الەمدەگى ەڭ جوعارى جالاقى الاتىن ساياساتكەردىڭ تابىسى تاعى 1 ميلليون دوللارعا وسەدى
استانا. KAZINFORM - سينگاپۋر ۇكىمەتى مينيسترلەر مەن باسقا دا لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ، سونىڭ ىشىندە دۇنيەجۇزىندەگى ەڭ جوعارى جالاقى الاتىن ساياساتكەر بولىپ ەسەپتەلەتىن پرەمەر-ءمينيستردىڭ جىلدىق جالاقىسىن كوتەرۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform BBC گە سىلتەمە جاساپ.
جالاقى وسكەننەن كەيىن دۇنيەجۇزى بويىنشا ونسىز دا ەڭ جوعارى سانالاتىن سينگاپۋر مينيسترلەرىنىڭ تابىسى %60 دان استامعا ارتادى.
سينگاپۋر پرەمەر- ءمينيسترى لوۋرەنس ۆونگتىڭ جىلدىق جالاقىسى 2,2 ميلليون سينگاپۋر دوللارىنان (1,7 ميلليون ا ق ش دوللارى) 3,6 ميلليون سينگاپۋر دوللارىنا (2,8 ميلليون ا ق ش دوللارى) دەيىن كوبەيەدى. پرەمەر-مينيستر بۇل قوسىمشا قاراجاتتى الداعى بەس جىلدا قايىرىمدىلىققا جۇمسايتىنىن ايتتى.
جالاقىسى وسكەنگە دەيىن دە لوۋرەنس ۆونگ الەمدەگى ەڭ جوعارى جالاقى الاتىن كوشباسشى بولىپ وتىر.
ال سينگاپۋر مينيسترلەرىنىڭ جىلدىق جالاقىسى ەڭبەك ءوتىلى مەن اتقاراتىن قىزمەتىنىڭ ماڭىزىنا قاراي 1,8 ميلليوننان 2,8 ميلليون سينگاپۋر دوللارىنا دەيىن جەتەدى.
ۇكىمەت بۇل باستامانى تالانتتى مامانداردى مەملەكەتتىك قىزمەتكە تارتۋ قاجەت ەكەنىمەن ءتۇسىندىردى. بۇعان دەيىن بيلىك مينيسترلەرگە جوعارى جالاقى تولەۋ سىبايلاس جەمقورلىقتىڭ الدىن الۋعا ىقپال ەتەتىنىن ايتقان.
سونىمەن قاتار لوۋرەنس ۆونگ سينگاپۋر مينيسترلەرىنىڭ جالاقىسى ەل ازاماتتارىنىڭ باسىم بولىگىنىڭ تابىسىنان ايتارلىقتاي جوعارى ەكەنىن مويىندادى. سينگاپۋرداعى ورتاشا ايلىق تابىس - 5775 سينگاپۋر دوللار.
سينگاپۋر مينيسترلەرىنىڭ جوعارى جالاقىسى ەلدە بۇرىننان بەرى قىزۋ تالقىلانىپ كەلەدى. بۇل ماسەلە بيلىكتەگى حالىقتىق ءىس-قيمىل پارتياسىنىڭ (PAP) دا وتكىر سىنىنا سەبەپ بولعان.
2011-جىلعى ماڭىزدى جالپى ۇلتتىق سايلاۋدا PAP بىرنەشە ونجىلدىقتاعى ەڭ تومەن داۋىس ۇلەسىن جينادى. بۇعان مينيسترلەردىڭ جالاقىسىنا نارازىلىق پەن كوشى-قون ساياساتى دا اسەر ەتكەن. كەلەسى جىلى ۇكىمەت مينيسترلەردىڭ جالاقىسىن ايتارلىقتاي قىسقارتتى.
جالاقىنى كوتەرۋ تۋرالى حاباردان كەيىن جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ كوپشىلىگى بۇل شەشىمدى سىنادى. ولار ينفلياتسيا، جۇمىس ورىندارىنىڭ قىسقارۋى جانە تۇلەكتەردىڭ جۇمىسقا ورنالاسۋىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىق كۇشەيىپ تۇرعان كەزدە مۇنداي ءوسىمدى «ورىنسىز» دەپ باعالادى.
ۇكىمەت مالىمەتىنشە، سينگاپۋردا بيىلعى ەكىنشى توقساندا جۇمىستان بوساتىلعاندار سانى كەيىنگى بەس جىلدان استام ۋاقىتتاعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتكەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينگاپۋر 2006-جىلدان بەرى 12-رەت جاھاندىق قاۋىپسىزدىك رەيتينگىندە I ورىندى يەلەنگەنىن جازعانبىز. 2024 -جىلى سينگاپۋرلىقتاردىڭ 98 پايىزى تۇندە جالعىز سەرۋەندەگەن كەزدە وزدەرىن قاۋىپسىز سەزىنەتىنىن ايتقان. بۇل - گەللاپ ينستيتۋتى تىركەگەن الەمدەگى ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى.