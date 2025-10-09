الىپ كوكونىستەر: جەتى ءونىم گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى
ۇلى بريتانيادا وتكەن ءداستۇرلى كۇزگى كورمەدە ەرەكشە وقيعا تىركەلدى - بىردەن جەتى كوكونىس الەمدىك رەكورد ورناتىپ، گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى.
جىل سايىن قىركۇيەك ايىندا وتەتىن ۇلى بريتانيانىڭ ۇلتتىق چەمپيوناتىندا ەلدىڭ ۇزدىك باعباندارى ءوز ەڭبەكتەرىنىڭ جەمىسىن كوپشىلىككە ۇسىنادى. بيىل كەيبىر كوكونىستەردىڭ كولەمى سونشالىق، ولاردى الاڭعا بىرنەشە ادامنىڭ نەمەسە ءتىپتى كراننىڭ كومەگىمەن الىپ شىققان.
كورمە بارىسىندا قازىلار ءار ۇلگىنى مۇقيات قاراپ، ۇزىندىعىن رۋلەتكامەن، ال سالماعىن ارنايى تارازىمەن ولشەيدى. بيىلعى چەمپيوناتتى گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنىڭ باس رەداكتورى ادام ميللۋورد جانە باس تورەشى بىرگە قاداعالادى. ناتيجەسىندە جەتى جاڭا رەكورد تىركەلدى.
بيىلعى جەتى كوكونىس-رەكوردشى:
ەڭ ۇزىن شالقان - 7,848 مەتر
ەڭ ۇزىن باكلاجان - 49 س م
ەڭ ۇزىن كادى - 1,454 مەتر
ەڭ ۇزىن ءتاتتى بۇرىش - 26,7 س م
ەڭ اۋىر بالدىركوك - 8,01 ك گ
ەڭ بيىك ليۋففا وسىمدىگى - 11,672 مەتر
بارلىق رەكورد ورناتقان باعباندار - تاجىريبەلى كوكونىس وسىرۋشىلەر، ولاردىڭ ءارقايسىسى سوڭعى 30 جىلدا ونداعان اتاققا يە بولعان.
ايتا كەتسەك، الىپ كوكونىستەردى تاسىمالداۋ - ناعىز سىناق: ۇزاق جولدا ءونىم زاقىمدالسا، ول اۆتوماتتى تۇردە جارىستان شەتتەتىلەدى. ءبىراق بۇل قيىندىقتارعا قاراماستان، بريتان باعباندارى ءوز ەڭبەگىنىڭ ناتيجەسىن الەمگە تاعى ءبىر رەت دالەلدەدى.