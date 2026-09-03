الەمدەگى ەڭ سىپايى ساياحاتشىلار انىقتالدى: رەيتينگتە قاي ەل كوش باستادى؟
جاپونيا تۇرعىندارى الەمدەگى ەڭ سىپايى تۋريستەر دەپ تانىلدى. ال امەريكالىقتار شايپۇل بەرۋ مەن ساياحات كەزىندە اقشا جۇمساۋدان، نەمىستەر بەلسەندى دەمالىس پەن شىتىرمان ساپارلارعا قىزىعۋدان العا شىققان.
SafariBookings.com افريكالىق سافاري تۋرلارىن ۇسىناتىن 192 تۋروپەراتوردان تۋريستەردىڭ مىنەز- قۇلقى تۋرالى سۇراعان. قاتىسۋشىلار ەڭ سىپايى، كوپ شايپۇل بەرەتىن، مول اقشا جۇمسايتىن، شىتىرمان وقيعانى ۇناتاتىن جانە جەرگىلىكتى تاعامعا ەرەكشە قىزىعاتىن ساياحاتشىلاردى ۇلتى بويىنشا اتاعان. تۋروپەراتورلاردىڭ 21,1 پايىزى جاپون ساياحاتشىلارىن ەڭ سىپايى دەپ كورسەتكەن. ەكىنشى ورىنعا 10,6 پايىزبەن نورۆەگيا، ءۇشىنشى ورىنعا 10,4 پايىزبەن شۆەيتساريا جايعاسقان. العاشقى بەستىككە كانادا مەن ا ق ش تا كىردى. يتاليالىقتاردى ەڭ سىپايى تۋريستەر دەپ اتاعانداردىڭ ۇلەسى نەبارى 1,3 پايىز بولدى. الايدا بۇل ناتيجە يتاليالىقتار «ەڭ ادەپسىز تۋريستەر» دەگەندى بىلدىرمەيدى. ساۋالنامادا رەسپوندەنتتەردەن ەڭ سىپايى ساياحاتشىلاردى عانا تاڭداۋ سۇرالعان. تۋروپەراتورلار ەۋروپالىق قوناقتاردىڭ جانۋارلاردىڭ مىنەز-قۇلقى مەن تابيعاتتى قورعاۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە قىزىعاتىنىن دا اتاپ وتكەن. ولار سافاري كەزىندە گيدتەرگە ءجيى ناقتى ءارى مازمۇندى سۇراق قويادى.
ەڭ كوپ شايپۇل بەرەتىن تۋريستەر رەيتينگىندە ا ق ش ازاماتتارى ايقىن باسىمدىقپەن ءبىرىنشى ورىن الدى. ولاردى تۋروپەراتورلاردىڭ 29,5 پايىزى اتاعان. ەكىنشى ورىندا نەمىستەر - 13,1 پايىز. ودان كەيىن كانادالىقتار - 10 پايىز جانە شۆەيتساريالىقتار - 8,6 پايىز تۇر. ساياحات كەزىندە ەڭ كوپ اقشا جۇمسايتىن تۋريستەر دە امەريكالىقتار بولىپ شىقتى. ولار 24 پايىز داۋىس جيناعان. گەرمانيا مەن كانادا ازاماتتارى 12,8 پايىزدان جيناپ، كەلەسى ورىنداردى ءبولىستى. بۇل كورسەتكىشتەر تۋريستەردىڭ ناقتى قانشا اقشا جۇمساعانىن نەمەسە قانشا شايپۇل قالدىرعانىن بىلدىرمەيدى. رەيتينگ تۋروپەراتورلاردىڭ كليەنتتەرى تۋرالى جەكە تاجىريبەسى مەن سۋبەكتيۆتى باعاسىنا نەگىزدەلگەن.
شىتىرمان ساپار مەن بەلسەندى دەمالىسقا بەيىم تۋريستەر اراسىندا نەمىستەر كوش باستادى. ولاردى ساۋالناماعا قاتىسقانداردىڭ 21,1 پايىزى تاڭداعان. ەكىنشى ورىندا 17,8 پايىزبەن فرانسۋزدار، ءۇشىنشى ورىندا 11 پايىزبەن نيدەرلاند تۇرعىندارى تۇر. ۇلىبريتانيا مەن ءۇندىستان تۋريستەرى 4,5 پايىزدان، ال يسپانيا ازاماتتارى 4,3 پايىز جيناعان. دەگەنمەن تومەن كورسەتكىش بۇل ەلدەردىڭ تۇرعىندارى بەلسەندى دەمالىستى مۇلدە ۇناتپايدى دەگەن قورىتىندى جاساۋعا جەتكىلىكسىز. ناتيجەگە تۋروپەراتورلاردىڭ كليەنتتەر قۇرامى مەن ولار ۇسىناتىن ساياحات تۇرلەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن.
ساپار كەزىندە جەرگىلىكتى اسحانانى زەرتتەۋگە ەرەكشە ءمان بەرەتىن تۋريستەر رەيتينگىندە ءۇندىستان ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى. جاپونيا ەكىنشى، فرانسيا ءۇشىنشى ورىن الدى. فرانسۋزداردى رەسپوندەنتتەردىڭ 12,4 پايىزى اتاعان. قىتاي تۋريستەرى ءتورتىنشى، نيدەرلاند ساياحاتشىلارى 7,7 پايىزبەن بەسىنشى ورىنعا جايعاسقان. يتاليا 7,6 پايىز كورسەتكىشپەن التىنشى بولدى. وسىلايشا، العاشقى بەستىكتىڭ ءۇش ورنىن ازيا ەلدەرىنىڭ وكىلدەرى يەلەندى. ساۋالناما ناتيجەسىن الەم تۋريستەرىنىڭ مىنەز- قۇلقىن ءدال ولشەيتىن تولىققاندى حالىقارالىق رەيتينگ دەپ قابىلداۋعا بولمايدى. زەرتتەۋگە تەك SafariBookings پلاتفورماسىندا جۇمىس ىستەيتىن 192 افريكالىق سافاري تۋروپەراتورى قاتىسقان. سوندىقتان رەيتينگ جالپى تۋريستىك نارىقتان گورى، افريكاعا سافاري ساپارلارىن ساتىپ الاتىن ساياحاتشىلار تۋرالى پىكىردى كورسەتەدى.
turkystan.kz