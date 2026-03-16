پاۆلودارداعى ەكى مارتە قازىنا تابىلعان ءۇيدىڭ تاريحى
پاۆلودار. KAZINFORM - اعايىندى سوروكيندەردىڭ ءۇيى 1890 -جىلى سالىنعان. الايدا توڭكەرىس باستالعاندا ءۇي يەلەرى پاۆلوداردان كەتىپ قالادى. سول ۋاقىتتان بەرى كونە عيماراتتان ەكى مارتە قازىنا تابىلعانى تۋرالى اڭىزدار ايتىلىپ ءجۇر.
اعايىندى ۆلاديمير مەن سەمەن سوروكيندەر پاۆلوداردا كوپەستەردىڭ گۇلدەنگەن كەزەڭىندە ءومىر سۇرگەن. وتباسى اسا داۋلەتتى بولعان، بايلىعى جاعىنان تەك بەلگىلى كوپەس ءارى قالا باسشىسى ارتەمي دەروۆقا عانا جول بەرگەن.
قازىرگى استانا كوشەسىندە ورنالاسقان بۇل ءۇي ەكى قوجايىنعا ارناپ سالىنعان. باستاپقىدا ءۇيدىڭ ەكى ەسىگى بولىپتى: ءبىرى ورتالىق جاقتان، ەكىنشىسى اۋلادان كىرەتىن.
توڭكەرىس باستالعاندا سوروكيندەر وتباسى ومبىعا كوشىپ كەتەدى دە، اۋماعى 500 شارشى مەتردەن اساتىن ءۇي بيلىكتىڭ يەلىگىنە وتەدى. كەيىنىرەك بۇل ۇيدەن قازىنا تابىلعانى تۋرالى اڭىزدار بار ءارى ولار شىندىققا جاناسۋى ابدەن مۇمكىن.
- توڭكەرىس كەزىندە قوجايىندارى جوعالىپ كەتكەن سوڭ، بۇل عيماراتتا العاشقىدا حالىق سوتى، كوممۋنا شەبەرحانالارى، ال 1920-جىلدارى كرۋپسكايا اتىنداعى بالالار ءۇيى ورنالاستى. كوپەس سوروكيندەردىڭ كەزىندە مۇندا قازىنا جاسىرعانىنا سەنىمدى بولعان جەرگىلىكتى جاستار ءۇيدىڭ قابىرعالارىن سوققىلاپ ءجۇرىپ، كۇتپەگەن جەردەن التىن تيىندار بۋىلعان جاسىرىن ورىندى تاۋىپ الادى. ال جەرگىلىكتى بيلىك بۇل قازىنانى الەمدىك توڭكەرىستىڭ جەڭىسىنە جۇمسايمىز دەپ تاركىلەپ اكەتەدى، - دەپ اڭگىمەلەدى پاۆلودارلىق ولكەتانۋشى ليۋدميلا بايۋشيەۆا.
ەكىنشى قازىنا 1944 -جىلى تابىلعان. ول كەزدە عيماراتتا ەكى مەكەمە ورنالاستى: ولكەتانۋ مۋزەيى جانە بالالار مۋزىكا مەكتەبى. مۋزىكانتتار وزگە ورىنعا كوشىپ، تۇتاس عيمارات مۋزەي قىزمەتكەرلەرىنە قالادى. ولار جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزە باستايدى. پەشتەردىڭ ءبىرىن بۇزۋ كەزىندە جۇمىسشىلار ءىشى التىن تيىندارعا تولى قۇمىرا تاۋىپ الادى. ءبىراق بۇل تۋرالى ەشكىمگە ءتىس جارمايدى.
- اياق استىنان تابىلعان قازىنا تۋرالى قاۋەسەت كوپ ۋاقىت وتپەي باسشىلىقتىڭ قۇلاعىنا جەتەدى. الايدا بۇل كەزدە ءبارى كەش ەدى، پەش قالاۋشىلار التىن تولى قۇمىرامەن ءىس-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەنى انىقتالادى. جالپى وتكەن عاسىردىڭ العاشقى جارتىسىندا جەرگىلىكتى قازىنا ىزدەۋشىلەردىڭ ءبىرى پاۆلودار قازىنالارىنىڭ كارتاسىن جاساعان دەگەن ءسوز بار. ونىڭ قايدا جاسىرىلعانىن ەشكىم بىلمەيدى. بالكىم، ۋاقىت وتە كەلە بۇل قۇپيا دا اشىلار، - دەپ قوستى ليۋدميلا بايۋشيەۆا.
قازىر سوروكيندەر ۇيىندە پوتانين اتىنداعى وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىنىڭ قورلارى ورنالاسقان. بۇعان قوسا، ونىڭ جانىندا «فليگەل» دەگەن اتاۋمەن تانىمال تاعى ءبىر تاريحي ءۇي بار. ونى دا سوروكيندەر وتباسى اعايىندىلاردىڭ ءبىرىنىڭ ۇلى ءۇشىن سالعان. ەكى عيمارات تا جەرگىلىكتى ماڭىزى بار تاريحي جانە مادەني ەسكەرتكىشتەرىنىڭ ساناتىندا.
اۆتور
مۇرات اياعان