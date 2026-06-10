الەمدى تاڭعالدىرعان قازاقى تازى: چەلسيدىڭ يەسى يتالياداعى جەڭىس تۋرالى ايتىپ بەردى
استانا. KAZINFORM - جاس قازاقى تازى چەلسي يتاليادا وتكەن الەم چەمپيوناتىندا ۇزدىك يتتەردىڭ تورتتىگىنە ەندى.
چەمپيوننىڭ يەسى، 56 جاستاعى مۇرات جانپەيىسوۆ Kazinform تىلشىسىنە الەمدىك بايقاۋعا دايىندىق، چەلسيدىڭ مىنەزى جانە بۇل جەڭىستىڭ قازاقستان ءۇشىن ماڭىزى تۋرالى ايتىپ بەردى.
مۇرات جانپەيىسوۆ ءۇشىن تازى باپتاۋ - اكەدەن بالاعا جالعاسقان ءداستۇر.
- مەن سەمەيدەنمىن، 1980-جىلداردان باستاپ يت اسىراپ كەلەمىن. اكەم دە بۇرىن تازى ۇستاعان، يتكە دەگەن قىزىعۋشىلىعىم سودان باستالدى. كەيىن 2000 -جىلى الماتىعا كوشىپ، جەكە ۇيگە قونىستانعان سوڭ قايتادان تازى وسىرە باستادىم. العاشىندا اڭشىلىق ءۇشىن، حوببي رەتىندە ۇستادىم. قازىر ۇيىمدە ءتورت يت بار، بارلىعى دا تازى. بۇرىن توبەت تە ۇستادىم، ءبىراق قازىر تەك تازى وسىرەمىن. ەڭ العاشقى ءيتىمدى اۋىلدان اكەلگەن ەدىم،- دەيدى ول.
قازىر چەلسيگە ءبىر جىل ءبىر اي بولعان. يەسىنىڭ ايتۋىنشا، جاس چەمپيون وتە جۋاس ءارى سابىرلى.
- چەلسي وتە مەيىرىمدى، ونى ءبارى جاقسى كورەدى. مىنەزى بايسالدى، سونىمەن قاتار تاماشا اڭشى. اڭشىلىقتى ءوزى دە ەرەكشە ۇناتادى. اناسى دا اڭعا تۇسكەندە ەشتەڭەدەن تايسالمايتىن. چەلسيدىڭ ءتۇسى دە ەرەكشە ادەمى، ءسۇت تۇستەس، - دەيدى مۇرات جانپەيىسوۆ.
يەسىنىڭ كورمەلەرگە كاسىبي تۇردە قاتىسۋى 2020-جىلى «قانسونار» بىرلەستىگىنە مۇشە بولعاننان كەيىن باستالعان.
- ءبىزدىڭ كلۋبتا تازىعا تەكسەرىس جۇرگىزىلەدى، كورمەلەر ۇيىمداستىرىلادى، مىندەتتى تۇردە تالداۋلار الىنىپ، تۇقىمنىڭ قان تازالىعى تەكسەرىلەدى، - دەيدى ول.
يتالياعا بارار الدىندا چەلسي الماتى مەن استانادا وتكەن كورمەلەرگە قاتىسقان. يەسى ونى مۇنداي شارالارعا التى ايلىعىنان باستاپ شىعارا باستاعان.
الەم چەمپيوناتى قارساڭىندا تازى ءبىر ايعا جۋىق ارنايى باپكەردىڭ جەتەكشىلىگىمەن دايىندىقتان ءوتتى. جاس يتكە توزىمدىلىك پەن ۇستامدىلىق ۇيرەتىلىپ، وزگە جانۋارلارعا سابىرمەن قاراۋ، بەيتانىس تۇقىمدارمەن جانجالعا تۇسپەۋ داعدىلارى قالىپتاستىرىلدى. سونداي-اق دۇرىس ءجۇرۋ مانەرى، قوزعالىسى جانە رينگتەگى ءوزىن ۇستاۋى پىسىقتالدى.
يەسىنىڭ ايتۋىنشا، ارنايى ديەتا قاجەت بولماعان. چەلسي كادىمگى جەممەن قورەكتەنگەن. سونىمەن بىرگە كورمەدە ساراپشىلار ونىڭ بويىن، سالماعىن جانە تۇقىم ستاندارتىنا سايكەستىگىن باعالاعان.
يتالياداعى الەم چەمپيوناتىنا قازاقستاننان بارلىعى 15 تازى بارعان.
- قازاقى تازى الەمدە بۇرىننان مويىندالعان تۇقىمدارمەن باق سىناپ، ءتورتىنشى ورىن الدى. قارسىلاستارىمىزدىڭ دەڭگەيى وتە جوعارى، ولاردىڭ ۇكىمەتتەرى ءوز تۇقىمدارىن دامىتۋعا كوپتەن بەرى كوڭىل ءبولىپ كەلەدى. ال ءبىزدىڭ قازاقى تازى حالىقارالىق دەڭگەيدە ءالى تولىق پاتەنتتەلگەن جوق. قازىر وسى باعىتتا بەلسەندى جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. بىزگە ون جىل مەرزىم بەرىلدى. وسى ۋاقىت ىشىندە تۇقىمىمىزدى بۇكىل الەمگە تانىتۋىمىز كەرەك،-دەدى مۇرات جانپەيىسوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، چەلسيدىڭ جەتىستىگى جەكە جەڭىس ەمەس، بۇكىل قازاق حالقىنىڭ ورتاق قۋانىشى.
- بۇل تەك مەنىڭ ءيتىم ەمەس، بۇل بۇكىل قازاق حالقىنىڭ ءيتى. ونى تەك وزىمدىكى دەپ ايتا المايمىن. مەن ونى بۇكىل قازاق حالقىنىڭ تازىسى دەپ دايىندادىم. وسى جەڭىسكە قاتتى قۋانىشتىمىن. بۇل - قازاق ەلىنىڭ قۋانىشى. الدا تاعى دا جارىستار بولسا، مىندەتتى تۇردە قاتىسامىز،- دەپ تۇيىندەدى ول.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2-7 ماۋسىم ارالىعىندا يتاليانىڭ بولونيا قالاسىندا الەمدەگى ەڭ بەدەلدى كينولوگيالىق فورۋمداردىڭ ءبىرى - World Dog Show 2026 كورمەسى ءوتتى. وعان 2024-جىلى حالىقارالىق كينولوگيالىق فەدەراتسيادان (FCI) الدىن الا مويىنداۋ العان ۇلتتىق تۇقىم - قازاقى تازى قاتىستى. اتاپ ايتقاندا، چەلسي الەم بويىنشا جاس تازىلار اراسىندا ءتورتىنشى ورىن الىپ، قازاقى تازى تۇقىمى وكىلدەرى اراسىنداعى ۇزدىك جاس توبەت اتاندى.