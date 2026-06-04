الەمنىڭ ۇزدىك ستۋدەنت شاحماتشىلارى 2026-جىلى الماتىدا باس قوسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا حالىقارالىق شاحمات فەدەراتسياسىنىڭ (FIDE) قولداۋىمەن 2026-جىلدىڭ ەڭ ءىرى تۋرنيرلەرىنىڭ ءبىرى - ۋنيۆەرسيتەتتەر اراسىنداعى كوماندالىق الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالى وتەدى.
بۇل تۋرالى قازاقستاننىڭ شاحمات فەدەراتسياسى ءمالىم ەتتى.
قازاقستان شاحمات فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى تيمۋر تۋرلوۆ ءوزىنىڭ اۆتورلىق باعانىندا اتاپ وتكەندەي، FIDE World University Team Chess Championship 2026 تامىز ايىندا الماتىدا وتەدى جانە ول جاھاندىق دەڭگەيدەگى ستۋدەنتتىك شاحماتتىڭ ناعىز جاڭارۋىنا اينالماق.
- بۇل الەمدىك شاحماتتاعى كاسىبي قاۋىمداستىقتىڭ 2021-جىلدان بەرى كۇتكەن «ستۋدەنتتىك فورماتتى» تولىققاندى قايتا پايىمداۋى بولماق. ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىن، سول جىلى پاندەميا كەزىندە 1st World University Online Rapid Championship وتكەن بولاتىن، ءبىراق ول تولىعىمەن ونلاين فورماتتا ۇيىمداستىرىلدى. ەندى بۇل فورمات ناعىز جاھاندىق اۋقىمدا قايتا جاڭعىرىپ، ونىڭ شەشۋشى كەزەڭىن وتكىزۋ بىزگە سەنىپ تاپسىرىلدى، - دەپ جازدى ق ش ف پرەزيدەنتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مامىر ايىندا سولتۇستىك جانە وڭتۇستىك امەريكا، ەۋروپا، افريكا جانە ازيا ەلدەرىنىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارى باق سىناعان ىرىكتەۋ كەزەڭدەرى ءوتتى.
ناتيجەسىندە العاشقى 8 قاتىسۋشى انىقتالدى: سەنت-لۋيس ۋنيۆەرسيتەتى، داللاستاعى تەحاس ۋنيۆەرسيتەتى، ورال تاۋ-كەن ۋنيۆەرسيتەتى، افينى ۇلتتىق تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى، ۆەبستەر ۋنيۆەرسيتەتى، چيلي ۋنيۆەرسيتەتى، گۋنادارما ۋنيۆەرسيتەتى جانە ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى.
ق ش ف پرەزيدەنتى قالعان 8 قاتىسۋشىنىڭ تىكەلەي wild card الاتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇگىنگى تاڭدا ولار: كەمبريدج ۋنيۆەرسيتەتى، وكسفورد ۋنيۆەرسيتەتى، گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتى، پەكين ۋنيۆەرسيتەتى جانە رەسپۋبليكالىق ىرىكتەۋ ارقىلى جولداما العان قازاق ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتى. تاعى ءۇش wild card يەگەرىنىڭ اتى كەيىنىرەك جاريالانادى.
- ستۋدەنتتىك شاحماتتى «ويىنعا» قايتا قوسۋعا جانە وسى جاھاندىق ۇدەرىستى قازاقستاننىڭ بەلسەندى ءرولىن ايقىنداۋعا بۇل تاپتىرماس مۇمكىندىك ەكەنى قازىردىڭ وزىندە تۇسىنىكتى، - دەيدى تيمۋر تۋرلوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، الەمنىڭ 19 ەلىنەن كەلگەن وقۋشىلار باق سىناعان الماتىداعى شاحمات دوداسى ءوز مارەسىنە جەتكەن بولاتىن.