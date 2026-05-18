نالىبايەۆ الماتى-1 ۆوكزالىنداعى جۇمىستى تەز ارادا اياقتاۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك نالىبايەۆ الماتى قالاسىنا جۇمىس ساپارى بارىسىندا مەگاپوليستىڭ نەگىزگى كولىك- لوگيستيكالىق، ەنەرگەتيكالىق، يندۋستريالىق جانە تۋريستىك نىساندارىن ارالادى. «الماتى-1» ۆوكزالىنا بارعان پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بىلتىر ناۋرىز ايىندا باستالعان رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىسىنىڭ بارىسىن تەكسەردى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جوبا-سمەتالىق قۇجاتتامانى مەملەكەتتىك ساراپتاما پورتالىنا جۇكتەۋ اياقتالعانى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى، ءبىراق ۇيعارىم الۋ 2026 -جىلدىڭ 11-تامىزىنا قالعان.
- ۇكىمەت باسشىسىنىڭ الماتى-1 ۆوكزالىنداعى جاڭعىرتۋدىڭ بارىسىن كورۋ تاپسىرماسىمەن كەلگەندە، «قازاقستان تەمىر جولىنىڭ» جۇمىسىنداعى كەمشىلىكتەردى بايقادىق. ۆوكزالعا جاز مەزگىلىندە تاۋلىگىنە 12 مىڭ، ال قىستا 7 مىڭعا جۋىق جولاۋشى كەلىپ- كەتەدى. قازىر ولارعا جىل ون ەكى اي قولايسىز جاعداي تۋىنداعان. جوسپارلانعان جۇمىس سوڭىنا جەتپەي، جولاۋشىلار قيىندىق كورۋدە. الىپ شاھاردا ورنالاسقان اسا ماڭىزدى نىسانداعى جۇمىس قارقىنى مۇلدەم سىن كوتەرمەيدى. جازعى دەمالىس ماۋسىمى باستالاتىن ۋاقىت بولدى. سوندىقتان جۇمىستى جەدەلدەتۋ كەرەك.
ەلىمىزدىڭ تاريحىندا ءبىر مەزەتتە 121 ۆوكزالدى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى بۇرىن-سوڭدى بولماعان. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ارنايى تاپسىرماسىمەن قولعا الىنعان وسى ماڭىزدى جوبانى ساپالى ءارى ۋاقىتىلى جۇزەگە اسىرۋ كەرەك. «قازاقستان تەمىر جولى» باسشىلىعىنا الماتى-1 ۆوكزالىنداعى جۇمىستى تەز ارادا اياقتاۋدى تاپسىرامىن. قالا اكىمدىگى جۇمىس بارىسىن، قارقىنىن كۇندەلىكتى قاداعالاۋى كەرەك. بۇل ماسەلە ۇكىمەتتىڭ قاتاڭ باقىلاۋىندا، - دەدى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.
ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەمەر مەردىگەر كومپانياعا جوبا-سمەتالىق قۇجاتتامانى ساراپتامادان وتكىزۋ ءىسىن جەدەلدەتۋدى، جابدىقتاردى دەر كەزىندە جەتكىزۋدى، قالا اكىمدىگىنە بارلىق جۇمىستى باقىلاۋدى تاپسىردى.
سونداي-اق پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوجولىنا قاتىستى ماسەلەلەرگە دە نازار اۋداردى. الماتى قالاسى جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ولجاس شابدانوۆ تراسساعا 6 جەردەن راديالدى جولداردى اكەلىپ قوسۋدىڭ قۇرىلىس- مونتاجداۋ جۇمىستارى بارىسىن باياندادى. بۇل ورايدا قاجەتتى جەر تەلىمدەرىن ساتىپ الۋ جانە بوساتۋعا قاتىستى ماسەلەلەر بار.
مىسالى، ساباتايەۆ كوشەسىنە دەيىنگى اۋماقتا 410 جەر تەلىمىنىڭ تەك 118 ى عانا ساتىپ الىنعان. ال اقىن سارا كوشەسىنىڭ بويىنداعى 66 جەر تەلىمى تۇگەل مەملەكەت مەنشىگىنە الىنعانىمەن، جىلىتۋ ماۋسىمى كەزىندە جوعارى كەرنەۋلى ەلەكتر جەلىسىن ءسوندىرۋ مۇمكىن بولماعاندىقتان، 110 ك ۆ تىرەك-باعانداردى دەمونتاجداۋ كەيىنگە قالدىرىلعان. بۇل ۋچاسكەدە جۇمىستار بيىلعى تامىز ايىندا اياقتالادى دەپ جوسپارلانعان. وزگە راديالدى جولدار بويىنشا دا جۇمىس جالعاسۋدا.
ماسەلەن، الماتى قالاسى مەن وبلىسى اراسىنداعى ۋچاسكەلەردە جۇمىستى باسەڭدەتپەۋ ءۇشىن وبلىسقا قاراستى اۋماقتا جەر تەلىمدەرىن ساتىپ الۋ، جولدىڭ جوبالاۋ قۇجاتتارىن ازىرلەۋ جانە قۇرىلىس جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە قالا بيۋدجەتىنەن قارجى بولىنگەنى ايتىلدى. وسى ورايدا شاھارداعى جول- كولىك جۇيەسىن دامىتۋعا قاتىستى مەملەكەت باسشىسىنىڭ ارنايى تاپسىرماسى بار ەكەنىن ەسكەرىپ، الماتىنىڭ ۇلكەن اينالما كۇرە جولىنداعى قۇرىلىس جۇمىستارىن جەدەلدەتۋ تۋرالى تاپسىرما بەرىلدى.
ايتا كەتەلىك نۇرلىبەك نالىبايەۆ الماتى اۋەجايىن جاڭعىرتۋ قارقىنىن سىنعا العان ەدى.