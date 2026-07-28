الەمدەگى ەڭ قىمبات كومپانيا بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - دۇيسەنبىدە Apple نارىقتىق كاپيتالداندىرۋ بويىنشا Nvidia نى باسىپ وزىپ، 2025-جىلدىڭ ساۋىرىنەن بەرى العاش رەت الەمدەگى ەڭ قىمبات كومپانيا اتاندى، دەپ حابارلايدى CNBC.
جارتىلاي وتكىزگىشتەر ازىرلەۋشى جانە جوبالاۋشى Nvidia كومپانياسىنىڭ اكسيالارى دۇيسەنبىدە %5 عا ارزانداپ، كومپانيانىڭ قۇنىن 4,77 تريلليون دوللارعا دەيىن تومەندەتتى. بۇل ينۆەستورلاردىڭ جاساندى ينتەللەكت ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋدىڭ وراسان زور شىعىندارىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىعىنا بايلانىستى بولدى.
وسى ارادا Apple اكسيالارى بەيسەنبىدە جاريالاناتىن توقساندىق تابىس تۋرالى ەسەبى اياسىندا كومپانيانى كاپيتالداندىرۋىن %1 عا ارتتىرىپ، 4,95 تريلليون دوللارعا جەتكىزدى. كومپانيا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنا سۇرانىستىڭ ارتۋىنا بايلانىستى جاد چيپتەرىنىڭ جاھاندىق تاپشىلىعىنىڭ اسەرىن العاش رەت جاريالايدى دەپ كۇتىلىپ وتىر. وسى تاپشىلىققا بايلانىستى Apple ماۋسىم ايىندا Mac جانە iPad باعالارىن كوتەردى.
Nvidia 2025 جىلدىڭ ماۋسىمىنان بەرى الەمدەگى ەڭ قۇندى كومپانيا اتاعىن يەلەنىپ كەلەدى، سول كەزدە ول Microsoft تى باسىپ وزدى. سول جىلدىڭ قازان ايىندا Nvidia نارىقتىق كاپيتاليزاتسياسى 5 تريلليون دوللارعا جەتكەن الەمدەگى العاشقى كومپانيا بولدى.
2026-جىلدىڭ باسىنان بەرى Nvidia اكسيالارى تەك %4 عا، ال Apple اكسيالارى %24 عا ءوستى. ينۆەستورلار Apple ءوسىمىن قولداپ، كومپانيانىڭ جاساندى ينتەللەكت شىعىندارىنا دەگەن ساقتىعىنا وڭ كوزقاراس تانىتتى. Apple ءوز ينفراقۇرىلىمىن كەڭ كولەمدە قۇرۋدىڭ ورنىنا ەسەپتەۋ قۋاتىن جالعا الۋدى ءجون كورەدى.
وسىعان دەيىن Apple كومپانياسى Broadcom پەن جاسالعان چيپ جەتكىزۋ تۋرالى كەلىسىم اياسىندا 30 ميلليارد دوللاردان استام قارجى جۇمساۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن جازدىق.