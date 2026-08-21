الەمدەگى ەڭ قىمبات فۋتبول كلۋبى قايسى؟
استانا. قازاقپارات - Brand Finance اناليتيكالىق پلاتفورماسى الەمدەگى ەڭ قىمبات فۋتبول كلۋبتارىنىڭ جاڭارتىلعان رەيتينگىن جاريالادى. تىزىمدە مادريدتىك «رەال» كوش باستادى، - دەپ حابارلايدى vesti.kz.
يسپانيالىق الپاۋىتتىڭ برەند قۇنى 2,36 ميلليارد ەۋروعا باعالانعان. ەكىنشى ورىندا 1,94 ميلليارد ەۋروعا باعالانعان كاتالونيالىق «بارسەلونا» تۇر. ۇزدىك ۇشتىكتى چەمپيوندار ليگاسىنىڭ قازىرگى فيناليسى ءارى انگليا پرەمەر-ليگاسىنىڭ (ا پ ل) قازىرگى چەمپيونى لوندوندىق «ارسەنال» (1,51 ميلليارد ەۋرو) تۇيىندەدى.
ەڭ قىمبات فۋتبول كلۋبتارىنىڭ توپ-10 رەيتينگى:
«رەال» - 2,36 ميلليارد ەۋرو
«بارسەلونا» - 1,94 ميلليارد ەۋرو
«ارسەنال» - 1,51 ميلليارد ەۋرو
«باۆاريا» - 1,49 ميلليارد ەۋرو
«پاري سەن- جەرمەن» - 1,48 ميلليارد ەۋرو
«مانچەستەر سيتي» - 1,46 ميلليارد ەۋرو
«ليۆەرپۋل» - 1,45 ميلليارد ەۋرو
«مانچەستەر يۋنايتەد» - 1,42 ميلليارد ەۋرو
«چەلسي» - 941 ميلليون ەۋرو
«بورۋسسيا» - 654 ميلليون ەۋرو