پاۆلوداردا مايىتتىك دونور ءتورت ادامنىڭ ءومىرىن ۇزارتتى
استانا. قازاقپارات - پاۆلوداردا قايتىس بولعان دونوردىڭ اعزالارىن ناۋقاستتارعا سالۋ بويىنشا بىرەگەي وتا جاسالدى.
وڭىرلىك ترانسپلانتاتسيا جونىندەگى ۇيلەستىرۋشى دميتري پوتەرەبۋحتىڭ ايتۋىنشا، گەمارراگيالىق ينسۋلت سالدارىنان كوز جۇمعان 39 جاستاعى ايەلدىڭ كۇيەۋى مەن ۇلى دونورلىققا كەلىسىمدەرىن بەرگەن.
ايەل ادام وبلىستىق كارديولوگيالىق ورتالىققا 22-قاڭتار كۇنى ءتۇسىپ، دارىگەرلەر وعان «باس ميىنىڭ ءولۋى» دياگنوزىن قويعان ەكەن.
- ارينە، مارقۇمنىڭ تۋىستارى ءۇشىن شەشىم قابىلداۋ وڭايعا سوقپاعانى انىق. ميدىڭ ءولۋى دەگەنىمىز، ول ادامنىڭ ەندى بۇ دۇنيەلىك ەمەس ەكەنىن بىلدىرەدى. كۇيەۋى مەن ۇلى ءۇشىن ايەلدىڭ ءولىمى وتە جايسىز حابار بولدى. ءبىز ولاردى جانساقتاۋ بولىمشەسىنە كىرگىزىپ، ايەلدىڭ جۇرەگى سوعىپ جاتۋىنا جاساندى تىنىس الدىرۋ اپپاراتىنا قوسىلۋى جانە بەرىلىپ جاتقان پرەپاراتتار سەبەپشى بولىپ وتىرعانىن تۇسىندىردىك، - دەيدى ترانسپلانتولوگ.
پاۆلودارعا كەلگەن دارىگەرلىك توپتىڭ قۇرامىندا ۇلتتىق عىلىمي ونكولوگيالىق ورتالىعىنىڭ، انا مەن بالا ورتالىعىنىڭ ماماندارى، University Medical Center (UMC) كارديوحيرۋرگتەرى بولعان.
اعزا مۇشەلەرىن اجىراتۋ بويىنشا وتا وبلىستىق كارديولوگيالىق ورتالىقتا جۇرگىزىلگەن. دونور-ايەلدىڭ جۇرەگى، ەكى بۇيرەگى، باۋىرى جانە ەكى كوزىنىڭ قاساڭ قابىقتارى الىنعان.