ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:56, 17 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    پاۆلوداردا زەينەتكەردى توناماق بولعان كۇدىكتى قامالدى

    استانا. KAZINFORM - پاۆلوداردا پوليتسەيلەر زەينەتكەر ايەلدى توناماق بولعان كۇدىكتىنى ۇستادى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.

    Павлодарда зейнеткерді тонамақ болған күдікті қамалды
    فوتو: Polisia.kz

    كۇدىكتىنى ۇستاۋ ماقساتىندا كەشەندى جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى جۇرگىزىلدى.

    - 11-ناۋرىز كۇنى پوليتسياعا توناۋ ارەكەتى تۋرالى حابارلاما ءتۇستى. كامزين كوشەسىندەگى تۇرعىن ءۇيدىڭ ليفتىندە، كەيىن پودەزىندە بەلگىسىز ەر ادام زەينەتكەردىڭ ازىق-تۇلىك سالىنعان پاكەتى مەن ءاميانىن تارتىپ الۋعا تىرىسقان. الايدا كۇدىكتى وقيعا ورنىنان قاشىپ كەتكەن. جەدەل قىزمەتكەرلەر كۇدىكتىنىڭ قاشۋ باعىتىن بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنداعى جازبالار ارقىلى زەردەلەدى. ناتيجەسىندە ەكىباستۇز قالاسىنىڭ تۇرعىنى انىقتالىپ، ۇستالدى. ول ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى، - دەپ حابارلادى وبلىستىق پ د كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى جاسلان تانجانوۆ.

    اتالعان فاكتى بويىنشا توناۋعا وقتالۋ دەرەگىمەن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. كۇدىكتىنىڭ وسىعان ۇقساس وزگە دە قىلمىستارعا قاتىسى بار-جوعى انىقتالىپ جاتىر.

     

    Бейсен Сұлтан
