيكوۆا دا جارىق جالعاننان قايتتى.
قان مايداننىڭ قاندى قاسابىنان قول ۇستاسىپ قاتار شىققان، قالعان ومىرلەرىن جۇپتارىن جازباي بىرگە وتكەرگەن شەرلى ەكەۋ ماڭگىلىك ساپارعا دا بىرگە كەتتى. زيراتتارى دا قاتار جاتىر.
ءتۇيىن
كوردەن تىرىلگەندەي قۋ سۇيەك، ۇمىتتەن ادا مۇگەدەك جىگىتتىڭ ەتەگىنەن ۇستاپ، ول بايعۇستى سۇم تاعدىردىڭ تالكەگىنە تاستاپ كەتپەي، ءومىر بويى يمانداي قادىرلەپ وتكەن شۋرا جەڭگەيدىڭ عازيز جۇرەگىنە، شەكسىز ىزگىلىگىنە، كىرشىكسىز جان تازالىعىنا تاڭ قالماسقا لاجىڭ جوق. ءومىر بويى ءوزىنىڭ موينىنا ماسىل بوپ وتەتىن سورلى جان ەكەنىن بىلە تۇرا ونى ادامدىقتان ايىرماي، ومىردەن تۇڭىلدىرمەي ەل قاتارلى اسىرادى، جاداعان جانىنا شۋاق قۇيدى، باسىنا باق قوندىردى. ادال ماحابباتىمەن ءوزى دە تەكتى، قايسار عابباستىڭ رۋحىن قايتا كوتەردى، نامىسىن ءتىرىلتتى، قايناعان ءومىردىڭ ورتاسىنا قايتاردى. ايتارى جوق، بۇل كوڭىل تازارتىپ، جۇرەك جۋعانداي كىسىلىك ارەكەت. «ماحاببات قوي، قاتتى سۇيگەن بولار، شىنايى سۇيىسپەندىك» دەرسىزدەر. ول دا ءجون، بۇعان داۋىمىز جوق. ءبىراق، احتانوۆشا ايتساق، سوندا ولار قاشانعى جالاسىپ سۇيىسە بەرمەك؟ سيىر دا بۇزاۋىن ءبىر ماۋسىم عانا جالايدى ەمەس پە. ونىڭ ار جاعىندا كۇندەلىكتى تىرشىلىك، وتباسىنىڭ قامى تۇرعانىن ۇمىتپايىق. ءيا، كەزىندە عابباس اعامىز قىز جۇرەگىن جاۋلاعان اڭىزعا بەرگىسىز ەرلىك تە جاساعان شىعار. مەيلى، ءبىراق جىلدار وتە ەرلىك تە كومەسكىلەنەدى، سوعىستىڭ ازابى دا ۇمىتىلادى. ۋاقىت دەنەگە تۇسكەن جارانى عانا ەمەس، جۇرەكتىڭ جاراسىن دا جازادى. ءومىر تەك ەستەلىكتەن تۇرمايدى، ونىڭ قاتال ءوز زاڭى بار، باسقان ىزدە بەلگى جوق. سوندىقتان ءومىر ءوز دەگەنىن ءبارى ءبىر ىستەيدى، ىرقىنا كوندىرەدى. ءسوزدىڭ تۋراسى - بۇل دۇنيەدە ماڭگىلىك ەشتەڭە بولمايدى. قول-اياعى بالعاداي، تەپسە تەمىر ۇزگەندەي دەندەرى ساۋ ادامداردىڭ اراسىنداعى سۇيىسپەندىك تە، قانشالىقتى كۇيىپ-جانىپ جاتسا دا، جىلدار وتە جالىنى باسەڭسيدى، جارقىلى باسىلادى. سودان كەيىنگى قارىم-قاتىناس انشەيىن ۇيرەنشىكتى داعدىعا، سىيلاستىققا، تۋىستىققا اۋىسادى. قىسقاسى، بىردە ولاي، بىردە بۇلاي بولىپ جاتاتىن الا-قۇلا تىرلىكتىڭ وزىندەي ادامنىڭ سەزىمى دە وتكىنشى.
ولاي بولسا شۋرا جەڭگەمىزدىڭ بۇل ارەكەتىنەن بيىك پاراساتتى، سارا جۇرەك، ۇلكەن ادامگەرشىلىكتى تانىماسقا لاجىڭ قايسى! بۇل ارەكەت ەردىڭ ەرى، ەگەۋدىڭ سىنىعىنا لايىق، ەرلىكپەن پارا-پار كوزسىز شەشىم دەر ەدىك.
ءداريعا-اي دەسەڭشى، ەگىز قوزىداي ەكەۋىنىڭ ءومىرى وتەۋى جوق ارمانداي اياۋلى، ساعىنىشتاي اسەم كورىنەدى دە تۇرادى بىزگە.
ءسىزدى ەجەلدەن تانىعان، كورىپ-بىلگەن تۋىس-جۇراعاتتارىڭىز عانا ەمەس، وسى اڭگىمەنى ەستىگەننەن كەيىن، بۇگىنگى ءبىز دە ارۋاعىڭىز الدىندا تىزە بۇگىپ، ءيىلىپ تاعزىم ەتەمىز، ۆالداي توپىراعىنىڭ ارۋ قىزى الەكساندرا الەكساندرقىزى!
الىبەك اسقار