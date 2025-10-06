پاۆلوداردا جول اپاتىنان جۇرگىزۋشى قازا تاۋىپ، ءتورت جولاۋشى جاراقات الدى
پاۆلودار. KAZINFORM - پوليتسيا جول-كولىك وقيعاسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، جەڭىل كولىك جول جيەگىنە شىعىپ كەتىپ، اۋدارىلعان.
«شارباقتى- سوسنوۆايا» اۆتوجولىندا قايعىلى جول اپاتى تىركەلدى.
- 5-قازان كۇنى «شارباقتى - سوسنوۆايا» اۆتوجولىنىڭ بويىندا، ورلوۆكا اۋىلىنان شامامەن 3 شاقىرىم قاشىقتىقتا Toyota Mark II ماركالى اۆتوكولىكتىڭ جۇرگىزۋشىسى ءرولدى باسقارا الماي، جول جيەگىنە ءتۇسىپ كەتكەن. اۆتوكولىك اۋدارىلعان. وقيعا سالدارىنان جۇرگىزۋشى قازا تاۋىپ، ءتورت جولاۋشى جاراقات الدى، - دەپ حابارلادى وڭىرلىك پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.
وقيعانىڭ ءمان-جايى مەن سەبەپتەرى تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالاتىن بولادى.
پوليتسيا دەپارتامەنتى جول- كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلارعا جىلدامدىق رەجيمىن قاتاڭ ساقتاۋدى، كولىك قۇرالدارىنىڭ تەحنيكالىق جاي-كۇيىن باقىلاۋدى ەسكە سالادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، پاۆلوداردا كاماز اۋدارىلىپ، جۇرگىزۋشى قازا تاپتى.
ال ونىڭ الدىندا پاۆلودار - قىزىلوردا تاس جولىندا جۇك كولىگى مەن جەڭىل كولىك سوقتىعىسىپ، اپات سالدارىنان وقيعا ورنىندا 4 جولاۋشى مەن جۇرگىزۋشىنىڭ مەرت بولعانىن جازعانبىز.
اۆتور
مۇرات اياعان