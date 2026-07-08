الەمدەگى ءومىر سۇرۋگە ەڭ قولايلى قالا انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - كوپەنگاگەن ەكىنشى جىل قاتارىنان الەمدەگى ءومىر سۇرۋگە ەڭ قولايلى قالا دەپ تانىلدى.
بۇل تۋرالى Economist Intelligence Unit (EIU) جاريالاعان Global Liveability Index 2026 رەيتينگىندە ايتىلدى.
دانيا استاناسى مۇمكىن بولعان 100 بالدىڭ 98 ءىن جيناپ، رەيتينگتەگى ءبىرىنشى ورنىن ساقتاپ قالدى.
ەكىنشى ورىنعا ۆەنا، ءۇشىنشى ورىنعا مەلبۋرن جايعاستى. ال العاشقى وندىققا سيدنەي، سيۋريح، جەنيەۆا، وساكا، ادەلايدا، ۆانكۋۆەر جانە توكيو قالالارى كىردى.
- رەيتينگ 173 قالانى قامتيدى جانە 30 دان استام كورسەتكىش نەگىزىندە جاسالادى. ولار تۇراقتىلىق، دەنساۋلىق ساقتاۋ، مادەنيەت پەن قورشاعان ورتا، ءبىلىم بەرۋ جانە ينفراقۇرىلىم سەكىلدى بەس نەگىزگى ساناتقا بىرىكتىرىلگەن،- دەلىنگەن EIU ەسەبىندە.
الەم بويىنشا ءومىر ءسۇرۋ قولايلىلىعىنىڭ ورتاشا كورسەتكىشى وتكەن جىلعى دەڭگەيدە قالىپ، 100 بالدىڭ 76,1 ءىن قۇرادى.
زەرتتەۋگە سايكەس، باتىس ەۋروپا ءومىر سۇرۋگە ەڭ قولايلى ءوڭىر بولىپ قالدى. ونىڭ ورتاشا كورسەتكىشى - 91,7 بالل. ودان كەيىن 90,4 بالمەن سولتۇستىك امەريكا تۇر.
2026-جىلى ەڭ ايتارلىقتاي ءوسىم ازيا ەلدەرىندە بايقالدى. بۇعان قىتاي قالالارىنداعى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسى كورسەتكىشتەرىنىڭ جاقسارۋى جانە جاپونياداعى وڭ وزگەرىستەر اسەر ەتكەن.
سونىمەن قاتار EIU ساراپشىلارى تۇراقتىلىق كورسەتكىشىنىڭ تومەندەپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. بارلىق قالا بويىنشا ورتاشا كورسەتكىش 0,5 بالعا ازايعان.
ەڭ ۇلكەن تومەندەۋ تاياۋ شىعىس پەن سولتۇستىك افريكا وڭىرىندە تىركەلدى. ماسكات پەن ەل-كۋۆەيت رەيتينگتە تيىسىنشە 14 جانە 12 ورىنعا تومەندەدى.
رەيتينگتىڭ سوڭعى ورنىندا تاعى دا داماسك قالدى. ودان كەيىن تريپولي، داككا، كاراچي جانە الجير ورنالاسقان.
ال ەڭ جوعارى ءوسىم كورسەتكەن قالالار قاتارىندا قىتايدىڭ فۋچجوۋ، ۋسي، نانكين جانە چجۋحاي قالالارى، سونداي-اق ليسسابون بار. نيۋ-يورك تۇراقتىلىق كورسەتكىشىنىڭ جاقسارۋى ناتيجەسىندە ءۇش ساتىعا كوتەرىلدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان ت م د ەلدەرى اراسىندا كوشۋگە ەڭ قولايلى مەملەكەت اتاندى.