پاۆلوداردا سوڭعى ءۇش جىلدا قازاق سىنىبىن تاڭداعان وقۋشىلار ۇلەسى ءوسىپ كەلەدى
پاۆلودار. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلىندا ءوڭىر بويىنشا 11 مىڭعا جۋىق بالا مەكتەپ تابالدىرىعىن العاش اتتايدى. ولاردىڭ 52,2 پايىزى قازاق سىنىپتارىن تاڭداپ وتىر.
ءوڭىردىڭ ءبىلىم بەرۋ باسقارماسى ءبىرىنشى سىنىپقا قابىلداناتىن بالالار اراسىندا مەملەكەتتىك ءتىلدى تاڭداعانداردىڭ ۇلەسى تۇراقتى ءوسىپ كەلە جاتقانىن حابارلادى.
- پاۆلودار وبلىسىندا 359 مەكتەپ، 116 مىڭنان استام وقۋشى بار. 2025-2026 وقۋ جىلىندا ءبىرىنشى سىنىپقا 11 مىڭعا جۋىق بالا بارادى دەپ كۇتىلىپ وتىر. ءبىرىنشى سىنىپتار بويىنشا قازاق تىلىندە – 5510، ورىس تىلىندە 5042 سىنىپ بولادى. مەكتەپ تابالدىرىعىن العاش اتتايتىن جەتكىنشەكتەردىڭ 52,2 پايىزى قازاق سىنىپتارىن تاڭداعان. جىل وتكەن سايىن ەرتىس بويىندا قازاق تىلىندە وقىعىسى كەلەتىن ءبىرىنشى سىنىپ وقۋشىلارىنىڭ سانى ارتىپ كەلە جاتقانىن اتاپ وتكەن ءجون، - دەيدى ءبىلىم بەرۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى گۇلميرا باشيروۆا.
ەگەر 2020-جىلى بۇل كورسەتكىش 35,5 پايىز بولسا، 2023-43 پايىز، 2024-جىلى - 45 پايىز بولعان. بيىل بىردەن 7,2 پايىزعا ارتىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، س ق و- دا جاڭا وقۋ جىلىندا ەكى جاڭا مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلەدى.