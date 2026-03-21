پاۆلوداردا كولىكتەرگە جول كورسەتكەن اۋىل مۇعالىمى توسبەلگىمەن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM – ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىندە اقتۇتەك بوراندا ەرەكشە ەرلىك كورسەتكەن ۇستاز ماريا بەدريناعا قۇرمەت كورسەتىلدى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جاريالادى.
مينيستر جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا اۋىل مۇعالىمىنىڭ كەۋدەسىنە «ءبىلىم بەرۋ ءىسىنىڭ قۇرمەتتى قىزمەتكەرى» توسبەلگىسىن تاقتى.
مەرەكەلىك شارا اياسىندا سالانىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسىپ جۇرگەن ۆەدومستۆو ماماندارى نازاردان تىس قالمادى. اتاپ ايتقاندا، مينيسترلىكتىڭ بەس قىزمەتكەرىنە «ءبىلىم بەرۋ ءىسىنىڭ قۇرمەتتى قىزمەتكەرى» توسبەلگىسى تابىس ەتىلدى. جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ءوز سوزىندە ەلىمىزدەگى وڭ وزگەرىستەر مەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسىپ جاتقان ءبىلىم سالاسىنداعى ىرگەلى رەفورمالارعا توقتالدى.
- ەلىمىزدە كوكتەم مەرەكەسى قارساڭىندا كونستيتۋتسيامىز جاڭارىپ، بۇل تاريحي قادام ءاز ناۋرىزعا ۇلاسىپ جاتىر. وسىدان جەتى جىل بۇرىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن قولعا الىنعان ىرگەلى رەفورمالاردىڭ يگىلىگىن بۇگىندە ۇستازدار قاۋىمى مەن وسى سالانىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرىپ جۇرگەن ءبىلىم سالاسىنىڭ ماماندارى انىق كورىپ، قۋانۋدامىز. سىزدەردىڭ ەڭبەكتەرىڭىز ۇرپاق تاربيەسىنە تىكەلەي قاتىستى ءارى ەل بولاشاعىن ايقىندايدى. وسىناۋ كوكتەم مەرەكەسىندە بارشاڭىزعا العىس ايتا وتىرىپ، ەڭبەكتەرىڭىزگە جەمىس تىلەيمىن، - دەدى سالا ءمينيسترى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ماريا بەدرينا بوراندا قار قۇرساۋىندا قالعان اۆتوكولونناعا جول كورسەتۋ ءۇشىن 4 شاقىرىمداي جاياۋ ءجۇرىپ، اداسىپ قالعان ازاماتتاردى قاۋىپسىز جەرگە اپارعان بولاتىن. اۋىل مۇعالىمى پاۆلودارداعى مەكتەپتەردىڭ بىرىندە ماتەماتيكا جانە ينفورماتيكا پانىنەن ساباق بەرەدى.