پاۆلوداردا بوراندا مال ىزدەۋگە شىققان ەر ادام ۇسىككە ۇرىنىپ، كوز جۇمدى
پاۆلودار. KAZINFORM - وڭىرلىك توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، 1980 -جىلعى ەر ادام باياناۋىل اۋدانى مايقايىن كەنتى اۋماعىنداعى «الپىس» شارۋا قوجالىعىندا مالشى بولىپ جۇمىس ىستەگەن. مارقۇم تاڭەرتەڭ ءولى كۇيىندە تابىلدى.
1980 -جىلى تۋعان ەر ادام 10-ناۋرىز كۇنى كۇندىز جالعىز ءوزى مال ىزدەۋگە شىققان. سول ساتتە وڭىردە قاتتى بوران باستالعان.
- ەر ادام اداسىپ كەتكەن. توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسىپ، بۇگىن تاڭعى ساعات 8 دە ونىڭ دەنەسىن فەرمادان 2 شاقىرىم قاشىقتىقتان تاپتى، - دەپ حابارلادى پاۆلودار وبلىسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، وتكەن تاۋلىكتە اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنان پاۆلودار وبلىسىندا بىرنەشە جول-كولىك وقيعاسى تىركەلىپ، باياناۋىل اۋدانى جارىقسىز قالدى.
ال داۋىل سالدارىنان اقسۋ فەرروقورىتپا زاۋىتىندا مۇرجانىڭ ءبىر بولىگى قۇلاپ ءتۇستى.
