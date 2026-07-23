الەمدەگى ەڭ كوركەم ءسوز انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - جاڭا زەلانديانىڭ بايىرعى حالقى ماوريلەردىڭ kaitiakitanga ءسوزى الەمدەگى ەڭ كوركەم ءسوز دەپ تانىلدى. رەيتينگتى ءتىل ۇيرەتۋگە ارنالعان Babbel پلاتفورماسى قۇراستىرعان.
جوبا اۆتورلارى Reddit جانە TikTok سەكىلدى ينتەرنەت الاڭدارىنداعى تالقىلاۋلاردى زەرتتەپ، 75 تىلدەن 223 ەرەكشە ءسوزدى ىرىكتەگەن. كەيىن حالىقارالىق ءتىل ماماندارى، جازۋشىلار جانە مادەنيەت ساراپشىلارىنان قۇرالعان قازىلار القاسى ولاردىڭ دىبىستالۋىن، ماعىناسىن، سيرەك قولدانىلۋىن جانە مادەني ماڭىزىن باعالاعان.
ناتيجەسىندە ماوري تىلىندەگى kaitiakitanga ءسوزى ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى. قاراپايىم اۋدارعاندا ول «قامقورلىق»، «قورعاۋ» نەمەسە «قورعان بولۋ» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى. الايدا بۇل ۇعىمنىڭ مازمۇنى ءبىر عانا سوزبەن شەكتەلمەيدى.
ماوري دۇنيەتانىمىندا ادام تابيعاتتىڭ يەسى ەمەس، ونىڭ اجىراماس بولىگى ءارى قورعاۋشىسى سانالادى. Kaitiakitanga جەرگە، سۋعا، ورمانعا، مۇحيتقا جانە بارلىق تىرشىلىك يەسىنە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋدى بىلدىرەدى. بۇل مىندەت بۇگىنگى ۇرپاقپەن عانا شەكتەلمەي، تابيعي بايلىقتى كەلەشەك ۇرپاققا امان جەتكىزۋدى دە قامتيدى.
Babbel ساراپشىلارىنىڭ پىكىرىنشە، جەڭىمپاز ءسوز ەرەكشە دىبىستالۋىمەن، تەرەڭ ماعىناسىمەن جانە كوپتەگەن تىلدە دالمە-ءدال بالاماسىنىڭ بولماۋىمەن ەرەكشەلەنگەن. سونداي-اق ول قازىرگى زامان ءۇشىن اسا ماڭىزدى ەكولوگيالىق جاۋاپكەرشىلىك يدەياسىن بىلدىرەدى.
رەيتينگتىڭ ۇزدىك سوزدەرى قاتارىنا گرەك تىلىندەگى اۋرا، جاپوننىڭ يكيگاي جانە كينتسۋگي، پورتۋگال تىلىندەگى ساۋدادە، زۋلۋ حالقىنىڭ ۋبۋنتۋ، تۇرىك تىلىندەگى ياكاموز جانە ۆالليي تىلىندەگى حيراەت سوزدەرى دە ەنگەن.
يكيگاي ادامنىڭ تاڭەرتەڭ ويانۋىنا سەبەپ بولاتىن ومىرلىك ماقساتتى بىلدىرەدى. كينتسۋگي سىنعان ىدىستىڭ جارىقتارىن التىنمەن جالعاپ، كەمشىلىگىن جاسىرماي، كەرىسىنشە ونىڭ سۇلۋلىعىنا اينالدىراتىن جاپون ونەرىنىڭ اتاۋى.
پورتۋگال تىلىندەگى ساۋدادە الىستا قالعان ادامعا، مەكەنگە نەمەسە وتكەن كەزەڭگە دەگەن مۇڭدى ءارى جىلى ساعىنىشتى سيپاتتايدى. ال حيراەت ءسوزى جوعالعان نەمەسە ادام ەشقاشان تولىق تانىپ ۇلگەرمەگەن تۋعان جەرگە دەگەن تەرەڭ اڭساۋدى بىلدىرەدى.
زۋلۋ تىلىندەگى ۋبۋنتۋ ۇعىمى ادامداردىڭ ءوزارا بايلانىسىنا نەگىزدەلگەن. ونى شارتتى تۇردە «مەن بارمىن، ويتكەنى ءبىز بارمىز» دەپ تۇسىندىرۋگە بولادى. تۇرىك تىلىندەگى ياكاموز اي ساۋلەسىنىڭ سۋ بەتىندەگى كۇمىستەي جارقىلىن بەينەلەيدى.
تىزىمدەگى ەڭ توسىن سوزدەردىڭ ءبىرى فين تىلىندەگى پورونكۋزەما بولدى. ول سولتۇستىك بۇعىسى تابيعي قاجەتتىلىگى تۋىنداعانعا دەيىن ءجۇرىپ وتە الاتىن قاشىقتىقتى بىلدىرەتىن ءداستۇرلى ولشەم اتاۋى.
رەيتينگكە ياگان تىلىندەگى ماميحلاپيناتاپاي ءسوزى دە ەندى. ول ءبىر ارەكەتتى باستاعىسى كەلىپ تۇرعانىمەن، ەكەۋى دە العاشقى قادامدى قارسى تاراپتان كۇتەتىن ەكى ادامنىڭ ءبىر- بىرىنە ءۇنسىز قاراۋىن سيپاتتايدى.
دەگەنمەن بۇل رەيتينگتى بارلىق ادام مويىنداعان عىلىمي قورىتىندى دەپ قابىلداۋعا بولمايدى. ءسوزدىڭ ادەمىلىگى ءار ادامنىڭ انا تىلىنە، مادەني ورتاسىنا، جەكە تاجىريبەسى مەن تالعامىنا بايلانىستى باعالانادى. Babbel جوباسى الەم تىلدەرىندەگى ءبىر سوزبەن ءدال جەتكىزۋ قيىن ەرەكشە ۇعىمدارعا نازار اۋدارۋدى ماقسات ەتكەن.
وسى تۇرعىدان العاندا، kaitiakitanga تەك جاعىمدى ەستىلەتىن ءسوز رەتىندە ەمەس، ادام مەن تابيعات اراسىنداعى جاۋاپكەرشىلىكتى بىلدىرەتىن تەرەڭ ۇعىم رەتىندە ەرەكشەلەندى. ونىڭ باستى ويى قاراپايىم: تابيعاتتى يەلەنۋ ەمەس، ونى كەلەر ۇرپاق ءۇشىن قورعاۋ.