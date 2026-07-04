الەمنىڭ ۇزدىك تەننيسشىلەرى 2027-جىلى استانادا باس قوسادى
استانا. قازاقپارات - 2027-جىلى قازاقستاندا ITTF World Table Tennis Championships Finals Astana ۇستەل تەننيسىنەن الەم چەمپيوناتى وتەدى، دەپ حابارلايدى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سالتاناتتى ءراسىم بارىسىندا قازاقستانعا ITTF World Table Tennis Championships Finals Astana 2027 ۇستەل تەننيسىنەن الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالدىق كەزەڭىن وتكىزۋ قۇقىعى رەسمي تۇردە بەرىلدى.
ءتيىستى كەلىسىمگە استانادا قول قويىلىپ، قۇجاتقا سايكەس ەلوردا 2027-جىلعى ۇستەل تەننيسىنەن الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالدىق كەزەڭىن قابىلدايتىن قالا رەتىندە رەسمي تۇردە بەكىتىلدى. بۇل دودا حالىقارالىق ۇستەل تەننيسى كۇنتىزبەسىندەگى ەڭ ماڭىزدى جارىستاردىڭ ءبىرى سانالادى.
راسىمگە حالىقارالىق ۇستەل تەننيسى فەدەراتسياسىنىڭ (ITTF) پرەزيدەنتى پەتراسёرلينگ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ، استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك، قازاق ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قۇرىلتايشىسى نۇراسىل مەدەۋ جانە قازاقستان ۇستەل تەننيسى فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى دانيار ءابىلعازين قاتىستى.
الەم چەمپيوناتىن وتكىزۋ قۇقىعىنا يە بولۋ حالىقارالىق سپورت ۇيىمدارىنىڭ قازاقستانعا دەگەن سەنىمىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
بۇل ەلىمىزدىڭ الەمدىك دەڭگەيدەگى ءىرى سپورتتىق جارىستاردى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرا الاتىن مەملەكەت ەكەنىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەيدى. 2027-جىلعى الەم چەمپيوناتىنا دۇنيە ءجۇزىنىڭ ەڭ مىقتى سپورتشىلارى، ۇلتتىق فەدەراتسيالار مەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى، مىڭداعان جانكۇيەر جانە الەمدىك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرى كەلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
سونداي-اق، بيىل ەلىمىزدە تۇڭعىش رەت الەمدىك World Table Tennis (WTT) تۋرىنىڭ ەڭ بەدەلدى جارىستارىنىڭ ءبىرى - WTT Star Contender Astana - President’s Cup 2026 تۋرنيرى ۇيىمداستىرىلاتىنىن ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك. جارىس 2026-جىلعى 15-20-قىركۇيەك ارالىعىندا وتەدى. بۇل جارىس World Table Tennis (WTT) ۇيىمىنىڭ رەسمي جارىستار كۇنتىزبەسىنە ەنگەن جانە الەمدىك كاسىبي تۋرداعى ەڭ بەدەلدى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى.
WTT Star Contender سەرياسىنىڭ تۋرنيرلەرى جىلىنا نەبارى التى رەت وتكىزىلەدى. قازاقستان وسىنداي جوعارى دەڭگەيدەگى جارىستى قابىلداۋ قۇقىعىنا العاش رەت يە بولىپ وتىر.
تۋرنيرگە الەمنىڭ 30 دان استام ەلىنەن شامامەن 190 سپورتشى قاتىسادى. ولاردىڭ قاتارىندا قىتاي، جاپونيا، كورەيا رەسپۋبليكاسى، فرانسيا، گەرمانيا، برازيليا، شۆەتسيا، دانيا، تايۆان، گونكونگ، ءۇندىستان، سينگاپۋر، مىسىر، پورتۋگاليا، حورۆاتيا، سلوۆەنيا، رۋمىنيا، قازاقستان جانە باسقا دا مەملەكەتتەردىڭ وكىلدەرى بار.
سونىمەن قاتار، جارىسقا قازاقستاننان 20 عا دەيىن سپورتشى قاتىسادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. تۋرنيردى Nomad Table Tennis Academy ۇيىمى World Table Tennis (WTT) ۇيىمىمەن بىرلەسىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى مەن استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ قولداۋىمەن وتكىزەدى.
- WTT Star Contender Astana - President’s Cup 2026 جانە ITTF World Table Tennis Championships Finals Astana 2027 سەكىلدى حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ەكى ءىرى جارىستىڭ قازاقستاندا ءوتۋى ەلىمىزدىڭ الەمدىك ۇستەل تەننيسىنىڭ ماڭىزدى ورتالىقتارىنىڭ بىرىنە اينالىپ كەلە جاتقانىن ايعاقتايدى. بۇل - حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ قازاقستاننىڭ ۇيىمداستىرۋشىلىق الەۋەتىنە بەرگەن جوعارى باعاسى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار سپورت ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا، ءتۋريزمدى ىلگەرىلەتۋگە، وتاندىق سپورتشىلاردى دايارلاۋعا جانە ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق بەدەلىن نىعايتۋعا سەرپىن بەرەتىن ماڭىزدى قادام، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
وسىعان دەيىن ۋيمبلدون تۋرنيرى قازاقستاندىق تەننيسشىلەر ءۇشىن ءساتسىز باستالعانىن جازدىق.