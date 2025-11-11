پاۆلوداردا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى تەكسەرىستەن سوڭ 10 ميلليون تەڭگە ۇنەمدەلدى
پاۆلودار. KAZINFORM - وبلىستىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى ازىق-تۇلىك باعالارىنا جۇرگىزىلگەن تەكسەرىس ناتيجەسىندە مەملەكەتتىك ساتىپ الۋداعى ارتىق شىعىننىڭ جولى كەسىلگەن. ناتيجەسىندە بيۋدجەتتىڭ 10 ميلليون تەڭگەسى ۇنەمدەلدى.
پاۆلودار وبلىسى بويىنشا ەكونوميكالىق تەرگەپ- تەكسەرۋ دەپارتامەنتى باسشىسى ورىنباسارىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى جولامان قينالبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، مەكەمە ماماندارى مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ پورتالىنداعى دەرەكتەردى جۇيەلى تۇردە تالداپ، باعالاردى نارىقتىق كورسەتكىشتەرمەن سالىستىرادى. ەگەر ساتىپ الۋ قۇنى شەكتەن تىس جوعارى بولسا، بۇل تۋرالى وبلىستىق ساۋدا جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ دەپارتامەنتىنە حابارلاما جولدانادى.
- تالداۋ بارىسىندا باعانىڭ نەگىزسىز ءوسۋى قىرىققابات، كارتوپ، پياز، ءسابىز، ءبىرىنشى سورتتاعى ۇن جانە جۇمىرتقا سەكىلدى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ونىمدەر بويىنشا تىركەلدى. ماسەلەن، كەيبىر جاعدايلاردا قاراقۇمىق باعاسى 191 پايىزعا، ءبىرىنشى سورتتى ۇن 238 پايىزعا، كارتوپ 78 پايىزعا، ال ءسابىز 30 پايىزعا قىمبات كورسەتىلگەن. ءبىراق ساتىپ الۋ ۇدەرىسى اياقتالماي تۇرىپ انىقتالعاندىقتان، تەك الدىن الۋ شارالارى قابىلداندى، - دەيدى ول.
وسىلايشا، ارتىق شىعىندارعا جول بەرىلمەي، بيۋدجەتتىڭ 10 ميلليون تەڭگەسى ۇنەمدەلگەن.
وڭىردە وسىدان ءۇش جىل بۇرىن قۇرىلعان وبلىستىق كوميسسيا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك باعالارىنىڭ تۇراقتىلىعىن تۇراقتى تۇردە باقىلاپ كەلەدى. ونىڭ قۇرامىنا اكىمدىك، اۋىل شارۋاشىلىعى، كاسىپكەرلىك جانە ءبىلىم باسقارمالارى مەن ەكونوميكالىق تەرگەپ-تەكسەرۋ دەپارتامەنتىنىڭ ماماندارى كىرەدى.
بيىل كوميسسيا مەن دەپارتامەنتتىڭ بىرلەسكەن جۇمىسى ناتيجەسىندە 16 ارتىق دەلدال انىقتالىپ، ولاردىڭ قىزمەتى توقتاتىلعان. بۇل ءوز كەزەگىندە وڭىردە ازىق-تۇلىك باعاسىنىڭ ءوسۋىن تەجەگەن.