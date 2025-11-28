پاۆلوداردا ۋاز كولىگى تراكتور تىركەمەسىمەن سوقتىعىسىپ، جولاۋشى كوز جۇمدى
پاۆلودار. KAZINFORM - پوليتسيا قايعىلى جول-كولىك وقيعاسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعاعان. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى مەن سەبەبى تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالاتىن بولادى.
«ومبى - مايقاپشاعاي» اۆتوجولىنىڭ اققۋلى اۋىلىنان 10 شاقىرىم قاشىقتىقتا ۋاز ماركالى اۆتوكولىك م ت ز-80 تراكتورىنىڭ تىركەمەسىمەن سوقتىعىسقان.
- قايعىلى جاعداي 27-قاراشا كۇنى بولدى. تراكتوردىڭ ءشوپ تيەلگەن تىركەمەسىنە سوعىلعان ۋاز كولىگىنىڭ جولاۋشىسى وقيعا ورنىندا كوز جۇمعان. جول-كولىك وقيعاسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. بارلىق ءمان-جاي مەن سەبەپتەرى تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالادى، - دەپ حابارلادى وڭىرلىك پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.
پوليتسيا دەپارتامەنتى وسىنداي وقيعالاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا جول ءجۇرۋ ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋدى، جىلدامدىق رەجيمىن تومەندەتۋدى، اسىرەسە كولىك قوزعالىسى قارقىندى ۋچاسكەلەردە اباي بولۋدى جانە كولىك قۇرالىنىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن ۇنەمى قاداعالاپ وتىرۋدى ەسكەرتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، پاۆلودار وبلىسىندا جۇك كولىگى مەن جەڭىل كولىك سوقتىعىسىپ، ەكى ادام مەرت بولدى.
اۆتور
مۇرات اياعان