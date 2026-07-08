انگليامەن ماتچ الدىندا نورۆەگيا ويىنشىلارىنىڭ كوبى اۋىرىپ قالدى: بۇعان نە سەبەپ؟
استانا. KAZINFORM - الەم چەمپيوناتىنىڭ شەشۋشى كەزەڭىنە شىققان نورۆەگيا قۇراماسى كۇتپەگەن ماسەلەگە تاپ بولدى. كومانداداعى بىرنەشە فۋتبولشى سىرقاتتانىپ، ولاردىڭ كەيبىرى ماڭىزدى ماتچتاردى وتكىزىپ جىبەرۋگە ءماجبۇر بولدى.
شابۋىلشى يورگەن سترانن لارسەن جوعارى تەمپەراتۋرانىڭ سالدارىنان تۋرنيردەگى العاشقى كەزدەسۋىنە قاتىسا المادى. ال قورعاۋشى ماركۋس پەدەرسەن ءدال وسىنداي سەبەپپەن برازيلياعا قارسى 1/8 فينالداعى ويىندى سىرتتان باقىلاۋعا ءماجبۇر بولدى. سوعان قاراماستان نورۆەگيالىقتار 2:1 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتىپ، شيرەك فينالعا جولداما الدى.
باس باپكەردىڭ پىكىرى
كوماندانىڭ باس باپكەرى ستولە سولباككەن ويىنشىلار اراسىندا قىزۋ كوتەرىلۋ، جوتەل جانە تاماق اۋرۋى سياقتى بەلگىلەر بايقالعانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، مۇنداي جاعداي قىسقا ۋاقىت ىشىندە بىرنەشە ەلگە ۇشۋ، كليماتتىڭ وزگەرۋى جانە كونديتسيونەرى ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەيتىن ورىنداردا ۇزاق بولۋمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن.
يورگەننىڭ شىنىمەن دە قىزۋى كوتەرىلدى. بۇعان قوسا، بىرنەشە ويىنشىنىڭ جوتەلى بار، تاماعى اۋىرىپ ءجۇر. ۇنەمى ۇشۋ، كونديتسيونەرلەر جانە ورتانىڭ ءجيى اۋىسۋى ءوز اسەرىن تيگىزىپ جاتىر. ءبىزدىڭ دەلەگاتسيادا 50 دەن استام ادام بار، سوندىقتان ەشكىمنىڭ اۋىرماۋى تاڭعالارلىق بولار ەدى، - دەدى سولباككەن.
ۆيرۋس كوماندا ناتيجەسىنە اسەر ەتەدى
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، حالىقارالىق تۋرنيرلەر كەزىندە سپورتشىلاردىڭ يممۋنيتەتى السىرەۋى جيى كەزدەسەدى. ۇزاق ساپارلار، ۇيقى رەجيمىنىڭ بۇزىلۋى، جوعارى فيزيكالىق جۇكتەمە مەن پسيحولوگيالىق قىسىم اعزانىڭ قورعانىس قابىلەتىن تومەندەتىپ، ۆيرۋستىق ينفەكسيالارعا شالدىعۋ قاۋپىن ارتتىرادى.
نورۆەگيا قۇراماسى 11-شىلدەدە ماياميدە انگليامەن كەزدەسەدى. باپكەرلەر شتابى ماركۋس پەدەرسەننىڭ وسى ماتچقا دەيىن تولىق قالپىنا كەلەدى دەپ ۇمىتتەنەدى. ال كوماندانىڭ مەديتسينالىق شتابى قالعان ويىنشىلاردىڭ دەنساۋلىعىن ءجىتى باقىلاپ وتىر.
الەم چەمپيوناتى سەكىلدى قىسقا مەرزىمدە وتەتىن تۋرنيرلەردە تەك شەبەرلىك ەمەس، فۋتبولشىلاردىڭ دەنساۋلىعى مەن فيزيكالىق دايىندىعى دا شەشۋشى ءرول اتقارادى. كەيدە ءبىر عانا تۇماۋ نەمەسە ۆيرۋس بۇكىل كوماندانىڭ ناتيجەسىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن.