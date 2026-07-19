انگليا قۇراماسى - 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدەگەرى
استانا. KAZINFORM - انگليا قۇراماسى فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدەگەرى اتاندى.
بۇل كەزدەسۋدە قوس قۇراما نەگىزىنەن جاستارعا سەنىم ارتتى. ديدە دەشام فرانسيا قۇراماسى ساپىندا ءبىرقاتار فۋتبولشىعا دەمالىس بەرىپ، قوسالقى قۇرامدا قالدىردى. ولاردىڭ قاتارىندا ۋسمان دەمبەلە، ۆيليام ساليبا، جيۋل كۋندە، ليۋكا دين سەكىلدى ويىنشىلار بار. دەگەنمەن الەم بىرىنشىلىگىندە قازىرگە دەيىن 8 مارتە گول سوعىپ، سۇرمەرگەندەر كوشىن باستاپ كەلە جاتقان كيليان مباپپە نەگىزگى قۇرامدا جاسىل الاڭ تورىنەن كورىندى.
ال توماس تۋحەل انگليا قۇراماسى ساپىندا بۇل جولى قاقپاشى دجوردان پيكفوردتىڭ ورنىنا دين حەندەرسوندى شىعاردى. وعان قوسا دجۋد بەللينگەم، گارري كەين، ەنتوني گوردون سەكىلدى كوشباسشى ويىنشىلارىن قوسالقى قۇرامدا قالدىردى.
انگليالىق فۋتبولشىلار تورەشى ىسقىرىعى ەستىلگەن ساتتەن العا قاراي ۇمتىلدى. ناتيجەسىندە دەكلان رايس 3-مينۋتتا ەسەپ اشسا، ودان كەيىن ەزري كونسا ەسەپتى ۇستەمەلەي ءتۇستى.
ال 37، 46-مينۋتتا انگليالىق تاعى ءبىر فۋتبولشى بۋكايو ساكا قوس گولدىڭ اۆتورى اتاندى.
ەكىنشى كەزەڭدە فرانسيا قۇراماسىنان بىردەن ءتورت ويىنشى الماستى. اتاپ ايتقاندا، ولاردىڭ قاتارىندا ليۋكا دين، دەوتشانكيۋل يۋپامەكانو، ۋسمان دەمبەلە، برەدلي باركولا بار. ناتيجەسىندە ون مينۋتتىڭ ىشىندە ولار ەكى گول سوعىپ ۇلگەردى. ويىننىڭ 48-مينۋتتا كيليان مباپپە الەم چەمپيوناتىنداعى توعىزىنشى گولىن سوقسا، 54-مينۋتتا برەدلي باركولا ءوز مۇمكىندىگىن ءمۇلت جىبەرگەن جوق.
ودان كەيىن كيليان مباپپە 66-مينۋتتا تاعى ءبىر مارتە كوزگە تۇسسە، 87-مينۋتتا بۋكايو ساكا حەت-تريكتىڭ اۆتورى اتاندى.
ويىننىڭ 96-مينۋتىندا فرانسيالىق ۋسمان دەمبەلە گول سوقسا، دجۋد بەللينگەم 97-مينۋتتا قورىتىندى ەسەپتى بەلگىلەدى.
وسىلايشا انگليا قۇراماسى فرانسيادان 6:4 ەسەبىمەن باسىم ءتۇسىپ، الەم چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدەگەرى اتاندى.
ەندى 20-شىلدەگە قاراعان ءتۇنى (جەكسەنبىدەن دۇيسەنبىگە وتەر شاقتا) ساعات 00:00 دە فينالدا يسپانيا - ارگەنتينا شەبەرلىك بايقاسادى.