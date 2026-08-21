KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الەمدەگى ەڭ قىمبات فۋتبول كلۋبى قايسى؟

    استانا. قازاقپارات - Brand Finance اناليتيكالىق پلاتفورماسى الەمدەگى ەڭ قىمبات فۋتبول كلۋبتارىنىڭ جاڭارتىلعان رەيتينگىن جاريالادى. تىزىمدە مادريدتىك «رەال» كوش باستادى، - دەپ حابارلايدى vesti.kz.

    ا
    Фото: depositphotos.com

    يسپانيالىق الپاۋىتتىڭ برەند قۇنى 2,36 ميلليارد ەۋروعا باعالانعان. ەكىنشى ورىندا 1,94 ميلليارد ەۋروعا باعالانعان كاتالونيالىق «بارسەلونا» تۇر. ۇزدىك ۇشتىكتى چەمپيوندار ليگاسىنىڭ قازىرگى فيناليسى ءارى انگليا پرەمەر-ليگاسىنىڭ (ا پ ل) قازىرگى چەمپيونى لوندوندىق «ارسەنال» (1,51 ميلليارد ەۋرو) تۇيىندەدى.

    ەڭ قىمبات فۋتبول كلۋبتارىنىڭ توپ-10 رەيتينگى:

    «رەال» - 2,36 ميلليارد ەۋرو

    «بارسەلونا» - 1,94 ميلليارد ەۋرو

    «ارسەنال» - 1,51 ميلليارد ەۋرو

    «باۆاريا» - 1,49 ميلليارد ەۋرو

    «پاري سەن- جەرمەن» - 1,48 ميلليارد ەۋرو

    «مانچەستەر سيتي» - 1,46 ميلليارد ەۋرو

    «ليۆەرپۋل» - 1,45 ميلليارد ەۋرو

    «مانچەستەر يۋنايتەد» - 1,42 ميلليارد ەۋرو

    «چەلسي» - 941 ميلليون ەۋرو

    «بورۋسسيا» - 654 ميلليون ەۋرو

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور