پاۆلودارلىق جىگىت قۇتقارىپ قالعان اققۋلارىن زووباققا تاپسىرۋعا ءماجبۇر بولدى
پاۆلودار. KAZINFORM - قازىرگى ۋاقىتتا قۇستار پاۆلودار قالاسىنىڭ جانىنداعى جەكە مەنشىك پيتومنيككە جەتكىزىلگەن. ودان ءارى ولاردى قاراعاندىداعى زووباققا جونەلتەدى دەپ كۇتىپ وتىر.
قوس اققۋدى ايازدى كۇنى باياناۋىلداعى سۇلۋسور كولىندەگى مۇز ۇستىنەن تاۋىپ العان باۋىرجان جاقىپوۆ تابيعات قورعاۋشىلاردىڭ قارسىلىعىنا تاپ بولىپ، قۇستاردى ۋاقىتشا ۇستاۋ ورنىنا تاپسىرۋعا ءماجبۇر بولدى.
- اققۋلارىمدى «ماڭگىلىك» جانە «ماحاببات» دەپ اتادىم. جۋىقتا وبلىس ورتالىعىنا اپارىپ، ۆەتەرينارلىق كلينيكاعا قاراتىپ العان ەدىم. ەكەۋىنىڭ دە جاعدايى جاقسى دەدى. وكىنىشكە قاراي، ولاردى ءبىزدىڭ قىستاقتا ۇستاۋ مۇمكىن ەمەس، بۇعان زاڭ رۇقسات بەرمەيدى ەكەن. پاۆلودار قالاسىنىڭ ىرگەسىندەگى جانۋارلار مەن قۇستاردى ۋاقىتشا ۇستاۋ ورنىنا اپارىپ تاپسىردىم. ءار سالانىڭ ماماندارى ءوز ىسىمەن اينالىسقانى ءجون دەپ ويلايمىن. قوس اققۋدى قانشا قيماي تۇرسام دا، مەن ولاردى امان الىپ قالعانىمدى زور ابىروي دەپ بىلەمىن. ياعني ازامات رەتىندە ءوز مىندەتىمدى ورىندادىم دەپ ويلايمىن، - دەيدى باۋىرجان.
پاۆلودار ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ مەكەمەسىنىڭ مالىمەتىنشە، قۇستار الداعى ۋاقىتتا قاراعاندى قالاسىنداعى زوولوگيالىق باققا جىبەرىلۋى مۇمكىن.