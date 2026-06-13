الەمدەگى ەڭ قىمبات فۋتبولشى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق سپورتتىق زەرتتەۋلەر ورتالىعى (CIES Football Observatory) جاريالاعان سوڭعى رەيتينگ بويىنشا يسپاندىق ۆۋندەركيند لامين يامال الەمدەگى ەڭ قىمبات فۋتبولشى اتاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
«بارسەلونانىڭ» 18 جاستاعى شابۋىلشىسى ەڭ جوعارى باعا بويىنشا 358,1 ميلليون ەۋرومەن 100 ويىنشىنىڭ تىزىمىندە كوش باستاپ، باسەكەلەستەرىنەن الدەقايدا وزىپ كەتتى.
«مانچەستەر سيتي» شابۋىلشىسى ەرلينگ حولاند 227,3 ميلليون ەۋرو كورسەتكىشىمەن ەكىنشى ورىنعا، ال «رەالدىڭ» شابۋىلشىسى كيليان مباپپە 165,7 ميلليون ەۋرومەن ءۇشىنشى ورىنعا يە بولدى. باسقا ەشبىر ويىنشى 200 ميلليون ەۋرو مەجەسىنەن اسىپ تۇسە العان جوق.
ۇزدىك «جيىرمالىققا» سونداي-اق مايكل وليسە (140,5 ميلليون ەۋرو)، مورگان رودجەرس (136,8 ميلليون ەۋرو)، دەزيرە دۋە (133,2 ميلليون ەۋرو)، كەنان يىلدىز (133 ميلليون ەۋرو)، اردا گيۋلەر (124,8 ميلليون ەۋرو)، فلوريان ۆيرتس (124,1 ميلليون ەۋرو)، پەدري (120,6 ميلليون ەۋرو)، دجۋد بەللينگەم (120,3 ميلليون ەۋرو) جانە بۋكايو ساكا (111,2 ميلليون ەۋرو) كىردى.
پوزيتسياسى بويىنشا كوشباسشىلار قاتارىندا دجانلۋيدجي دوننارۋمما قاقپاشىلار اراسىندا، پاۋ كۋبارسي ورتالىق قورعاۋشىلار اراسىندا، نيكو و’رايلي - قورعاۋشىلار اراسىندا، پەدري - ورتالىق جارتىلاي قورعاۋشىلار اراسىندا جانە اردا گيۋلەر - شابۋىلداۋشى جارتىلاي قورعاۋشىلار اراسىندا ءبىرىنشى ورىندى يەلەندى، دەپ كەلتىردى رەيتينگ مالىمەتتەرىن Kazinform-نىڭ اعىلشىن رەداكسياسى.
CIES سونىمەن قاتار ويىنشىلاردىڭ نارىقتىق قۇنىنداعى ەڭ ماڭىزدى وزگەرىستەردى اتاپ ءوتتى. يان ديوماندە قاڭتار ايىنان بەرى ەڭ ۇلكەن ءوسىمدى بايقادى، ونىڭ قۇنى 75 ميلليون ەۋروعا ءوسىپ، 118,7 ميلليون ەۋروعا جەتتى. الەكساندر يساكتىڭ ەڭ ۇلكەن تومەندەۋى تىركەلدى - ويىنشى قۇنى 54 ميلليون ەۋرودان 41 ميلليونعا دەيىن تومەندەدى.
وسىعان دەيىن 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى وتكەنىن حابارلادىق.
فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى تاريحىندا العاش رەت ءتۋرنيردى بىردەن ءۇش مەملەكەت - كانادا، مەكسيكا جانە ا ق ش قابىلدايدى. باستاپقىدا بۇل ەلدەردىڭ ءارقايسىسى جارىستى وتكىزۋ قۇقىعىنا جەكە ءوتىنىم بەرۋدى جوسپارلاعانىمەن، كەيىن كۇش بىرىكتىرىپ، ورتاق ءوتىنىم ۇسىنعان.