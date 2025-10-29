پاۆلوداردا زيراتتا ەر ادامدى ولتىرگەندەر سوتتالدى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلوداردا 26 جاستاعى ماكسيم كاليندى ءولتىردى دەگەن ەكى كۇدىكتى 18 جىلعا سوتتالدى.
تەرگەۋ مالىمەتتەرىنشە، ماكسيم كالين 2025 -جىلدىڭ 4-ساۋىردە ءتۇنى تۋعان كۇنىن اتاپ وتكەن. ول تانىسىنىڭ كولىگىنە مىنگەن كەزدە، ولارعا تاعى ءبىر ەر ادام قوسىلعان. ءدال وسى ەكىنشى اداممەن العاشقى تۇسىنىسپەۋشىلىك تۋىنداعان.
كولىكتەگى ەكى ەر ادام دا ماكسيمدى ۇرىپ-سوعا باستاعان، سودان كەيىن ونى كولىكتىڭ جۇكسالعىشىنا سالىپ، زيراتقا اپارعان. ولار سول ماڭدا ونى ۇرىپ-سوعىپ، كەيىن قىلمىستى جاسىرۋ ءۇشىن ماكسيمدى ءولتىرۋدى ۇيعارعان. كۇدىكتىلەر جابىرلەنۋشىنى كۇشتەپ كولىككە وتىرعىزىپ، الىس ايماققا اپارىپ، بىرنەشە رەت كولىكپەن باسىپ وتكەن. ماكسيم العان جاراقاتتارىنان قايتىس بولدى.
ەكى ايىپتالۋشىعا قاتىستى ءىس قوزعالدى. ولاردىڭ ءبىرى قىلمىستى الدىن الا ءسوز بايلاسۋ ارقىلى توپ بولىپ جاساماعانىن ايتىپ، جاۋاپكەرشىلىكتى ءوز موينىنا الدى. الايدا سوت بۇل سوزدەرگە سەنبەدى.
- ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابى، 2-بولىگىنىڭ 5، 7-تارماقتارىنا سايكەس، كوزدەلگەن قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلسىن جانە 18 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۇرىندەگى جازا تاعايىندالسىن، - دەپ ۇكىمدى پاۆلودار وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ سۋدياسى اينۇر يۋسۋپوۆا جاريالادى.
سونداي-اق سوتتالۋشىلار جابىرلەنۋشىلەرگە 10 ميلليون تەڭگە مورالدىق شىعىندى بىرلەسىپ تولەۋگە مىندەتتەلدى. ۇكىم ءالى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.