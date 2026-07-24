الەمدەگى ەڭ بيىك اعاش عيمارات: اۋسترالياداعى قۇرىلىستىڭ ەرەكشەلىگى قانداي؟
استانا.قازاقپارات - اۋستراليانىڭ سيدنەي قالاسىندا تەحنولوگيالىق Atlassian كومپانياسىنىڭ جاڭا شتاب-پاتەرى - Atlassian Central ءزاۋلىم عيماراتىنىڭ نەگىزگى قۇرىلىسى اياقتالدى.
بيىكتىگى 180 مەتر بولاتىن 39 قاباتتى نىسان اعاش، بولات جانە بەتوننان تۇرعىزىلعان الەمدەگى ەڭ بيىك گيبريدتى عيمارات اتاندى.
بۇعان دەيىن بۇل رەكورد ا ق ش-تىڭ ميلۋوكي قالاسىنداعى بيىكتىگى 86,6 مەتر بولاتىن Ascent تۇرعىن ءۇي مۇناراسىنا تيەسىلى ەدى. جاڭا عيمارات ونىڭ كورسەتكىشىنەن شامامەن 100 مەترگە بيىك.
ەرەكشەلىگى نەدە؟
عيمارات ەرەكشە گيبريدتى قۇرىلىممەن سالىنعان. ونىڭ نەگىزىن ەكى تەمىربەتون وزەك قۇرايدى. ولار جاپپاي اعاشتان جاسالعان قاباتارالىق جابىندار مەن ىشكى كونسترۋكتسيالاردى ۇستاپ تۇرسا، سىرتىنان بۇكىل نىساندى بولات ەكزوسكەلەت قورشاپ تۇر.
ەكزوسكەلەت ءار ءتورت قابات سايىن ورنالاسقان جەتى «مەگا-قاباتتىڭ» جۇكتەمەسىن كوتەرەدى. وسىلايشا مۇنارا بىرنەشە تىك بلوكقا بولىنگەن. ساۋلەتشىلەر بۇل بولىكتەردى تابيعي ءارى جايلى جۇمىس ورتاسى رەتىندە جوبالاعان.
ىشىندە نە بولادى؟
عيمارات ىشىندە كەڭسە بولمەلەرى، بىرنەشە قاباتتى اتريۋمدار جانە جاسىل جەلەكپەن كومكەرىلگەن اشىق قوعامدىق تەرراسالار ورنالاسادى. جوبانى ازىرلەگەن SHoP Architects بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، اعاشتى كەڭىنەن پايدالانۋ عيماراتتىڭ جالپى سالماعىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرگەن. ال بولات پەن بەتون ونىڭ بەرىكتىگى مەن سەيسميكالىق تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتەدى.
ەنەرگيانى از تۇتىنادى
مامانداردىڭ ەسەپتەۋىنشە، Atlassian Central ءداستۇرلى كەڭسە عيماراتتارىمەن سالىستىرعاندا شامامەن %50 عا ءتيىمدى جۇمىس ىستەيدى. بۇل تابيعي ماتەريالداردى پايدالانۋ، ەنەرگيانى ۇنەمدەيتىن ينجەنەرلىك جۇيەلەر جانە عيماراتتىڭ زاماناۋي جوبالانۋىنىڭ ناتيجەسى.
قازىرگى ۋاقىتتا نىساننىڭ قاسبەتىن ورناتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. قۇرىلىس تولىق اياقتالعاننان كەيىن Atlassian كومپانياسىنىڭ مىڭداعان قىزمەتكەرى وسى عيماراتتا جۇمىس ىستەيتىن بولادى. جوبانى تولىق اياقتاۋ وسى جىلدىڭ سوڭىنا جوسپارلانعان.
امانگۇل تىلەي قىزى
el.kz