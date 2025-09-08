الي اليەۆ فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسى باس باپكەرى قىزمەتىنەن كەتەتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى الي اليەۆ ءوز ەركىمەن قىزمەتىنەن كەتەتىنىن ءمالىم ەتتى.
قازاقستاندىق مامان مۇنداي شەشىمگە ۇلتتىق قۇرامانىڭ 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭىندە بەلگيادان ءىرى ەسەپپەن (0:6) جەڭىلگەننەن كەيىن كەلگەن.
- قىسقا عانا ايتقىم كەلەدى: جەڭىلىستى ءوز موينىما الامىن، بۇل - مەنىڭ كىنام. فۋتبولشىلاردىڭ ەش قاتىسى جوق. ەلگە ورالعان سوڭ بىردەن جۇمىستان كەتۋ جونىندە ارىز جازامىن، - دەدى ول ويىننان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
الي اليەۆ 1980-جىلى 27 -قازاندا الماتى قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
فۋتبولشى مانسابىندا «سسكا- قايرات»، «قايرات»، «ەرتىس»، «توبىل»، «شىعىس»، «ورداباسى» جانە « قىزىلجار» كلۋبتارىندا وينادى. سونداي-اق تۇركيانىڭ «اكچاابات سەباتسپور»، «كايسەري ەردجيەسپور»، «كارتالسپور» جانە «ديارباكىرسپور» كوماندالارىندا ونەر كورسەتكەن.
باپكەرلىك مانسابىن 2014 -جىلى «ورداباسى» ساپىندا ويىنشى ءارى باپكەر رەتىندە باستادى. 2018 -جىلى فۋتبولشى مانسابىن اياقتاعان سوڭ پەتروپاۆلدىڭ « قىزىلجار» كلۋبىنىڭ تىزگىنىن ۇستاپ، پرەمەر- ليگاعا شىعاردى.
2021-جىلى اليەۆ قاراعاندىنىڭ «شاحتەر» كلۋبىندا باس باپكەر بولىپ جۇمىس ىستەپ، كەيىن «استانا» ف ك جاستار كومانداسىن باسقاردى.
2022 -جىلى «جەڭىس» كومانداسىن جاتتىقتىرىپ، سودان كەيىن قايتادان « قىزىلجارعا» ورالدى. ءالي اليەۆتىڭ جەتەكشىلىگىمەن پەتروپاۆلدىق كلۋب ۋەفا كونفەرەنتسيا ليگاسى ىرىكتەۋ كەزەڭىنىڭ ءۇشىنشى اينالىمىنا دەيىن جەتتى.
ونىڭ باسشىلىعىمەن قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى بيىل قاڭتار ايىنان باستاپ 7 كەزدەسۋدە ەكى مارتە جەڭىپ، قالعانىندا قارسىلاستارىنا ەسە جىبەردى.
قازىرگە دەيىن قازاقستاندىق فۋتبولشىلار بەلگيادان وزگە ۋەلس (1:3، 0:1) پەن سولتۇستىك ماكەدونيا (0:1) قۇرامالارىنان جەڭىلىپ، ليحتەنشتەيننەن (2:0) باسىم ءتۇستى.