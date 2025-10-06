ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:26, 06 - قازان 2025 | GMT +5

    پاۆلوداردا جول اپاتىنان جۇرگىزۋشى قازا تاۋىپ، ءتورت جولاۋشى جاراقات الدى

    پاۆلودار. KAZINFORM - پوليتسيا جول-كولىك وقيعاسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، جەڭىل كولىك جول جيەگىنە شىعىپ كەتىپ، اۋدارىلعان.

    жол апаты
    فوتو: پاۆلودار وبلىسى پ د

    «شارباقتى- سوسنوۆايا» اۆتوجولىندا قايعىلى جول اپاتى تىركەلدى.

    апат
    فوتو: پاۆلودار وبلىسى پ د

    - 5-قازان كۇنى «شارباقتى - سوسنوۆايا» اۆتوجولىنىڭ بويىندا، ورلوۆكا اۋىلىنان شامامەن 3 شاقىرىم قاشىقتىقتا Toyota Mark II ماركالى اۆتوكولىكتىڭ جۇرگىزۋشىسى ءرولدى باسقارا الماي، جول جيەگىنە ءتۇسىپ كەتكەن. اۆتوكولىك اۋدارىلعان. وقيعا سالدارىنان جۇرگىزۋشى قازا تاۋىپ، ءتورت جولاۋشى جاراقات الدى، - دەپ حابارلادى وڭىرلىك پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.

    апат
    فوتو: پاۆلودار وبلىسى پ د

    وقيعانىڭ ءمان-جايى مەن سەبەپتەرى تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالاتىن بولادى.


    پوليتسيا دەپارتامەنتى جول- كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلارعا جىلدامدىق رەجيمىن قاتاڭ ساقتاۋدى، كولىك قۇرالدارىنىڭ تەحنيكالىق جاي-كۇيىن باقىلاۋدى ەسكە سالادى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، پاۆلوداردا كاماز اۋدارىلىپ، جۇرگىزۋشى قازا تاپتى.

    ال ونىڭ الدىندا پاۆلودار - قىزىلوردا تاس جولىندا جۇك كولىگى مەن جەڭىل كولىك سوقتىعىسىپ، اپات سالدارىنان وقيعا ورنىندا 4 جولاۋشى مەن جۇرگىزۋشىنىڭ مەرت بولعانىن جازعانبىز.

    اۆتور

    مۇرات اياعان

    تەگ:
    ايماق پاۆلودار جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار