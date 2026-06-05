الەمدەگى ەڭ باي بەس فۋتبولشىنىڭ ەسىمى جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - ءبىر اپتادان كەيىن فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى جالاۋىن كوتەرەدى.
دوپ دوداسى اتاق-داڭق ءۇشىن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار وراسان زور تابىس تابۋ ءۇشىن دە ماڭىزدى. وتكەن ماۋسىمدا ەڭ كوپ تابىس تاپقان فۋتبولشىلار تىزىمىنە زەر سالساق، دەپ حابارلايدى Egemen.kz
فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى-2026: ويىنداردىڭ تولىق كەستەسى مەن ۋاقىتى بەلگىلى بولدى
كريشتيانۋ رونالدۋ - 295 ميلليون دوللار
(الاڭدا 230 ميلليون، الاڭنان تىس 65 ميلليون)
پورتۋگاليالىق جۇلدىز ساۋد ارابياسىنىڭ «ءال- ناسر» كلۋبىندا ويناۋ ارقىلى ۇلكەن تابىس تاۋىپ كەلەدى. سونىمەن قاتار ول بيزنەس سالاسىن دا بەلسەندى دامىتىپ وتىر. اقپان ايىنان بەرى ول برازيليالىق LiveModeTV ستريمينگ سەرۆيسىنىڭ، يسپانيانىڭ ەكىنشى ديۆيزيونىنداعى «المەريا» كلۋبىنىڭ جانە تانىمال تاعام قوسپالارى ءوندىرۋشىسى Herbalife كومپانياسىنىڭ ەنشىلەس ءبولىمىنىڭ ۇلەستەرىن ساتىپ العان.
2. ليونەل مەسسي - 140 ميلليون دوللار
(70 ميلليون الاڭدا، 70 ميلليون الاڭنان تىس)
مەسسي مانسابىن اياقتاعاننان كەيىن «ينتەر مايامي» كلۋبىنىڭ ۇلەسىنە يە بولاتىنى ايتىلعانىمەن، ول قازىردىڭ وزىندە ءوز فۋتبول اكتيۆتەرىن دامىتا باستاعان. مامىر ايىندا ول بارسەلوناعا جاقىن ورنالاسقان يسپانيانىڭ بەسىنشى ديۆيزيونىنداعى «كورنەليا» كلۋبىن ساتىپ العان. سونىمەن قاتار ونىڭ وتباسى ارگەنتيناداعى تومەنگى ديۆيزيوندا وينايتىن «لەونەس دە روساريو» كلۋبىن باسقارادى.
3. كيليان مباپپە - 100 ميلليون دوللار
(70 ميلليون الاڭدا، 30 ميلليون الاڭنان تىس)
مباپپە الەمدىك سپورتتاعى ەڭ سۇرانىسقا يە جۇلدىزداردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر. ونىڭ سەرىكتەستەرى قاتارىندا Oakley, Hublot جانە Fairmont Hotels سياقتى ءىرى برەندتەر بار. بۇل وعان تەك كلۋبتىق تابىسقا تاۋەلدى بولماۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
4. ەرلينگ حولاند - 80 ميلليون دوللار
(60 ميلليون الاڭدا، 20 ميلليون الاڭنان تىس)
حولاند شاحمات يندۋسترياسىنا ينۆەستيتسيا سالۋدا. ول Chess Mates كومپانياسىن قۇرىپ، Total Chess World Championship Tour تۋرنيرلەر سەرياسىن باسقاراتىن كومپانيانىڭ ۇلەسىنە يە. سونىمەن قاتار نورۆەگيالىق شابۋىلشىنىڭ فەرمەرلىككە قىزىعۋشىلىعى بار. ءبىراق بۇل باعىتتان تابىس تاپپايدى ەكەن.
5. ۆينيسيۋس جۋنيور - 60 ميلليون دوللار
(40 ميلليون الاڭدا، 20 ميلليون الاڭنان تىس)
ۆينيسيۋس جۋنيور دا ءىرى دەمەۋشىلەر از ەمەس. ونىڭ سەرىكتەستەرى اراسىندا Nike, Pepsi, Unilever جانە Visa بار. جالپى تابىسى ونى Forbes نۇسقاسى بويىنشا ەڭ باي فۋتبولشىلاردىڭ العاشقى وندىعىنىڭ قاتارىندا ۇستاپ تۇر.
جومارت راحىمجان