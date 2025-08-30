پاۆلوداردا مەملەكەتتىك تۋدى درونمەن كوتەرۋدەن رەكورد ورناتىلدى
پاۆلودار. KAZINFORM - ق ر كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعى اياسىندا ەل تاريحىندا العاش رەت كولەمى 16 × 8 مەتر بولاتىن مەملەكەتتىك تۋىمىز دروننىڭ كومەگىمەن كوكتە جەلبىرەدى.
مەملەكەتتىك تۋ ايتۋلى داتاعا ارنايى دايىندالعان، سالماعى 60 كيلوگرام. جۇك كوتەرگىشتىگى 120 كيلوگرامم بولاتىن ءبىر درون تۋدى 180 مەتر بيىكتىككە كوتەرىپ، پاۆلودار قالاسىنىڭ ورتالىق جاعالاۋىندا ورنالاسقان باس ساحنا - «ertis Promenad» ۇستىنەن الىپ ءوتتى. بۇعان دەيىن الەمدە مۇنداي كولەمدەگى تۋدى ءۇش دروننىڭ كومەگىمەن الىپ ۇشقان ەكەن. ەرتىس جاعاسىندا جاڭا رەكورد تىركەلىپ وتىر.
رەكوردتى رەسمي تىركەۋ ءۇشىن پاۆلودارعا WBR (دۇنيەجۇزىلىك رەكوردتار كىتابى) ازيا جانە افريكا ەلدەرى بويىنشا رەكوردتاردى تىركەۋ جونىندەگى باس وفيتسەرى قۇدايبەرگەنوۆ قۋاندىق ارنايى كەلدى.
اتالعان ءىس-شارا وبلىس اكىمدىگىنىڭ، وبلىستىق مادەنيەت، تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسىنىڭ قولداۋىمەن ىسكە استى.
«بۇل جوبانى ءبىز تەك رەكورد ورناتۋ مۇمكىندىگى رەتىندە عانا ەمەس، ۇلتتىق بىرلىكتىڭ جانە قازاقستاندىق پاتريوتيزمنىڭ سيمۆولى رەتىندە قاراستىرامىز. جاس ۇرپاق ءۇشىن بۇل وتانعا، حالقىنا جانە مەملەكەتتىك رامىزدەرگە دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتى ايقىن سەزىندىرەتىن جارقىن بەلگى بولماق»، - دەپ اتاپ ءوتتى ءىس- شارانى ۇيىمداستىرۋشى «شاڭىراق» حالىق شىعارماشىلىعى جانە مادەني- ساۋىق قىزمەتى ورتالىعىنىڭ وكىلدەرى.
بۇعان دەيىن ەرتىس بويىندا تىگىلگەن الىپ كيمەشەك حالىقارالىق رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن.