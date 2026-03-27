پاۆلوداردا جاسالعان الىپ قىدىر اتا الەمدىك رەكوردتار كىتابىنا ەندى
پاۆلودار. KAZINFORM - قىدىر اتا ينستاللياتسياسىنىڭ بيىكتىگى - 5 مەتر 58,5 سانتيمەتر. ونىڭ شاپانى مەن باس كيىمىن جەرگىلىكتى شەبەرلەر تىككەن.
پاۆلودار قالاسىندا وتكەن «قىدىر اتا - بەرەكە مەن بىرلىكتىڭ نىشانى» اتتى اۋقىمدى ءىس-شارادا بيىكتىگى 5,5 مەترلىك «الىپ قىدىر اتا» ينستاللياتسياسى تانىستىرىلدى. بۇل ەرەكشە كومپوزيتسيا بەرەكە مەن مولشىلىقتىڭ، بىرلىك پەن ىزگىلىكتىڭ بەلگىسى رەتىندە جينالعان جۇرتشىلىقتىڭ نازارىن وزىنە اۋداردى. تانىستىرۋ راسىمىنە قازاقستان رەكوردتار كىتابىنىڭ وكىلى قۋاندىق قۇدايبەرگەنوۆ قاتىسىپ، الىپ نىساننىڭ دۇنيەجۇزىلىك رەكوردتار كىتابىنا («World Book of Records») ەنگەنىن مالىمدەدى.
جاڭا رەكوردقا مۇرىندىق بولعان «قازاق انالارى - داستۇرگە جول» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى اينۇر جۇگىنىسوۆا قىدىر اتا بەينەسىن زاماناۋي نۇسقادا دارىپتەۋ ارقىلى جاس ۇرپاققا ۇلتتىق دۇنيەتانىمدى ءسىڭىرۋ جانە حالىقتى بىرلىك پەن بەرەكەگە شاقىرۋ سياقتى مىندەتتەر اتقارىلىپ وتىرعانىن، سونداي-اق مۇنداي جوبالاردىڭ ماڭىزى تەرەڭدە ەكەندىگىن اتاپ ءوتتى.
ءىس-شارا اياسىنداعى اسەرلى ساتتەردىڭ تاعى ءبىرى - اكە مەن بالاعا ارنالعان ۇلتتىق ەرلەر شاپاندارىن ءبىر مەزەتتە كيگىزۋ ءراسىمى بولدى. قازاقتىڭ ۇلتتىق قولونەر ءداستۇرىن جالعاستىرىپ جۇرگەن شەبەر انالاردىڭ قولىنان شىققان شاپاندار 500 قاتىسۋشىعا ارنايى دايىندالعان. بۇل ءراسىم اكە مەن بالا اراسىنداعى رۋحاني بايلانىستى، وتباسىلىق تاربيەنىڭ ماڭىزىن جانە ۇرپاقتار ساباقتاستىعىن تەرەڭ بەينەلەدى. ودان كەيىن اقساقالدار اق باتاسىن بەرىپ، كوپشىلىككە ىزگى تىلەكتەرىن ارنادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەرتىس بويىندا تىگىلگەن الىپ كيمەشەك حالىقارالىق رەكوردتار كىتابىنا ەندى.