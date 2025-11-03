پاۆلوداردا كولىك قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن ساقتاماعان زەرتحاناعا ايىپپۇل سالىندى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار قالاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتى «تۇلپار» اۆتوتەحنيكالىق قۇرالداردىڭ مامانداندىرىلعان سىناق ورتالىعى» ج ش س قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اككرەديتتەۋ جانە تەحنيكالىق رەتتەۋ سالاسىنداعى زاڭناماسىن بۇزعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىدى.
جوسپاردان تىس تەكسەرۋ بارىسىندا ۇيىم HOWO ماركالى اۆتوبەتون ارالاستىرعىشتارعا جانە SHIFENG ماركالى ساموسۆالعا مىندەتتى سىناقتار جۇرگىزبەستەن كولىك قۇرالدارى كونسترۋكتسياسىنىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى كۋالىكتەردى (ك ق ك ق ت ك) رەسىمدەگەنى انىقتالدى. كولىك قۇرالدارىن تەكسەرۋ ۋىتتىلىقتى تومەندەتۋ جۇيەلەرىنىڭ جوقتىعىن انىقتادى (AdBlue سۇيىقتىعىن بەرۋدى باقىلاۋ جۇيەسى، AdBlue سورعىسى جانە بەرۋ ساپتاماسى)، بۇل كەدەن وداعىنىڭ «دوڭعالاقتى كولىك قۇرالدارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى» تەحنيكالىق رەگلامەنتىنىڭ (ك و ت ر 018/2011) تالاپتارىن بۇزۋ بولىپ ەسەپتەلەدى.
ناتيجەسىندە سوت «تۇلپار» اۆتوتەحنيكالىق قۇرالداردىڭ مامانداندىرىلعان سىناق ورتالىعى» ج ش س-نىڭ «اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى» كودەكستىڭ 415-1-بابى 1-بولىگىنىڭ 1) تارماقشاسى بويىنشا ءىس-ارەكەتتەرىن سارالاپ، 503958 تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل تۇرىندە اكىمشىلىك جازا تاعايىندادى. قوسىمشا سوت قاۋلىسىمەن ليتسەنزيالاناتىن قىزمەت ءتۇرىنىڭ كىشى ءتۇرى بولىگىندە - التى اي مەرزىمگە N2 جانە N3 ساناتتاعى اۆتوكولىك قۇرالدارى بولىگىندە ءونىمدى سىناۋ بويىنشا اككرەديتتەۋ اتتەستاتىنىڭ قولدانىلۋى توقتاتىلدى.
سوت شەشىمى ناتيجەسىندە «تۇلپار» اۆتوتەحنيكالىق قۇرالداردىڭ مامانداندىرىلعان سىناق ورتالىعى» جشس التى اي ىشىندە N2 جانە N3 ساناتتاعى اۆتوكولىك قۇرالدارىن سىناۋدى جۇزەگە اسىرۋعا قۇقىلى ەمەس.