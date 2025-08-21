پاۆلودارداعى ورتالىق جاعاجاي ەلىمىزدەگى ۇزدىك ۇشتىككە ەندى
پاۆلودار. KAZINFORM - ەرتىس وزەنىنىڭ بويىندا ورنالاسقان ورتالىق جاعالاۋ تابيعاتتى ساقتاۋ ماقساتىنداعى ەكولوگيالىق شەشىمدەردى جانە باستامالاردى قولدانۋمەن ەرەكشەلەنگەن. ونىڭ ۇستىنە تولىقتاي تەگىن قىزمەت كورسەتەدى.
قازاقستاندا جاعاجاي ماۋسىمىنىڭ اياقتالۋىنا بايلانىستى «ۇزدىك جاعاجاي» باعدارلاماسىنىڭ قورىتىندىسى شىعارىلدى. ونىڭ ناتيجەسىندە پاۆلودارداعى ورتالىق جاعالاۋ ۇزدىك ۇشتىككە ەنىپ وتىر. جاعاجاي مۇمكىن بولعان 170 بال بويىنشا 145 بالعا يە بولعان.
بايقاۋ «Kazakh Tourism» باستاماسىمەن، ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى مەن «اتامەكەن» ۇ ك پ قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلعان. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - ەلىمىزدەگى سۋ ايدىندارىندا قىزمەت كورسەتۋدىڭ جانە قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىن ارتتىرۋ.
- بيىل ساراپتامالىق كوميسسيانىڭ نازارىنا وڭىرلەردەن 30 استام جاعاجاي ۇسىنىلدى. ونىڭ ىشىندە جەكەمەنشىك ءارى قالالىق جاعاجايلار بولدى. باعالاۋ ق ر س ت 3013-2017 ۇلتتىق ستاندارتىنا سايكەس جۇرگىزىلدى جانە حالىقارالىق Blue Flag باعدارلاماسىنىڭ جەكەلەگەن كريتەرييلەرى ەسكەرىلدى. ىرىكتەۋ كەزىندە اكۆاتوريانىڭ قاۋىپسىزدىگى، سانيتارلىق جاعدايى مەن ينفراقۇرىلىمى، قۇتقارۋشىلار مەن مەديتسينالىق بەكەتتەردىڭ بولۋى، سۋعا كىرۋدىڭ ىڭعايلىلىعى، اۋماقتى جوسپارلاۋ، سۋدىڭ ساپاسىن تۇراقتى تۇردە باقىلاۋ جانە قوقىستى بولەك جيناۋ، كۇن ەنەرگياسىمەن جۇمىس ىستەيتىن دۋش كابينالارى، ەكولوگيالىق ءبىلىم بەرۋ ءىس-شارالارىن قامتيتىن ەكولوگيالىق باستامالار ەسەپكە الىندى، - دەپ حابارلادى «Kazakh Tourism» ۇلتتىق كومپانياسىنان.
ساراپتامالىق كوميسسيانىڭ باعالاۋى بويىنشا Garden Burabay (اقمولا وبلىسى، بۋراباي كۋرورتى) 166 باللمەن ۇزدىك شىققان. ال № 5 قالالىق جاعاجاي (الماتى وبلىسى، قونايەۆ قالاسى) - 145,5 باللمەن ەكىنشى ورىننان كورىندى.
ۇزدىك جاعاجايلار تازا ءارى قاۋىپسىز اكۆاتورياسىمەن، دامىعان ينفراقۇرىلىمىمەن (كيىم اۋىستىراتىن بولمەلەر، دۋش كابينالارى، دەمالىس ايماقتارى، ءدامحانالار)، بالالارمەن كەلەتىن وتباسىلارعا قولايلىعىمەن، تابيعاتتى ساقتاۋ ماقساتىنداعى ەكولوگيالىق شەشىمدەردى جانە باستامالاردى قولدانۋمەن ەرەكشەلەندى.
- ۇزدىك توپ-3 قازىرگى جاعاجايدىڭ قانداي بولۋى قاجەت ەكەندىگىن كورسەتەدى: قاۋىپسىز، ىڭعايلى جانە ەكولوگيالىق تازا، - دەپ اتاپ ءوتتى «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دانيەل سەرجان ۇلى.
پاۆلودار قالاسىنداعى ورتالىق جاعاجاي تولىقتاي تەگىن قىزمەت كورسەتەدى. اۋماقتا بالالارعا ارنالعان ەكى باسسەين قاراستىرىلعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، پاۆلوداردىڭ ورتالىق جاعاجايىندا ەلەكتر ساموكاتتارعا تىيىم سالۋ كوزدەلىپ وتىر.
اۆتور
مۇرات اياعان