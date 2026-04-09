پاۆلوداردىڭ 19 جاستاعى تۇرعىنى وقۋشىمەن بايلانىسى ءۇشىن سوتتالدى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىندا 19 جاستاعى جىگىت Instagram ارقىلى تانىسقان 15 جاسار قىزبەن كەزدەسىپ، زاڭعا قايشى ارەكەتتەرگە بارعان سوڭ، قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
قىلمىستىق ءىس «كورىنەۋ 16 جاسقا تولماعان اداممەن جىنىستىق قاتىناسقا ءتۇسۋ» بابى بويىنشا قارالدى. تەرگەۋ مالىمەتتەرى بويىنشا جاس جىگىت قىزبەن 2025 -جىلدىڭ باس كەزىندە تانىسقان. ءبىر-ەكى اي كەزدەسكەن سوڭ كامەلەتكە تولماعان قىزعا ىشىمدىك ىشكىزىپ، ونىڭ ۇيىنە بارۋدى وتىنگەن.
سوتتا جاس ءوسپىرىم ينتيمدىك قاتىناسقا كەلىسىمىن بەرگەنىن ايتتى. الايدا قىز ول كەزدە 16 عا تولماعان. اناسى قىزىنىڭ 19 جاستاعى جىگىتپەن قارىم-قاتىناسىن ءبىلىپ، پوليتسياعا حابارلاعان. سوت وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا سوت ايىپتاۋ ۇكىمىن شىعاردى.
- قىلمىستىق كودەكستىڭ 122-بابى، 4-ءبولىمى، 1-تارماعىندا كوزدەلگەن قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جاساعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلسىن جانە وعان 12 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۇرىندەگى جازا تاعايىندالسىن. ءومىر بويى كامەلەتكە تولماعاندارمەن جۇمىس ىستەۋگە بايلانىستى پەداگوگيكالىق لاۋازىمداردى اتقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلسىن، - دەپ ۇكىمدى وبلىستىق قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ سۋدياسى اينۇر يۋسۋپوۆا جاريالادى.
سونداي-اق سوت قىزدىڭ اناسىنا قاتىستى شارا قولدانۋدى تالاپ ەتەتىن ارنايى قاۋلى شىعاردى.