پاۆلوداردا اۋىل تۇرعىنى ايازدا قالىپ قويعان قوس اققۋدى قۇتقاردى
پاۆلودار. KAZINFORM - اققۋلاردىڭ ءبىرى مۇزعا جابىسىپ قالىپ، سىڭارى جانىندا قالىپ قويعان. قۇستاردىڭ ابدەن السىرەگەنى بايقالادى.
پاۆلودار ءوڭىرىنىڭ تۇرعىنى باۋىرجان جاقىپوۆ جىلى جاققا ۇشا الماي قالعان قوس اققۋدى قۇتقارىپ، ۇيىندە قىستاتىپ جاتىر. ولاردى سىقىرلاعان سارى ايازدا كولدەگى مۇز ۇستىنەن تاۋىپ العان.
- اققۋدىڭ انالىق سىڭارى مۇزعا جابىسىپ قالىپ، اتالىق اققۋ سونى كۇتىپ جىلى جاققا ۇشىپ كەتپەي، قاسىندا قالعان. ابدەن جاۋراپ، السىرەگەن. ايازدا ۇيگە الىپ كەلدىك، - دەيدى اۋىل تۇرعىنى باۋىرجان جاقىپوۆ.
ۆيدەودان بايقالعانداي، جىلى ۇيگە كىرگەن اققۋلار، قالعىپ-مۇلگىپ ءان تىڭداپ وتىر.
انشىلىگى بار، ءتۇرلى اسپاپتا وينايتىن ونەرلى ازامات مال شارۋاشىلىعىمەن اينالىسادى.
- باياناۋىل اۋدانىنا قاراستى بىرلىك اۋىلدىق اۋماعىندا تۇرامىن. اققۋلاردى سۇلۋسور دەگەن كولدەن قۇتقاردىق. قازىر جاعدايلارى جاقسى، ءتۇرلى داندەرمەن قورەكتەنەدى. جاقىن كۇندەرى وبلىس ورتالىعىنا اپارىپ، قۇستاردى قارايتىن كلينيكاعا كورسەتىپ الماقپىن. ولاردى بيىل قىستا وزىمىزدە قالدىرامىز دەپ شەشتىك. قىستاقتا ەكىنشى ءۇي بوس تۇر، سونى جىلىتىپ، قۇستاردى سوندا ۇستايمىز، - دەيدى باۋىرجان.
اۆتور
مۇرات اياعان